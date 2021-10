Le elezioni del 10 ottobre in Iraq si sono svolte in modo tranquillo e pacifico. Secondo l’alta commissione elettorale i risultati sono i seguenti: il movimento del leader sciita Moqtada al Sadr ha vinto le elezioni aggiudicandosi 73 seggi, seguito dal partito Taqaddum (progresso), guidato dall’ex presidente del parlamento Mohammed Halbousi, con 41 seggi. La coalizione Stato di diritto guidata dall’ex premier Nouri al Maliki ha conquistato 37 seggi, mentre il Partito democratico curdo guidato da Masoud Barzani ne ha ottenuti 32.

Le donne candidate hanno stupito gli uomini conquistando 97 seggi sui 329 totali del parlamento iracheno. È stato uno shock per i principali partiti islamici.

I candidati indipendenti hanno infranto il monopolio dei partiti tradizionali ottenendo 20 seggi. Due movimenti nati dalle proteste del 2019 si sono aggiudicati 18 seggi.

L’attore principale

Il vincitore principale, come era prevedibile, è stato il popolare religioso Moqtada al Sadr, che il 15 luglio aveva deciso di boicottare le elezioni dichiarando che lo svolgimento di un voto libero e corretto sarebbe stato impossibile nel contesto della crisi politica in corso. Ma come al solito ha poi cambiato idea decidendo di prendere parte alla consultazione. Non è stata una grande sorpresa. Anche se i suoi sostenitori si aspettavano che conquistasse i cento seggi necessari a formare il prossimo governo, il suo movimento resta comunque l’attore principale in campo. Con qualche alleanza – per esempio con i curdi, che hanno accolto con favore la sua vittoria, con i blocchi sunniti e con gli indipendenti – potrà mettere insieme una coalizione ampia abbastanza da formare il governo.