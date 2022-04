Il mese di Ramadan in Iraq è cominciato con una sorpresa televisiva. Il ministero della difesa si è opposto con forza a un programma presentato sul canale Utv dal divo del piccolo schermo Ahmed Mulla Talal. Nel programma appare l’attore Ayad Taii vestito da generale di brigata, che parla in modo umoristico e sarcastico dell’esistenza di una forte corruzione all’interno del ministero della difesa, e viene trasmessa anche la registrazione di alcuni finti soldati, in realtà inesistenti, i cui stipendi sarebbero stati dirottati verso gli alti dirigenti dell’esercito.

Il programma avrebbe potuto essere trattato come una questione di satira, ma ha toccato una questione reale e ben nota all’interno dell’esercito.

Il diritto di sapere

Anche se la costituzione irachena considera la libertà di espressione e di critica come diritti garantiti, la critica dell’istituzione militare è tuttora proibita in base a un articolo che vieta “tutto ciò che incide sull’interesse nazionale”. La corruzione si è accentrata all’interno dell’establishment militare durante l’era dell’ex primo ministro Nuri al Maliki, a suon di miliardi di dollari affluiti con il pretesto di acquistare armamenti a prezzi molto più alti di quelli reali.