“È incredibile, una crisi del carburante nel paese del petrolio!”, grida un tassista che sta aspettando da quasi un’ora per il proprio turno alla pompa.

I problemi con l’approvvigionamento di carburante proseguono nella capitale irachena Baghdad e in altri governatorati, soprattutto dopo che dieci giorni fa diverse stazioni di rifornimento hanno chiuso i battenti.

La cosa strana è che questa crisi si stia verificando in un paese che è il secondo maggior esportatore dell’Opec, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Con un volume di produzione stimato in tre milioni e mezzo di barili al giorno, il petrolio rappresenta il 90 per cento delle esportazioni dell’Iraq.

Problemi simili

I lavoratori dei distributori di Baghdad spiegano l’assenza di benzina con “la carenza di carburante iraniano”, in quanto l’Iraq da anni dipende dalla Repubblica islamica per una parte del proprio consumo quotidiano. Questa dipendenza è cresciuta dopo la distruzione delle raffinerie irachene, in particolare quella di Baiji nel governatorato di Salah al Din, che provvedeva a circa il 60 per cento del fabbisogno iracheno.