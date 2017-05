Dopo il terremoto Amatrice prova a ripartire ma si sente abbandonata

A maggio, l’accordo tra il comune e la Saizeriya, azienda leader nella ristorazione, aveva permesso all’istituto alberghiero di ospitare una delegazione di chef giapponesi. Non è un caso se proprio dal Giappone sia arrivata la prima donazione, di 900mila euro , per la ricostruzione, appunto, dell’istituto alberghiero.

Quel deposito però, mi dice Sonia (e mi confermano anche gli allevatori della zona che ho intervistato), il pomeriggio stesso, scemata l’attenzione mediatica e fatta la prima distribuzione, avrebbe chiuso i battenti per riprendere la sua attività solo a singhiozzo, in non più di un paio di occasioni.

Già nei primi giorni dopo il sisma, davanti agli allevamenti sventolavano le bandiere gialle della Coldiretti. E il 19 settembre, proprio la Coldiretti, alla presenza del suo presidente Roberto Moncalvo e del ministro alle politiche agricole Maurizio Martina, ha inaugurato una tensostruttura nella frazione di Sommati per la distribuzione di mangimi e foraggio. In quell’occasione il ministro aveva dichiarato: “Dobbiamo fare pochi annunci e fare cose concrete”.

Oggi questo microsistema è fortemente compromesso. Crollati ristoranti e negozi, però, non tutto il sistema produttivo locale si è bloccato. A differenza dell’Aquila, per esempio, capoluogo che vive di terziario e di rendita immobiliare, ad Amatrice una fetta della struttura redditizia, le aziende zootecniche, non si è fermata, ha continuato a lavorare “anche la mattina del terremoto”, dice Sonia. Sono danneggiate le stalle, i capannoni per le rimesse, i silos, le abitazioni degli allevatori, ma gli animali, con pochissime eccezioni, si sono salvati: il 24 agosto dormivano ancora all’aperto.

Sonia Santarelli è un’avvocata, è titolare di un agriturismo e di un’azienda zootecnica ed è una dei fondatori del Comitato civico 3.36 . La cosa di cui va più fiera è l’esser stata nominata – mi mostra la targa appesa dietro di lei – “ambasciatore per l’agricoltura del Lazio” nel 2008. Sonia mi riceve nel suo studio, che sta di fronte alla stalla danneggiata dove tuttavia i suoi anziani genitori stanno lavorando anche ora. È pomeriggio. La sua casa e l’agriturismo sono stati dichiarati agibili. Torrita, la frazione in cui vive, ha una zona rossa e la chiesa completamente distrutta.

Proprio il ministro Martina, già i primi di settembre, aveva promesso “la rapida attivazione della misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014/20 dedicata al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici”, alla quale avevano “già assegnato un’importante dotazione finanziaria, di ben 18 milioni di euro”. Siamo però a fine ottobre e la misura 5.2 è ancora ferma al ministero in attesa che sia predisposto il relativo bando. “Se c’è una cosa da denunciare a gran voce”, mi dice Sonia, “sono i tempi”. L’inverno è alle porte.

Per garantire alle aziende zootecniche di poter continuare a svolgere dignitosamente la loro attività anche nei mesi invernali, le istituzioni hanno promesso l’installazione di “tunnel” per il ricovero del bestiame. I tunnel sono dei grossi capannoni di plastica con intelaiatura in ferro che dovrebbero fungere da stalle provvisorie. Per chi ha subìto danni alle strutture e ancora oggi tiene le bestie all’aperto, sono vitali: le vacche, infatti, rischiano di ammalarsi e il limite climatico massimo che possono sopportare è legato proprio alla comparsa della neve, che in queste zone arriva presto e abbondante.

Una scatola cinese

Ogni allevatore che ho incontrato, sui tunnel si è espresso allo stesso modo: sono sì, necessari, ma potrebbero non essere adeguati alle particolari necessità. Sarebbero, infatti, preziosi per la conservazione del fieno e dei mangimi, ma poco adatti all’attività principale, la mungitura, dovendo essere grandi abbastanza e sufficientemente attrezzati da contenere oltre al bestiame, la mungitrice, il sistema di trasporto del latte, la corsia di alimentazione e il nastro trasportatore del letame.

“Vanno bene solo per metterci il fieno, o gli attrezzi, ma per mungerci le vacche è un’utopia”, dice Sonia. Senza contare che per garantire un minimo di funzionalità e un’adeguata igiene dei capi, questi tunnel dovrebbero essere forniti di luce e di acqua, nonché montati su una base di cemento, dando così origine a una serie di problemi legati alla localizzazione e all’urbanizzazione delle aree scelte. Chi infine debba affrontare i costi di urbanizzazione è tutt’altro che chiaro, non si capisce se questi oneri andranno a ricadere sulle spalle dei singoli allevatori o se saranno le regioni a farsene carico.

A oggi, con oltre il 50 per cento delle stalle dichiarate inagibili, si brancola nel buio. Il bando per reperire l’azienda fornitrice dei primi ricoveri temporanei risulta aperto – l’annuncio è stato dato sempre il 19 settembre dall’assessore all’agricoltura del Lazio, Carlo Hausmann –, ma dopo quasi due mesi non si hanno ancora notizie certe sul loro effettivo arrivo. “Li consegneranno insieme al panettone”, dice ironica Sonia.

Connesse alla conservazione del foraggio si aprono, come in una scatola cinese, altre due delicate questioni: quella delle aflatossine e quella dell’amianto. Gran parte degli allevatori di Amatrice, il 24 agosto, aveva già predisposto le scorte per affrontare l’inverno.

Il sisma ha danneggiato i tetti dei depositi e anche una piccola infiltrazione di pioggia può generare enormi problemi. Nel foraggio, infatti, possono formarsi delle muffe, in particolare le aflatossine. Una mucca che ingerisce una quantità troppo elevata di queste tossine produrrà latte contaminato (il limite stabilito dall’Unione europea è di 50 parti per trilione, cioè 5 milionesimi di grammo per ogni chilo di latte), latte che non può essere ritirato dai caseifici, i quali in caso hanno addirittura il potere, per contratto, di sospendere l’assegno mensile all’allevatore.

Se i danni riguardano strutture fabbricate in eternit, va da sé che il fieno e i mangimi che contenevano non saranno più utilizzabili. Non solo, andrebbe anche valutata, e con una certa sollecitudine, la possibilità di bonificare quelle aree, sia nell’immediato, per non mettere a rischio la salute del bestiame e degli allevatori stessi, sia nel lungo periodo, per impedirne la dispersione nell’ambiente.

A Sonia chiedo anche del decreto legge numero 189 approvato il 17 ottobre 2016, che al secondo capo parla di “Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico”, ma purtroppo lei mi dice di non aver ancora avuto modo di studiarlo a fondo. In attesa della conversione in legge e dei decreti attuativi, effettivamente è arduo esprimere un giudizio in merito e Sonia non si sbilancia neanche in un’opinione. Intanto, però, con le nuove violente scosse e il conseguente allargamento del cratere sismico, tutto è cambiato.

Da valutare c’è anche il secondo decreto, la cui uscita in Gazzetta Ufficiale è prevista nei prossimi giorni.

Un problema per gli allevatori e le loro famiglie che sembra in via di risoluzione è quello dell’emergenza abitativa. Dopo settimane di tensioni e dopo il rischio di una denuncia per abusivismo, il 27 settembre il comune di Amatrice è riuscito a raggiungere un accordo con i vertici della protezione civile, che in un primo momento aveva bocciato la richiesta del sindaco in quanto “non sono state previste deroghe alla legge urbanistica”.

A ogni nucleo familiare è stato destinato un modulo abitativo dove “gli allevatori potranno continuare a vivere accanto ai loro capi e alle loro aziende, mantenendo viva la loro capacità economica e senza mettere a repentaglio ciò che fornisce loro il sostentamento”. E girando per le frazioni ho potuto vederne molti di questi container. Chiedendo ai diretti interessati però, mi è stato detto che non tutti i moduli sono stati donati dalla protezione civile.

Accorgimenti strategici

In diversi casi, infatti, gli allevatori già si erano organizzati per conto proprio, tramite donazioni oppure acquistando privatamente container, camper o roulotte, dunque la loro condizione è stata semplicemente sanata. A preoccupare è invece la situazione di chi aveva la casa agibile e ci era tornato a vivere. Oltre alla paura che inevitabilmente ha accompagnato le nuove scosse, purtroppo si sono registrati ulteriori danni e quindi tutti gli edifici della zona dovranno essere nuovamente sottoposti alle verifiche di agibilità. Se le abitazioni dovessero aver perso i requisiti di agibilità, queste persone saranno costrette ad attivarsi ora, con il freddo che incombe, per trovare una soluzione abitativa che gli permetta di passare l’inverno.

“Insomma”, chiedo a Sonia, “cosa servirebbe fin da subito alle aziende zootecniche per ripartire?”. “Il mondo agricolo non ha bisogno di ripartire, ma di poter continuare a lavorare”, mi risponde. Per farlo servono meno promesse e più fatti. “Non chiediamo miracoli, ma solo pochi accorgimenti strategici”.

Oltre a una sistemazione abitativa, per gli allevatori è necessario un approvvigionamento continuo di foraggio, fieno ed erba medica di primo o secondo taglio, e di un posto asciutto per conservarlo. I tunnel possono essere la soluzione ideale, almeno per proteggere il bestiame e la loro alimentazione, ma dovrebbero essere costruiti in tempi brevi; metà dicembre, come sembra, potrebbe essere troppo tardi. Insieme ai tunnel, servirebbe uno spazio da adibire alla mungitura dei capi e allo stoccaggio dei macchinari e degli attrezzi.