Nell’America profonda il cambiamento parte dagli insegnanti

“Perché vuoi parlare di noi? Non sarai l’ennesimo giornalista che viene qui per raccontare che siamo poveri e disperati?”. Melissa Nestor, l’editrice del Welch News, l’unico quotidiano di Welch, in West Virginia, mi guarda di traverso, un po’ sospettosa e un po’ incuriosita. Ieri, racconta, è passato in redazione un altro giornalista straniero, un francese. “Mi ha fatto le solite domande. Vogliono tutti sapere come ce la passiamo da queste parti”. Dopo una settimana in giro tra le colline di questo piccolo stato nascosto tra gli Appalachi, si capisce che la gente del posto ha buoni motivi per essere diffidente verso chi viene da fuori.

Nel maggio 2016, quando Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane con il 77 per cento dei voti, il West Virginia è diventato “Trump country”, il paese di Trump. Frotte di giornalisti si erano riversate nelle campagne sperdute di aree minerarie depresse e nei quartieri di città infestate dall’eroina per spiegare come una roccaforte della sinistra si fosse innamorata di un miliardario. Le analisi seguivano quasi sempre la stessa traccia: la crisi del settore minerario aveva mandato in bancarotta l’economia locale e costretto la parte migliore della popolazione a emigrare, mentre quelli rimasti avevano trovato conforto nel nichilismo politico, contenti di trascinare a fondo l’intero paese pur di prendersi una rivincita sulle élite delle grandi città.

In molti articoli l’abitante medio del West Virginia era un uomo bianco indignato, razzista con gli immigrati e i musulmani, sul punto di perdere il lavoro e in alcuni casi dipendente da farmaci antidolorifici. Oppure lo descrivevano in modo pittoresco, come un montanaro un po’ fuori di testa e non particolarmente evoluto.

La maggior parte dei giornalisti aveva deciso di osservare queste trasformazioni proprio da Welch, la città di Melissa Nestor, nella contea di McDowell. La storia di quest’area è la più dolorosa tra quelle che raccontano il declino del West Virginia. Tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento McDowell è stata l’epicentro dell’industria mondiale del carbone, destinazione di migliaia di immigrati che venivano dirottati qui dopo essere sbarcati a Ellis Island, a New York, con la promessa di una casa e di un buon lavoro. Welch, il capoluogo della contea, era cresciuta fino ad avere centomila abitanti e una vita sociale che non aveva niente da invidiare alle grandi città del resto del paese. In una foto scattata nel 1946 si vede un fiume di automobile intasare la strada principale e decine di pedoni che affollano i marciapiedi davanti al teatro cittadino. Oggi McDowell ha poco più di duemila abitanti e bisogna girare un po’ prima di incontrarne qualcuno per strada, anche perché non ci sono pub o caffè. Sulle vie si affacciano palazzi di mattoni anneriti dal tempo con porte sprangate e finestre rotte. Gli unici segni di vita si registrano all’uscita di una banca, dell’imponente tribunale in pietra e degli uffici del Welch News.