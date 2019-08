Chi specula sugli affitti degli studenti a Bologna

“Io e il mio ragazzo avevamo già versato la caparra per un appartamento in affitto qui a Bologna. Arriva il giorno del trasloco e l’agente immobiliare, anziché darci le chiavi, ci dice che la proprietaria ha cambiato idea e ha deciso di non darci la casa. Per contratto ci hanno dovuto restituire una cifra pari al doppio della caparra, ma noi non sapevamo cosa farcene: eravamo in mezzo a una strada, con tutti i bagagli, così ci siamo seduti in un bar e abbiamo ricominciato a guardare gli annunci. Così è cominciata la nostra odissea”.

A parlare è Alice De Matteis, 21 anni, di Napoli, iscritta alla facoltà di antropologia. Fa parte dei circa 65mila universitari che vivono a Bologna. Negli ultimi quattro anni i fuorisede sono passati da 36mila a 41mila, facendo crescere la domanda di alloggi. Il numero degli appartamenti disponibili però è rimasto lo stesso, anzi in parte è diminuito a causa dell’aumento delle case affittate ai turisti: secondo una ricerca dell’istituto Cattaneo, negli ultimi due anni gli annunci su Airbnb sono pressoché raddoppiati. Sempre meno posti letto ma sempre più studenti, il risultato è che trovare casa è diventato sempre più difficile.

“Cercavamo dappertutto”, racconta De Matteis. “Abbiamo girato tutte le agenzie, conoscevamo a memoria i siti immobiliari e poi tenevamo d’occhio i gruppi Facebook, ma lì ogni annuncio dopo un minuto ha già decine di commenti di persone interessate”. Nel frattempo, lei e il suo ragazzo dormivano sul divano di amici: in un mese sono stati ospitati in sei case diverse. “Avevo sempre la testa impegnata a cercare una soluzione: ho saltato diversi turni di lavoro e sono arrivata a pensare di abbandonare l’università. Poi ho cominciato a stare male fisicamente, per la tensione sono stata due giorni a vomitare e alla fine per riprendermi sono dovuta tornare a Napoli. È la prima volta che ho capito cosa significa davvero non avere un posto tuo”.

Qualità e prezzi

La grande maggioranza degli studenti fuorisede – circa l’80 per cento, secondo l’istituto Cattaneo – vive in un appartamento in affitto. Secondo i dati di SoloAffitti – azienda specializzata nel settore immobiliare – Bologna è la terza città più cara in Italia dopo Milano e Roma, con un costo medio per una singola di 350 euro al mese. Oggi i prezzi sono in aumento, tanto che molti hanno dovuto abbandonare il centro per spostarsi in periferia e nei paesi vicini.

“Le case ormai costano tantissimo: i proprietari sanno che c’è la fila per affittarle e ne approfittano”, racconta Chiara Arija, studente di scienze della formazione. “Una volta a un colloquio mi hanno fatto un sacco di domande, anche molto personali, mentre la casa cadeva a pezzi: nella porta della stanza c’era un buco così grosso che ci potevi guardare attraverso, in corridoio c’erano stendini con i panni ancora appesi e muffa ovunque. Tutto questo alla modica cifra di 400 euro al mese”.

I problemi esistono anche quando ci si mette alla ricerca di un appartamento intero invece che di una sola stanza: “Ricordo questo bilocale di 40 metri quadrati disponibile a 700 euro al mese”, continua Arija. “Il bagno era minuscolo, la doccia non aveva la tenda ma solo il buco dello scarico per terra, e soprattutto non c’era il gabinetto, se avevi bisogno dovevi andare al bar. Non avevo mai visto una cosa simile. Il proprietario però era tranquillo: ‘Tanto se non lo vuoi tu c’è sempre qualcun altro che la prenderà’, mi ha detto”.

In una città dove la domanda di alloggi è così alta rispetto all’offerta, gli studenti sono spesso costretti a dare la migliore impressione possibile per ottenere il posto. In certi casi, alcuni ragazzi sono stati sottoposti anche a colloqui di gruppo: “Eravamo una quindicina, tutti lì per la stessa stanza”, racconta Benedicta Rizzi, anche lei iscritta a scienze della formazione. “Ci hanno fatto sedere e poi a turno ci hanno fatto presentare. Sembrava una lotta a chi sembrava più simpatico e a chi faceva le battute più divertenti”.

Contratti e ricatti

Un altro problema è quello della diffusione degli affitti in nero: secondo una rilevazione di Sinistra universitaria, sarebbero il 10 per cento i giovani che dichiarano di non essere in possesso di un contratto regolare. “Quando ti devi trasferire da casa tua e l’università è già cominciata accetti qualsiasi cosa”, spiega Rizzi. “Io ho dovuto prendere una stanza in un appartamento dove il bidet non funzionava, lo scarico della lavatrice finiva nel lavello in cucina e una volta ho rischiato di prendere la scossa perché gli impianti non erano a norma. Ovviamente ero senza contratto e quindi non avevo diritti”.

Il contratto a volte può essere come uno strumento di pressione. Adriano Ciraci, iscritto a lettere, usa la parola “ricatto” per descrivere la sua esperienza: “Una volta un ragazzo mi ha detto che non mi avrebbe fatto subito il contratto, ma solo dopo qualche mese, per darsi il tempo di valutare come andasse la nostra convivenza. A un mio amico invece il proprietario ha chiesto di firmare in anticipo una disdetta in bianco, per poterlo mandare via immediatamente nel caso ci fossero stati problemi”.