Il festival nel deserto in Mali che sfida la guerra dei jihadisti

Oggi Timbuctù, come le altre città centrosettentrionali del Mali, è stanca della guerra. Negli andamenti che caratterizzano i conflitti asimmetrici, a periodi di relativa calma si avvicendano attentati improvvisi, che hanno un impatto psicologico e sociale devastante. Negli ultimi mesi, nelle regioni settentrionali e centrali del paese più di 200mila studenti hanno dovuto rinunciare all’istruzione. Molte scuole hanno chiuso i battenti a causa delle minacce di predicatori e imam radicali (come sta succedendo anche nel vicino Burkina Faso).

Appuntamento amato Anche se oggi pare impossibile da immaginare, solo due mesi fa, dal 9 all’11 febbraio, la città misteriosa (come viene chiamata Timbuctù) ha ospitato l’atteso ritorno del Festival au désert, uno dei più amati appuntamenti musicali del continente che, dal 2001 al 2012 ha accolto annualmente migliaia di visitatori provenienti dai quattro angoli del pianeta (nel 2004 più di settemila spettatori registrati). Costretto sei anni fa all’esilio dall’occupazione jihadista della città, l’evento di world music di Timbuctù si era trasformato in Carovana per la pace, festival itinerante che ha attraversato diverse località dell’Africa occidentale.

Oltre a scagliarsi contro obiettivi militari della “presenza straniera” gli attacchi terroristici sono finalizzati a isolare intere comunità dall’aiuto umanitario e dalla presenza dello stato per spingerle ad arruolarsi in una “guerra santa” presentata come unica alternativa alla disperazione, all’inattività e alla povertà. Ecco perché stavolta il fuoco jihadista ha colpito anche la struttura e la pista d’atterraggio dell’aeroporto di Timbuctù, unico scalo regionale usato dai militari francesi e della Minusma ma anche dalle ong internazionali e locali per il trasporto di materiale medico-sanitario, scolastico ed elettorale (in vista delle presidenziali del 29 luglio).

Per un intero fine settimana nelle notti di Timbuctù il ronzio metallico dei droni e degli elicotteri della Minusma – che, con i francesi, ha garantito la sicurezza dell’evento – è stato coperto da graffianti chitarre elettriche, percussioni, canti e urla estatiche dei circa tremila spettatori (a serata). Il grande palco montato – grazie al finanziamento dell’ambasciata americana e della Minusma – nello stadio municipale ha visto sfilare una quindicina di artisti maliani molto amati come Khader e Omar Konate. Ospite d’onore: Vieux Farka Touré, figlio del leggendario Ali Farka Touré, inventore del blues del deserto e vincitore di tre premi Grammy.

Lo storico ritorno del Festival au désert ha riportato speranza a una città a cui la guerra ha strappato, fatta eccezione per sporadici matrimoni, anche il diritto allo svago. La felicità e il ritrovato senso di libertà di un’intera regione tornata a ballare è tutta nelle parole di Illilì Ag Elmehdi, giovane assistente del direttore del festival: “Prima, ogni gennaio venivamo a fare il nostro festival nel cuore del deserto. In piena notte prendevamo le piste che da Timbuctù raggiungono Essakane, un’oasi a 60 chilometri dalla città. Senza nessun timore, dormivamo sulle dune, sotto le stelle. Oggi invece siamo privati di questi momenti. Abbiamo ancora paura, ma la motivazione è ben più forte della paura, la soddisfazione di poter montare questo palco oggi qui supera ogni preoccupazione. Il terrorismo è un fenomeno internazionale che non tocca solo Timbuctù. Anche quando organizziamo dei concerti a Bamako abbiamo paura”.

Nonostante il valore fortemente simbolico, l’assenza di turisti e visitatori non maliani è stata l’inevitabile nota stonata di questa festa, fortunatamente risparmiata dai jihadisti (che per ora preferiscono non colpire eventi pubblici). “Gli stranieri non vengono più a Timbuctù perché ci sono ancora gli attentati. I turisti hanno paura perché i problemi sono gli stessi di prima della guerra: il nostro villaggio nel deserto, per esempio, viene regolarmente attaccato dai jihadisti, che rubano i nostri cammelli e uccidono i nostri figli. La crisi non finisce, i problemi di sicurezza nemmeno”, dice Ali Ag Mustafa, un giovane artigiano tuareg venuto al Festival con la speranza, tradita, di vendere la propria mercanzia.

“Appena ci è arrivata notizia del festival siamo saliti sui nostri cammelli e abbiamo trascorso due giorni nel deserto per venire fin qui a Timbuctù. Ma non ci sono turisti. Vediamo solo fratelli, cugini e zii, nessun turista. Prima, invece, il festival era bellissimo, venivano tanti stranieri a cui vendevamo i nostri oggetti, facevamo nuove conoscenze e non ci sentivamo soli”.

Il turismo, principale settore d’occupazione per gli abitanti della regione di Timbuctù, è stato completamente annullato dal conflitto. Ampie “zone rosse” tracciate dalle ambasciate occidentali, forte pericolo di rapimenti – come successo, per mano degli stessi jihadisti saheliani, l’11 aprile a un operatore umanitario tedesco in missione nel nord del confinante Niger – e crescente insicurezza negli spostamenti via terra fanno desistere anche i più temerari.