Breve guida alla scoperta della Lituania

Storia offuscata In questo quarto di secolo, insomma, il paese che per primo, nel marzo del 1990, ha dichiarato l’indipendenza dall’Unione Sovietica ha compiuto con successo l’intero percorso della transizione alla democrazia e all’economia di mercato, è entrato nella Nato e nell’Unione europea, si è liberato dall’abbraccio orientale della Russia, e ha riconquistato il suo posto nel cuore del continente.

Al’epoca in Italia c’era una sola rappresentanza diplomatica che rilasciava i visti per tutte e tre le repubbliche baltiche (Lituania, Lettonia ed Estonia), e al confine con la Polonia il contrabbando di sigarette, elettrodomestici e oggetti di elettronica era attività abituale, svolta sotto gli occhi distratti delle guardie di frontiera d’entrambi i paesi e dei rari turisti che entravano in Lituania attraverso la vecchia linea ferroviaria Varsavia-Suwałki-Szestokaj-Kaunas.

La prima volta che sono stato in Lituania era l’estate del 1993 e l’Unione Sovietica era crollata da un anno e mezzo. Agli angoli del cosiddetto ponte verde, sul fiume Neris, vicino al centro di Vilnius, si stagliavano quattro gruppi di statue sovietiche nel classico stile del realismo socialista (i contadini, gli studenti, i lavoratori e i soldati), negli alberghi lenzuola erano troppo corte per coprire l’intera lunghezza del letto, e la sera le strade della città vecchia erano avvolte in un buio che rendeva la bellezza dei palazzi e delle chiese barocche ancora più enigmatica e affascinante.

È in quegli anni, specialmente dopo il 1956, che Venclova costruisce gradualmente la sua resistenza al regime sovietico e si avvicina al mondo della dissidenza. Nel 1975 scrive una lettera al comitato centrale del Partito comunista lituano per chiedere il permesso di emigrare, pochi mesi dopo è tra i fondatori del Lituania Helsinki Group, la prima organizzazione per i diritti umani della Lituania sovietica, e nel 1977 riesce finalmente a lasciare il paese per stabilirsi negli Stati Uniti, dove nel giro di un paio d’anni diventerà professore di letteratura russa e polacca all’università di Yale.

Testimone della storia Figlio di Antanas Venclova, un letterato di valore non eccelso che fu convinto sostenitore dello stato sovietico, e nipote, da parte di madre, del filologo e classicista Merkelis Račkauskas, una delle grandi figure della cultura lituana del primo novecento, Tomas Venclova ha cominciato a interessarsi di letteratura durante l’adolescenza. Ha scritto, ha tradotto, ha partecipato attivamente alla vita letteraria degli anni cinquanta e sessanta, ed è stato testimone delle grandi tensioni culturali che hanno segnato quei decenni, in realtà più a Mosca e a Pietroburgo che a Vilnius: dalle accuse di Andrei Ždanov, il guardiano dell’ortodossia realista-socialista, contro Anna Achmatova e Michail Zoščenko, al caso Pasternak, fino alla persecuzione e all’esilio del suo amico e grande poeta Joseph Brodsky.

Ancora poco tradotto in Europa, Venclova è nato nel 1937 a Kaunas, allora capitale della Lituania indipendente, e ha attraversato la seconda metà del novecento osservando e vivendo in prima persona la violenza della guerra, la shoah e gli anni dell’occupazione sovietica.

Per cercare di entrare nella complessità della Lituania uno strumento prezioso è sicuramente Magnetic north. Conversations with Tomas Venclova , curato dalla traduttrice e critica letteraria Ellen Hinsey e pubblicato recentemente dall’università di Rochester, negli Stati Uniti: un dialogo lungo quasi quattrocento pagine con il più importate poeta del paese baltico, dissidente, intellettuale, esule, e in qualche modo coscienza critica di quasi un secolo di storia lituana.

Muovendosi tra la grande storia, che fa sempre da sfondo alla narrazione, e le piccole vicende che riguardano invece il mondo della famiglia, delle amicizie e delle esperienze personali, il libro ha il grande merito di possedere la franchezza tipica delle confessioni e allo stesso tempo la chiarezza espositiva dei saggi, grazie al modo pacato con cui Venclova organizza i suoi ricordi e alla capacità dell’intervistatrice di dare al testo un’organizzazione estremamente razionale, senza scadere mai nel didascalismo. Da qui deriva un altro pregio di Magnetic north (titolo tratto da una poesia di Venclova del 1975): la sua estrema leggibilità, che lo rende accessibile e appassionante anche per chi non conosce i versi del poeta lituano o non ha troppa familiarità con la storia del paese e dell’Unione Sovietica.

Lucidità, precisione e tormento

La sua forza è quindi la capacità di restituire in tutte le sue sfumature la realtà della Lituania novecentesca, comprese la fasi in cui Venclova si affida ai racconti e ai ricordi dei familiari per ricostruire un passato che non ha vissuto in prima persona. Come i cenni al ventennio dell’indipendenza, dal 1919 al 1939, con le sue tentazioni autoritarie, incarnate dal presidente Antanas Smetona, alla prima occupazione sovietica del 1940, con le deportazioni di decine di migliaia cittadini del giugno dell’anno seguente, e all’attacco tedesco del 1941.

La memoria personale del poeta si fa più vivida verso la fine della guerra, al tempo del ritorno dei sovietici, mentre i quarant’anni del dominio di Mosca, con lo stalinismo, il disgelo, le amicizie, il lavoro letterario e la dissidenza, sono ricordati e raccontati con uno sguardo lucido e preciso.

Magnetic north è anche uno straordinario raccoglitore di storie: storie che si nascondono le une dentro alle altre (per esempio la destalinizzazione cominciata con il discorso di Cruščëv al ventesimo congresso del Partito comunista dell’Unione Sovietica nel 1956, che contiene l’inizio della rottura, solamente politica, con il padre, i primi esperimenti letterari all’università di Vilnius e il ritorno dal gulag di uno scrittore molto amato, Kazys Boruta) o si inseguono lungo tutto il corso del racconto (in questo senso la figura del padre è di nuovo emblematica: attraversa il libro, è di cruciale importanza in alcuni passaggi, e rappresenta una specie di specchio in cui il poeta si osserva nel momento delle scelte più complicate e dolorose).