“Cosa trasporta?”, mi chiede l’agente della dogana moldava alla frontiera di Giurgiulești. “Niente”, gli rispondo in tutta franchezza. “Qual è il motivo del suo viaggio, allora?”, mi chiede lui, muovendo furtivamente gli occhi mentre pronuncia queste parole che alle mie orecchie suonano scortesi. Dal momento che non riesco a dire nulla di sensato, il funzionario comincia a esaminare i documenti. La frontiera è assolutamente desolata: c’è solo un cane indolente che si crogiola al sole sull’asfalto pieno di crepe.

Quando si rende conto che non abito da queste parti, cioè che non vengo dalla città di Odessa, l’agente della dogana si mette a controllare i documenti in modo molto meticoloso. A un certo punto tira fuori una specie di microscopio tascabile e comincia ad analizzare il libretto di circolazione della mia auto. Non riesce a capire perché qualcuno che non è di queste parti voglia attraversare il confine proprio in questo punto, e per di più senza uno scopo preciso. Non gli dico che sto facendo il turista. Sembrerebbe davvero assurdo: che motivo avrei d’avventurarmi in auto per 430 metri in territorio moldavo? Cosa c’è da vedere? Di certo niente che meriti di essere fotografato.

La realtà è che se l’Ucraina non avesse ceduto queste poche centinaia di metri del suo territorio alla Moldova nel 1999, probabilmente qui sarebbero arrivati i romeni. Con l’accesso diretto al Danubio la Moldova si è di fatto conquistata uno sbocco al mare. L’Ucraina, in cambio, ha ricevuto alcune centinaia di metri di autostrada costiera nei pressi del villaggio di Palanca, che collegano la parte settentrionale e quella meridionale della regione di Odessa. Ai tempi dell’accordo qualcuno aveva insinuato che lo scambio non presentava alcun vantaggio per l’Ucraina ma che era semplicemente un gesto di sostegno alla Moldova, un modo per darle un importante strumento di sviluppo e ricchezza.

In effetti viene da chiedersi quali siano state le vere motivazioni di Kiev in questa faccenda. È possibile che l’Ucraina sia davvero così nobile da aiutare altri paesi quando non riesce nemmeno ad aiutare se stessa? La risposta è semplice: il rafforzamento della Moldova era considerato uno strumento per evitare che in futuro si unisse alla Romania. In realtà l’idea di un ritorno alla “grande Romania” non ha trovato molti sostenitori, a parte i romeni. Kiev ha comunque scelto la strategia del divide et impera. Con l’acquisizione del territorio di Giurgiulești, sgomitando tra i suoi vicini come un’anziana donna che al mercato cerca di infilarsi tra due banchi per vendere la sua mercanzia, la Moldova si è incuneata tra Ucraina e Romania. Il risultato è che da queste parti, in un certo senso, la geopolitica internazionale si riduce a due villaggi: Giurgiulești e Palanca.

È questo, in sostanza, il vero motivo del mio viaggio. Ma come posso spiegarlo all’agente della dogana moldava?