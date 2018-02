A Reggio Calabria si specchiano i problemi del sud

Per il comitato che si batte per salvare l’aeroporto dello stretto – che non si fida della proroga pre-elettorale dei voli e ha organizzato una manifestazione il 24 febbraio – si tratta di “un ulteriore schiaffo alla nostra terra, mentre la Calabria viene considerata dal New York Times tra le regioni più belle da visitare”.

Se l’aeroporto è deserto è perché così com’è non va bene a nessuno: i messinesi preferiscono volare da Catania, mentre i reggini scelgono di percorrere un’ora e mezza in autostrada per imbarcarsi da Lamezia Terme. I motivi li indica una petizione che ha raccolto 14mila firme: le compagnie aeree che volano su Reggio Calabria sono solo due, Alitalia e Blue Panorama, entrambe hanno ridotto i voli e i prezzi sono saliti alle stelle.

I prezzi salgono, i passeggeri diminuiscono Mi accorgo della portata della crisi appena atterrato: il bar oltre i metal detector ha le serrande abbassate, nell’aeroporto c’è poca gente e il sito web dello scalo avvisa che il bus verso la stazione ferroviaria è “momentaneamente sospeso”. Volendo, si può salire sulla navetta gratuita che porta all’aliscafo per Messina, un servizio voluto dai sindaci delle due città, Renato Accorinti e Giuseppe Falcomatà. Una soluzione utile per chi deve raggiungere la Sicilia, ma secondaria per chi vive a Reggio Calabria o in provincia, al di là dell’Aspromonte.

Al di là di quello che succederà, le cifre parlano chiaro: nel 2017 solo 380mila passeggeri sono passati dall’aeroporto di Reggio Calabria, il 21,4 per cento in meno rispetto al 2016. Tra chi arriva e chi parte, si contano in media poco più di trentamila passeggeri al mese. Per fare un paragone, a Lamezia Terme (a poco più di cento chilometri da Reggio Calabria) nel dicembre scorso sono stati 162mila, più di due milioni e mezzo nell’intero 2017.

Dieci mesi dopo, come in un gioco dell’oca, l’aeroporto si trova al punto di partenza: l’ex compagnia di bandiera valuta di nuovo se abbandonare lo scalo , mentre Blu Panorama dimezza i voli. E ancora una volta, c’è stato bisogno dell’intervento del ministero per calmare le acque. Dopo un incontro con i vertici dell’azienda che gestisce lo scalo intitolato a Tito Minniti – aviatore decapitato in Etiopia nel 1935 e onorato con la medaglia d’oro al valor civile da Benito Mussolini – i voli sono stati confermati. Ma solo per la stagione estiva: da settembre, a elezioni concluse ed equilibri politici modificati, si vedrà.

In quelle settimane, Alitalia aveva annunciato lo stop dei voli a causa di perdite consistenti – sei milioni di euro solo nel 2016. La decisione aveva provocato la rabbia dei sindaci dello stretto, tanto che si erano detti pronti ad andare a Roma tutti insieme per protestare. Giuseppe Falcomatà – eletto con il Partito democratico nel 2014 a 31 anni sull’onda del commissariamento per mafia dell’amministrazione di centrodestra e della nostalgia per la “ primavera reggina ” guidata da suo padre Italo – aveva minacciato di “riconsegnare al governo le chiavi della città”. L’emergenza era rientrata solo grazie all’intervento del ministro dei trasporti Graziano Delrio, che era riuscito a convincere Alitalia a garantire almeno i collegamenti con Roma e Milano .

Da mesi Reggio Calabria è scossa dal rischio di chiusura che incombe sull’aeroporto dello stretto. Può sembrare una storia locale, e invece può essere presa come una cartina di tornasole del collasso economico e sociale di larga parte dell’Italia del sud. Per leggerla, bisogna fare un passo indietro e tornare al marzo 2017.

Se entri in una qualsiasi casa reggina, noterai una o due stanze chiuse: sono quelle dei figli che sono andati via

Consigliere comunale a Reggio Calabria, Ripepi è pastore di un movimento evangelico nato nel quartiere di Gallico alla fine degli anni novanta chiamato Gesù Cristo è il Signore. In perfetto tono biblico, ha definito l’aeroporto dello stretto un “sepolcro imbiancato”, e ha accusato i deputati calabresi di sinistra di non fare nulla per farlo crescere come merita.

La battaglia politica L’aeroporto, dunque, è solo un pezzo di un sistema in crisi. Eppure, sono molti i politici che ne hanno fatto un cavallo di battaglia, soprattutto tra i cinquestelle e la destra. Quest’ultima ha candidato al senato Massimo Ripepi, secondo in lista con Fratelli d’Italia dopo Isabella Rauti, figlia del segretario del Movimento sociale italiano.

In effetti, i turisti aumentano, ma è un turismo mordi e fuggi, come mi spiega Piervincenzo Canale. Giornalista e direttore del sito Africanews, Canale per sbarcare il lunario ha ristrutturato due appartamenti di famiglia in pieno centro e li ha riconvertiti in b&b. “Ma chi arriva qui è solo di passaggio”, dice, “si ferma al massimo qualche ora per visitare i Bronzi di Riace e poi riparte”. Nei suoi appartamenti al momento non c’è neanche un turista. “Ed è così per dieci mesi all’anno”, dice, “solo in estate va un po’ meglio”.

È l’altra faccia della nuova emigrazione. Ragazze e ragazzi della classe media emigrano verso l’Italia del nord o all’estero per studiare, e il padre e la madre li seguono. Li raggiungono nei weekend e nei periodi festivi, investono stipendi e risparmi nella loro formazione, pagano rette universitarie e costosi corsi privati nella speranza di garantirgli un futuro accettabile. Tutto questo, mettendo in conto gli affitti alti di città come Roma o Milano, dove a volte provano a comprare casa. In alcuni casi, se si tratta di persone in pensione, può capitare addirittura che si trasferiscano per seguire i figli.

“Se entri in una qualsiasi casa reggina, noterai una o due stanze chiuse: sono quelle dei figli che sono andati via”, spiega Aldo Varano, ex giornalista dell’Unità e oggi direttore di un giornale web, Zoom sud . Reggio Calabria, dice, è una città di genitori orfani dei loro ragazzi. Genitori che a loro volta diventano pendolari. Il sociologo Perna definisce questo fenomeno con una formula convincente, lo chiama “pendolarismo dei genitori”.

I nuovi emigranti e il pendolarismo dei genitori Secondo i numeri della fondazione Migrantes , nel 2016 si sono iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) 744mila siciliani, 486mila campani e 350mila pugliesi. I calabresi che hanno lasciato la propria regione sono stati 400mila, il 6,3 per cento in più rispetto al 2015. Ad andar via sono soprattutto ragazze e ragazzi diplomati e laureati. E lo fanno per scappare da una regione che secondo l’Eurostat ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile d’Europa (il 58,7 per cento), battuta solo dalle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla.

Il perché l’aeroporto sia un campo di battaglia così movimentato, si capisce solo se si abbassa lo sguardo dagli aerei in volo alle sale d’attesa. Di qua dalle finestre, genitori, fratelli, sorelle, fidanzate, fidanzati, amici ed ex colleghi guardano partire i loro affetti in numeri sempre crescenti. Un bacino di voti prezioso per la politica, uno specchio in cui si riflette un altro dei problemi che coinvolge l’intero meridione.

La deputata dei cinquestelle Federica Dieni, in corsa per essere rieletta alla camera, ha chiesto alla compagnia che gestisce lo scalo “un piano industriale ed economico-finanziario” per garantirne la sostenibilità. Mentre il Pd, incassata la proroga dei voli di Alitalia fino a settembre, preferisce non risollevare una questione che rischierebbe di vederlo sul banco degli imputati.

Il sud è ancorato in una spirale in cui si rincorrono bassi salari, bassa produttività e bassa competitività

Secondo una ricerca del dipartimento di economia dell’università di Messina, contenuta nel libro Buongiorno mezzanotte, due terzi dei giovani tra i 18 e i 32 anni nati e cresciuti a Reggio Calabria o in provincia, vive fuori della regione e torna a casa solo per l’estate o durante le feste. Tra le conseguenze inevitabili, c’è il crollo delle iscrizioni all’ateneo cittadino: nel 2015 erano il 46 per cento in meno rispetto al 2011, un numero unico in Italia.

È una vera e propria fuga che da queste parti ha un solo precedente: l’emigrazione degli anni cinquanta. Secondo Perna, però, questa volta è “molto peggio”, non solo perché ad andar via è la “meglio gioventù”, con l’effetto di un impoverimento del territorio, quanto perché un tempo gli emigranti conservavano un legame forte con i luoghi di provenienza e con le loro rimesse alimentavano l’economia locale. Oggi accade il contrario: dal sud si scappa e “i genitori pagano per vedere i figli realizzati altrove, impoverendo ulteriormente l’economia locale”, conclude Perna.

A confermare questi dati è anche l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez): negli ultimi quindici anni, 1,7 milioni di persone sono emigrate dal sud, il 72,4 per cento ha meno di 34 anni. Cifre che, per gli economisti messinesi, sono stime al ribasso perché si basano su chi ha trasferito la residenza, mentre la maggioranza dei nuovi emigranti la conserva per anni nel luogo d’origine.

Rientri per fallimento

Quel che lo Svimez inquadra con chiarezza è il problema di fondo: il sud è ancorato in “una spirale in cui si rincorrono bassi salari, bassa produttività, bassa competitività, ridotta accumulazione e in definitiva minor benessere”.

Le prospettive non incoraggiano a rimanere: per l’Italia del sud si prefigura un ventennio di “crescita zero”, “con conseguenze nefaste sul piano economico e sociale”. Per questo chi può va via, in una sorta di “darwinismo sociale al contrario”, come dice Perna.

Tuttavia, c’è anche chi ritorna. Un milione di persone negli ultimi quindici anni, dice lo Svimez. Perna li definisce “rientri per fallimento”. Si tratta in gran parte di persone che non sono riuscite a trovare quello che cercavano fuori della Calabria e a 35-40 anni “sono costrette a tornare a vivere con i genitori”, spiega ancora il professore. Molti finiscono per accettare lavori pagati poche centinaia di euro, e la rabbia e la frustrazione crescono.