Il 17 giugno in Italia sono cominciati gli esami di maturità per 515.864 studenti . Francesca Vecchio è una di loro. Vive alla Balduina, un quartiere di Roma, e frequenta il liceo Mamiani. Per un mese mi ha raccontato le sue giornate, le ultime interrogazioni, i ripassi infiniti, i momenti con gli amici e le paure. Dalle nostre chiacchierate, dalle email e dai messaggi vocali che ci siamo scambiati è nato questo diario.

Sono le 11 e siamo tutti collegati per la simulazione della fase 3 dell’esame. Le fasi sono cinque: elaborato su un argomento delle materie d’indirizzo (nel nostro caso, visto che siamo un liceo classico, latino e greco; non chiamatelo tesina! l’elaborato è nato per la maturità di quest’anno, sostituisce la seconda prova); analisi di un testo di letteratura italiana; discussione interdisciplinare a partire da un documento assegnato dalla commissione (su questo stiamo facendo la simulazione); racconto dell’esperienza Pcto (la sigla starebbe per “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, in pratica è l’ex alternanza scuola-lavoro); e domande su cittadinanza e costituzione. Oltre alla classe, sono collegati i professori di inglese, arte, storia e filosofia, greco, latino e italiano. Questo è quello che ci siamo scritti in una chat privata mentre eravamo collegati con i professori (Gabriele B. detto Bela è un nostro compagno di classe, io sono Francesca V.).

11.05

Davide: Ragà mi sto divertendo troppo!

Edoardo: Però intervieni, dai.

Davide: Ma come siamo arrivati a Kant? Mi sono perso.

Edoardo: Abbiamo cominciato da Kant.

Nella simulazione è uscita una frase sul “cattivo infinito” di Fichte, interviene Bela.

11.18

Tommaso: Ma voi sapete una parola di quello che sta dicendo Bela?

Marta: No.

Davide: No.

Costanza: No.

Nina: Vabbè io esco. Non so nulla.

Gabriele V.: Ma i prof pensano che sappiamo ste cose?

Arianna: No, non ti preoccupare.

Bela fa un discorso piuttosto complesso e pieno di riferimenti. Cita anche autori latini e greci, che gli altri avrebbero toccato di sfuggita o schivato proprio, visto che la fase 3 non dovrebbe riguardare greco e latino.

11.35

Gabriele V.: Bela ma perché ci devi umiliare così?

Lavinia: Sì, davvero.

Francesca C.: Mamma mia, veramente!

Arianna: Tommi gli silenzi il microfono?

Lavinia: Bela è una macchina da guerra.

Francesca V.: Bela speriamo che esca la B così non sei dopo di me. Non mi importa niente se faccio l’esame a luglio, basta non stare vicino a te.

Edoardo: Io sono dopo Bela. Vi ho detto tutto.

Marta: Mi dispiace Edo.

Tommaso: Condoglianze.

Lavinia: Io sono dopo Silvia. Pure io ho detto tutto.