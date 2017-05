La vita sospesa delle donne rinchiuse nel Cie di Ponte Galeria

Marisol è seduta sul letto nella sua camerata, le gambe stese su una coperta marrone di lana, ai piedi le pantofole blu, addosso un pigiama con delle stampe di orsetti, un foulard nero sulla testa. “Sto in pigiama tutto il giorno. Tutto quello che ho me l’hanno lasciato le altre ragazze quando se ne sono andate, anche le cose che ho addosso”, dice mentre mi guarda un po’ imbambolata. La tv è sempre accesa e sparge una luce biancastra nella penombra della camerata, l’unica finestra sul mondo per le detenute. “Ospiti”, le chiamano al ministero dell’interno.

Un pomeriggio di dicembre, mentre tornava a casa è stata fermata per strada dalla polizia e nel suo italiano stentato ha ammesso di avere i documenti scaduti. È stata portata al commissariato, poi a Roma, nell’ex caserma della polizia sulla Roma-Fiumicino, dov’è entrata nella gabbia. Una gabbia nella gabbia, come il senatore Luigi Manconi ha definito molte volte il Cie di Ponte Galeria. Un chilometro quadrato di edifici di cemento, circondati da recinzioni altissime nel bel mezzo del nulla, a otto chilometri dall’aeroporto di Fiumicino, tra il Tevere e l’autostrada. Una recinzione, un corridoio, una recinzione. Un cortile, una recinzione, una stanza.

Marisol è una baby-sitter di origine cubana, una donna sulla sessantina che parla l’italiano con un’inflessione dolce e si disegna le sopracciglia con una matita. Faceva le pulizie e si occupava dei bambini per una famiglia di Milano, senza contratto, per sei euro all’ora. È rinchiusa da due mesi nel Centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Ponte Galeria, a Roma.

Marisol sembra un’attrice di teatro subito dopo uno spettacolo: le sopracciglia disegnate con il kajal le tagliano in due la fronte e le danno un’espressione severa. “Ho cominciato a prendere gocce e pillole per dormire. Non mi era mai successo in vita mia di dover prendere delle medicine per dormire, invece ora le prendo tutte le notti”, dice con le lacrime che le disegnano rivoli sulle guance. “Ci sono ragazze che impazziscono, c’è chi non riesce a stare ferma”, racconta. “Io non riesco a stare fuori, all’aperto, non mi voglio far vedere dalle altre, preferisco stare a guardare la televisione”.

Mentre parliamo nella camerata entra Maria, sostenuta da altre ragazze che la tengono sotto braccio, e si va a sedere sull’ultimo letto in fondo alla stanza. Si tiene la pancia, zoppica, respira a fatica. “Soffre di epilessia”, spiega Marisol. “È da giorni che si sente male”. Maria è nata e cresciuta in Italia, da genitori montenegrini, non è riuscita a ottenere la cittadinanza italiana per via dei continui cambi di residenza e di altri problemi burocratici. Vive in un campo rom vicino a Napoli, non ha i documenti.

In realtà è apolide. Ma ogni volta che la polizia fa una retata nel campo, qualcuno finisce nel Cie. Hanno tutte lo stesso problema: sono italiane, nate e cresciute in Italia da genitori stranieri, spesso di paesi dell’ex Jugoslavia, ma non sono riuscite a produrre i documenti necessari per ottenere la cittadinanza. “Ci trattengono per identificarci, poi quando capiscono che non possono farlo ci lasciano andare”, racconta in un perfetto italiano Maddalena, un’amica di Maria, mentre l’aiuta a stendere le gambe sul letto prima che arrivino i medici.

Le più vulnerabili

Nella camerata ci sono otto letti, uno a fianco all’altro. Sulle pareti l’immagine di un sole, fiori colorati, petali e nomi di ragazze incisi sui muri. Sembra l’interno di un asilo, invece è una specie di carcere dove sono recluse le donne straniere che non hanno i documenti in regola, finché non vengono identificate o rimpatriate. Possono essere trattenute per un massimo di novanta giorni, tre mesi. Le statistiche dicono che solo la metà delle persone che passano da un Cie viene rimpatriata, gli altri vengono rilasciati e tornano a essere degli irregolari.

La sezione maschile del Cie di Ponte Galeria è stata chiusa nel dicembre del 2015, dopo una protesta. Uno dei ragazzi tentò il suicidio, scoppiò una rivolta: gli altri detenuti incendiarono i materassi e distrussero le camerate.

Oggi nel Cie di Ponte Galeria sono rinchiuse 97 donne, le trasferiscono a Roma da tutta Italia, la maggior parte sono nigeriane come Gioia e Bella, che mi vengono incontro nel cortile: una con un pigiama rosa, l’altra con una giacca enorme marrone che tocca quasi per terra. Bella è giovanissima, i capelli corti pettinati in tante treccine ordinate. Si mette in posa all’ingresso della camerata, mi chiede di farle una foto, poi mi prega di non pubblicarla. Ha paura di essere riconosciuta. Entrambe sono originarie dello stato di Edo, in Nigeria, la zona da cui provengono quasi tutte le vittime della tratta che arrivano in Europa via mare.