Anche i rom vogliono vivere in una casa

Quando serve il caffè ai clienti del bar dove lavora in pieno centro a Roma, Florin Fota ne sente di tutti i colori: “I rom sono ladri, i rom rubano i bambini, i rom non vogliono vivere nelle case”. Tra tutte le accuse l’ultima è quella che lo ferisce di più perché la sua famiglia si è trasferita in un appartamento da tre anni, dopo aver vissuto per più di dieci in un container nel campo rom di via di Salone, a Roma. “Se solo sapessero che sono rom, non berrebbero il caffè che preparo”, dice Florin ridendo.

Scuote la testa, come a voler scacciare una mosca. “Non posso rispondere sempre agli insulti, dovrei stare tutti i giorni a litigare. Le parole me le lascio scivolare addosso”, dice il ragazzo con un’espressione luminosa e un forte accento romano, mentre è seduto sul divano a fiori della sua casa a Casal Monastero, un quartiere all’estrema periferia orientale di Roma, dove nuovi palazzi a quattro piani di mattoncini rossi lasciano gradualmente il posto ai campi di grano. Qui finisce Roma, fuori dal Grande raccordo anulare, oltre i quartieri storici della periferia: San Basilio, Rebibbia, le fabbriche abbandonate sulla via Tiburtina.

“La maggior parte dei rom in Italia vive in un appartamento, ma tutti pensano che siamo nomadi e che non vogliamo una casa. È una scusa per giustificare l’esistenza dei campi e continuare a spendere un sacco di soldi per questo sistema che è costato all’Italia diverse multe da parte dell’Unione europea”, continua Florin. “La mia famiglia a Craiova, in Romania, viveva in una casa. Poi quando ci siamo trasferiti in Italia abbiamo imparato cosa significa vivere nelle baracche”.

Un figlio speciale

Il giorno in cui Dantes, il padre di Florin, è partito dalla Romania pioveva a dirotto. “Mia moglie era già partita con i due figli più piccoli, Daniel e Florin, mentre io e Cosmin, il più grande, abbiamo aspettato che si sistemassero per raggiungerli in Italia qualche settimana dopo”, racconta, mentre si accende una sigaretta nel salotto di casa. Cosmin è sordo dalla nascita e in Romania non riceveva nessuna forma di assistenza. Oggi ha 26 anni, è un ragazzo alto e sorridente ed è da poco diventato padre di una bambina, Emilia.

“Nel 2002 avevo perso il lavoro nella fabbrica di mattoni in cui ero impiegato e mio figlio Cosmin stava crescendo senza nessuna cura. Avremmo voluto che fosse seguito dai medici, avremmo voluto comprargli degli apparecchi acustici. È soprattutto per lui che abbiamo deciso di trasferirci in Italia”, racconta Dantes, nella sua polo di un giallo sgargiante, circondato dal fumo azzurrino di una sigaretta. Pulca, la sorella della moglie Ioana, si era trasferita con la famiglia a Roma qualche anno prima e viveva in una baracca, così Dantes, la moglie e i tre figli decisero di raggiungerla per far curare Cosmin, che all’epoca aveva undici anni.

Fino al 1856 in alcune zone della Romania – la Valacchia e la Moldavia – i rom erano venduti e comprati al mercato come schiavi. Con l’arrivo del comunismo nel novecento, in particolare dalla fine degli anni sessanta alla fine degli anni settanta, in Romania la comunità rom fu sottoposta a programmi di assimilazione forzata: le autorità locali furono obbligate a mettere a disposizione delle famiglie rom alloggi e posti di lavoro nelle aziende pubbliche. Queste politiche portarono a una sedentarizzazione delle famiglie rom e alla diffusione delle coppie miste.

Dopo la caduta del regime di Nicolae Ceaușescu nel 1989, la minoranza rom fu penalizzata dalla fine dell’economia di stato. Ci fu un’ondata di licenziamenti e si registrò un incremento della disoccupazione tra le famiglie rom. Uno studio pubblicato nel 1993 dall’università di Bucarest sulla condizione dei rom in Romania (Ţigani între ignorare şi îngrijorare) mostrava che il 79,4 per cento dei rom era disoccupato e il reddito di una famiglia rom era molto più basso della media nazionale. Per queste ragioni molte famiglie decisero di emigrare. Tra il 2000 e il 2001, con l’abolizione dell’obbligo di visto per i cittadini romeni, in Italia c’è stato un aumento degli arrivi di rom romeni che trovarono un alloggio di fortuna nelle baraccopoli delle grandi città.

L’amore nelle baracche

Quando la famiglia Fota è arrivata a Roma nel 2002, Dantes ha costruito una baracca in un insediamento informale in via di Villa Troili, sull’Aurelia. “Ci siamo associati con cinque famiglie e abbiamo costruito una struttura, una specie di gazebo. Abbiamo vissuto lì per sei mesi, fino a quando ci hanno sgomberato”, racconta. “Poi ci siamo spostati in un altro campo a via della Cesarina, ma ci hanno sgomberato anche da lì”. I figli di Dantes sono seduti nel salotto di casa: sono quattro, tutti maschi, si somigliano molto. In Italia è nato il più piccolo, Gabriel, che ora ha 12 anni e frequenta la prima media.