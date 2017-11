Le elezioni a Ostia sono un banco di prova per i cinquestelle e CasaPound

Tre manifesti elettorali di CasaPound affissi sulla pensilina dell’autobus numero 15 danno il benvenuto a Nuova Ostia: uno dei quartieri più periferici di Roma, dove vivono diecimila persone in una sessantina di edifici.

A sinistra c’è il lungomare Duca degli Abruzzi, la spiaggia e il mare di Roma, e a destra via dell’Idroscalo: in mezzo le palazzine Armellini, un migliaio di appartamenti che il comune prese in affitto dal costruttore Renato Armellini all’inizio degli anni settanta per regolarizzare la situazione di decine di famiglie senza casa, quelle che dal dopoguerra vivevano nelle baraccopoli di Roma est, tra l’Acquedotto felice e l’Alessandrino. È in questa zona, a Nuova Ostia, che l’estrema destra di CasaPound ha concentrato la sua campagna elettorale per le municipali del 5 novembre.

Dopo due anni di commissariamento per mafia, il decimo municipio di Roma andrà alle urne. Il voto è considerato un importante banco di prova soprattutto per il Movimento 5 stelle, che amministra la città da un anno e mezzo e che proprio sul litorale romano nelle elezioni comunali del 2016 ha incassato il 76 per cento dei consensi.