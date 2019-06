Tra migrazioni e terrorismo il Niger è la frontiera meridionale dell’Europa

Secondo il rapporto Global trends pubblicato dall’Unhcr il 19 giugno, nel 2018 sono 70 milioni le persone che sono state costrette a lasciare il proprio paese per motivi legati alla violenza e alla guerra: un nuovo record assoluto, trentasettemila persone al giorno costrette a fuggire. Sono i paesi meno sviluppati ad ospitare nella maggior parte dei casi i rifugiati: solo il 16 per cento di loro è accolto in paesi sviluppati. Il Niger che per lungo tempo è stato solo un paese di transito dei migranti diretti in Libia e in Algeria dall’Africa subsahariana si è trasformato in uno dei paesi più ospitali del Sahel, nonostante sia considerato uno dei paesi più poveri del mondo.

Waladogaz Kili ha il volto scolpito dal sole, le rughe ne rendono l’espressione solenne. È il rappresentante dei quattromila rifugiati che vivono a Niamey ed è arrivato nella capitale del Niger quattro anni fa con la sua famiglia da Gao, in Mali. Aveva paura di essere ucciso dai jihadisti: “I terroristi cercano di arruolare gli uomini. Ti dicono che se non ti unisci a loro ti ammazzano e ammazzano anche i tuoi figli, stuprano tua moglie, molti tuareg si sono arruolati con i terroristi, ma io ho preferito perdere tutto e scappare invece di piegarmi ai loro ricatti”, racconta seduto nella corte interna di un centro d’accoglienza gestito dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) a Niamey. “Ho fatto tutto il percorso a piedi, 80 chilometri, con i miei cinque figli, i più piccoli avevano due e tre anni, il più grande tredici”, continua.

“Non ho mai pensato di andare in Europa. Troppo costoso e troppo pericoloso, vorrei rimanere in Africa. Ma il problema del Niger è il lavoro, non c’è lavoro”, spiega Kili. “Io credo che la disoccupazione, la povertà e la mancanza d’istruzione creino un terreno ideale per i terroristi. Sono venuto qui per salvare i miei figli dai terroristi, ma chi mi dice che tra qualche anno, se non troveremo di che vivere, i miei figli non si arruoleranno anche loro con i jihadisti?”, s’interroga il tuareg avvolto in una sciarpa azzurra che lo protegge dal vento caldo di Niamey.

Kili è determinato a lasciarsi alle spalle la violenza e i pericoli di un paese i guerra: “Ho abbandonato tutto, la mia casa, il mio allevamento. L’ho fatto perché cercavo un po’ di sicurezza. Ma se i jihadisti dovessero arrivare in Niger, sono pronto a partire di nuovo”. Per Kili è chiaro che se il Niger e i suoi partner internazionali non investiranno nell’istruzione, nella sanità, nella creazione di una forma di welfare diffuso, le file dei gruppi terroristici saranno sempre più nutrite.

Una nuova minaccia

Il Niger negli ultimi anni è stato sempre più spesso protagonista di attacchi terroristici di matrice islamica. Il Global terrorism index 2018 ha inserito il paese al 23° posto nella lista dei 163 paesi toccati dal terrorismo. I gruppi più attivi nel paese sono lo Stato islamico nel grande Sahara (Isgs), Movimento per l’unicità e il jihad (Mujao), Boko haram, lo Stato islamico in Africa occidentale (Iswa) e Gruppo di sostegno all’islam ai musulmani (Jmin), nato dalla fusione di Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqim) al Al Murabitun, Ansar Eddine e il Fronte di liberazione del Macina. “Il Niger è circondato da sette paesi, ognuno dei quali sta esercitando una pressione migratoria. Nel nord della Nigeria si combatte da più di cinque anni contro Boko haram”, spiega Alessandra Morelli, responsabile dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel paese.

“Boko haram ha la capacità di operare al di là delle frontiere e la popolazione civile ci va sempre di mezzo: 120mila persone che hanno lasciato la Nigeria negli ultimi cinque anni si trovano in Niger, nella regione di Diffa”, continua Morelli, che coordina un ufficio di quattrocento persone nel paese. “Non solo il nord della Nigeria è in mano a Boko haram, ma anche altri due stati della Nigeria nordoccidentale (Sokoto e Kaduna) sono nel caos e in preda a un banditismo violento mischiato a jihadismo, che ha provocato lo spostamento di ventimila persone verso il Niger negli ultimi mesi”.

Questi profughi raccontano di villaggi attaccati da gruppi armati, costretti a lasciare i propri terreni e le proprie case. La maggior parte di loro sono state accolte nella zona di Maradi, in Niger. L’obiettivo dei gruppi armati sembra essere l’esproprio dei terreni delle popolazioni civili. La situazione in Nigeria, che si ripercuote sul Niger, ricorda quella che da più tempo riguarda il Mali e, più recentemente, il Burkina Faso.