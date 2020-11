All’ospedale di Vimercate, in Lombardia, nel turno di notte ci sono solo due infermieri ad assistere più di cinquanta malati. La maggior parte del personale medico è stato trasferito nelle aree covid e i reparti non covid sono rimasti sguarniti. “Ci state portando al collasso: in ospedale non si muore solo di covid, un infermiere non può seguire adeguatamente oltre venti pazienti che necessitano di particolari cure e attenzioni”, accusa Donato Cosi, segretario del sindacato NurSind di Monza e Brianza, che ha sollevato la questione mandando una lettera all’Asst, l’azienda sanitaria lombarda, e chiedendo anche conto dell’assenza di mascherine ffp2 per gli infermieri nei reparti non covid.

Mentre l’Italia affronta la seconda ondata dell’epidemia e registra più di settecento morti al giorno, la mancanza di medici e infermieri diventa un problema pressante in uno dei paesi più colpiti dal covid-19 a partire da marzo. Secondo uno studio della Johns Hopkins University, l’Italia ha registrato quattro morti ogni cento contagiati ed è il terzo paese al mondo in base a questo tasso di riferimento. Dal 1 al 18 novembre i ricoveri nelle unità di terapia intensiva sono quasi raddoppiati arrivando a 3.612 e il numero di persone in ospedale per il nuovo coronavirus (33.074) ha superato quelle della prima ondata. Ma a fronte di un raddoppio dei posti letto in terapia intensiva (9.931), all’aumento di tamponi effettuati e di ventilatori disponibili, dall’inizio della pandemia le nuove assunzioni di medici e infermieri sono state poche centinaia.

Donato Cosi osserva che la maggior parte degli infermieri in Lombardia è stata trasferita nei reparti speciali destinati alla cura del coronavirus o nella Fiera di Milano, allestita con posti di terapia intensiva, e gli altri malati nei reparti ordinari sono rimasti senza assistenza. “In un reparto come il Tulipano Giallo di Vimercate, per una corretta assistenza, ogni infermiere dovrebbe seguire al massimo sei pazienti. Non venti come avviene di notte o dodici di giorno. Questa situazione non è accettabile”, conclude. La carenza di infermieri e medici negli ospedali italiani è strutturale: erano troppo pochi già prima della crisi sanitaria, ma sia nella prima sia nella seconda ondata dell’epidemia non si è posto rimedio al problema, frutto di anni di tagli alla sanità pubblica.

Secondo alcune stime, per avere degli standard di assistenza in linea con il resto dei paesi europei, in Italia si dovrebbero assumere cinquantamila infermieri, figure centrali nella gestione di un’epidemia dentro gli ospedali, nelle unità di assistenza domiciliare e nelle residenze per anziani e disabili. A marzo il governo ha previsto l’assunzione straordinaria di personale medico, ma a tempo determinato con contratti di collaborazione temporanei e con partita iva, una risposta che si è rivelata insufficiente rispetto al fabbisogno, soprattutto in regioni come la Lombardia e Campania. “Da anni chi va in pensione non è sostituito”, sottolinea Enzo Munafò, segretario della sezione siciliana del sindacato Fials.