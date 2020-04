“La vita cambia in fretta. La vita cambia in un istante. Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. Nel bel mezzo della vita, noi siamo nella morte”, L’anno del pensiero magico , Joan Didion

È tornata al lavoro nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza dopo qualche giorno di malattia, il 24 marzo. Ma invece di andare in corsia, si è rinchiusa nel bagno dell’ospedale e si è tolta la vita. Daniela, 34 anni, infermiera, secondo i suoi familiari non aveva problemi psicologici pregressi, non sono stati trovati biglietti o messaggi per spiegare il suo gesto, ma per gli esperti e i colleghi il suicidio inaspettato dell’infermiera potrebbe essere legato alla situazione del tutto straordinaria che gli operatori sanitari stanno vivendo nelle corsie di terapia intensiva italiane a causa dell’epidemia di coronavirus: un confronto quotidiano con la malattia e la morte, un carico di lavoro senza precedenti che rischia di lasciare segni profondi.

Uno dei fattori più scioccanti è l’alto numero di morti, ma anche il decorso della malattia, che in certi casi è molto rapido. “I pazienti possono avere una specie di crisi sistemica, per cui entrano in ospedale che la malattia sembra sotto controllo, ma poi rapidamente la situazione degenera. Ci è capitato di dover informare una malata giovane che nell’arco di poche ore erano morti sia il padre sia la madre, mentre lei stessa era ricoverata”, spiega Damiano Rizzi, psicologo clinico che sta affiancando il personale medico e i familiari dei malati di coronavirus all’ospedale San Matteo di Pavia insieme ad altri dieci psicologi della Fondazione Soleterre.

“La difficoltà più grande per i medici è comunicare la morte del paziente ai familiari, comunicazione che di solito avviene al telefono”, continua Rizzi. “Ci si trova a intervenire su persone di cui non si conosce la storia, perché i malati arrivano in condizioni di salute già gravi, con problemi respiratori e quindi non riescono a raccontare nulla di sé”. I medici che da più di un mese si confrontano con questa sofferenza sviluppano sintomi ansiosi, insonnia, sono soggetti a incubi e a pensieri intrusivi e ricorrenti. Ma per il momento non ricevono nessuna forma di aiuto o sostegno, se non in rari casi.

La paura del virus

“C’è un’angoscia costante, unita alla paura di ammalarsi o di trasmettere la malattia ai propri familiari”. Dall’inizio dell’epidemia sono morti 63 medici in Italia e gli operatori sanitari contagiati sono 8.358. Rizzi spiega che la parte più importante del lavoro degli psicologi, ammessi nel reparto, in questo momento è quella di stare vicino ai medici, soprattutto a fine turno, quando sono esausti e spesso hanno attacchi di panico o di pianto. “Negli ospedali italiani è saltato tutto, la situazione è difficile da raccontare a chi è fuori. I medici fanno turni anche di dodici ore in ambienti in cui sanno di poter contrarre la malattia, vuol dire che il cervello di queste persone è in un continuo stato di allerta”, spiega lo psicologo, che per sei mesi seguirà, insieme a un’équipe, il personale sanitario dell’ospedale di Pavia.

Per Rizzi, sarà importate continuare a fornire assistenza quando la pandemia sarà finita, perché in quel momento molti potrebbero sviluppare i sintomi peggiori. “Vediamo professionisti che stanno mettendo in campo un’umanità enorme, all’ospedale di Pavia nessuno si sta tirando indietro, va tutto oltre il senso del dovere, ma dovrebbero essere attivati in tutti gli ospedali programmi di aiuto”, conclude. Il 27 marzo sei psicologi e psicoterapeuti (Giada Scifo, Claudia Berger, Corinne Oppedisano, Valentina Corica, Carlotta Ferrari, Davide Rotondi) hanno scritto una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte, dopo il suicidio dell’infermiera di Monza, per chiedere che sia previsto il prima possibile un sostegno psicologico in tutti i reparti Covid-19 d’Italia.

“Caro presidente, oggi ci poniamo più di una domanda: come possiamo tutti noi osannare medici e infermieri, se poi li stiamo lasciando soli a gestire l’enorme carico emotivo che questa situazione comporta? Come può lo stato chiedere loro di essere eroici dimenticandosi delle fragilità umane con cui anche loro devono convivere?”, è scritto nella lettera.

“Siamo ancora nella fase in cui i medici e gli infermieri non si rendono pienamente conto del trauma che stanno vivendo, tutto sta avvenendo molto in fretta e molti di loro sentono soprattutto la stanchezza, si sentono esausti e la loro priorità è l’esigenza fisica di stare attenti durante il lavoro e dormire abbastanza durante le ore di riposo, c’è una specie di rimozione della fatica”, spiega Eva Pattis Zoja, psicoterapeuta che ha lanciato il progetto Accogliere le ferite di chi cura, per assistere il personale sanitario negli ospedali con un centinaio di psicologi che lavorano da remoto. La sensazione più comune da cui i medici sono sopraffatti è quella dell’impotenza di fronte alla malattia.

Dalla cura al prendersi cura

“C’è un fortissimo senso di colpa e d’impotenza dei medici che vedono morire le persone da sole in corsia, senza il conforto dei familiari”, spiega Pattis Zoja. Sviluppano la paura di essere infettati, ma anche il senso di colpa per il semplice fatto di provare questa paura. L’altro grosso problema è la mancanza di protocolli e di terapie specifiche: “Molti medici stanno prendendo delle decisioni velocemente e sentono la responsabilità di questa che sembra una missione impossibile”. Infine tutto è aggravato dalla mancanza di contatto con i malati. Tutto avviene a distanza. “Alcuni medici sono tormentati dagli sguardi spaesati dei pazienti dietro i respiratori, dalla loro profonda solitudine”, continua Pattis Zoja.

Nel corso della loro vita professionale tutti i medici hanno avuto esperienza di una malattia mortale o di una cura inefficace, ma in questo momento ci sono troppi fattori su cui non hanno controllo. “Nei nostri colloqui, proviamo a fargli fare un salto, a farli passare dal concetto di cura al concetto di ‘prendersi cura’, che significa che se anche la terapia per ora non è risolutiva, il medico può ‘prendersi cura’ del paziente, stargli accanto, alleviare le sue sofferenze”.