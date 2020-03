All’inizio era sembrata una lunga vacanza, una lunga coda del carnevale. Si andava a spasso in bicicletta e si guardavano i cartoni anche al mattino. Poi la vacanza è finita di colpo, Milano ha cominciato ad apparire deserta, al parco non si poteva più mettere piede e se per strada si incontrava un altro bambino era proibito salutarlo con un abbraccio. I nonni poi, anche solo andandoli a trovare si poteva farli ammalare. E fu così che, nel giro di poche ore, la vita dei nostri figli è cambiata e loro si sono ritrovati, più o meno inconsapevoli, a disegnare arcobaleni da appendere alle finestre, mentre fuori sbocciava la primavera.

Ma in tutto questo sconvolgimento cosa è accaduto e sta accadendo nelle loro teste? Che cosa pensano, immaginano e sentono soprattutto i più piccoli, quelli che non hanno ancora sei anni, che non vanno alla scuola dell’obbligo e non sono stati investiti da programmi ministeriali da portare a compimento a distanza? Coloro che, come spiega la psicoterapeuta Chiara Gusmani, si trovano in uno stadio pre-astratto e non hanno quindi sviluppato la logica e la capacità di un pensiero ipotetico?

“I bambini hanno bisogno di sicurezza, di spiegazioni semplici e chiare che possano essere ricondotte alla loro percezione del mondo. Dobbiamo stare attenti a non essere incoerenti, non possiamo dire ‘non è nulla’ e poi passare tutto il giorno attaccati alle notizie o parlare al telefono usando termini allarmanti”, dice Gusmani. “I bambini, anche se piccoli, hanno un loro bagaglio con cui ragionano”, spiega Elena Nava, ricercatrice in psicologia dello sviluppo all’università Bicocca di Milano, “e se sono stati abituati a crescere in un ambiente sociale ricco di relazioni che improvvisamente scompare, se ne ritrovano privati. Ogni volta che si verifica un cambiamento il sistema soffre uno stress, l’adulto ci mette di più a superarlo, i bambini meno”.

I piccoli vivono nel presente, il che li porta a non preoccuparsi di quello che accadrà domani, cosa che invece negli adulti in quarantena comincia a generare una profonda angoscia. I bambini oggi sono dispiaciuti perché non hanno potuto festeggiare il compleanno come avevano sognato, perché la gita è saltata, ma non temono di perdere il lavoro. Quello che bisogna evitare è di proiettare su di loro le nostre paure.

Differenze e disuguaglianze

“Per capire cosa succede nella mente dei bambini in questa fase è fondamentale capire cosa succede in quella degli adulti che stanno con loro”, avverte Simona De Stasio, docente di psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’università Lumsa di Roma. “Dobbiamo poter garantire la massima qualità della loro forma psicofisica e organizzare il loro tempo aiutandoli a sostenere la rete di amicizie attraverso nuovi canali. Scandire una routine prevedibile come a scuola per i bambini è fonte di tranquillità”.

Per aiutare i genitori a orientarsi in questi giorni complicati la cooperativa sociale Eos di Besana Brianza, in Lombardia, organizza degli incontri su Facebook ogni sabato mattina. “Nonostante le difficoltà, oggi abbiamo davvero tutti più tempo da dedicare ai nostri figli, con ritmi e tempistiche che sono loro. Questa cosa può controbilanciare le assenze che stanno vivendo e quando torneranno alla vita di prima si porteranno dentro la ricchezza dei rapporti profondi coltivati in questi mesi”, dice Marta Beretta, psicologa e psicoterapeuta, animatrice del centro.

Tuttavia, la pedagogista e doula Cora Erba invita a tenere conto anche delle situazioni più delicate e rischiose. “Non è lo stesso ritrovarsi ‘chiusi’ in una casa con un giardino e una famiglia allargata in cui tutti si vogliono bene, e vivere invece in un monolocale magari assieme a una mamma ipocondriaca o a un papà violento”. Secondo Erba, quando la pandemia sarà finita e i bambini saranno cresciuti, ci saranno quelli che ricorderanno questo momento come un idillio perché coccolati e accuditi e quelli che, purtroppo, avranno vissuto un incubo di abusi e violenze, su di loro o sui loro familiari. “Come pedagogista”, dice Erba, “sono critica sullo slogan ‘Andrà tutto bene’: perché non lo sappiamo, e per tanti non sta affatto andando bene”.