Chi finanzia l’estrema destra europea

“I nemici della famiglia sono dappertutto”. Mentre parlava lo scorso 29 marzo dal palco del Congresso mondiale delle famiglie (Wcf) di Verona, Ignacio Arsuaga, fondatore e presidente dell’organizzazione spagnola CitizenGo, incassava applausi dalla sala. Per vincere i nemici della famiglia Arsuaga ha indicato ai presenti due possibilità: prendere il potere attraverso le elezioni, entrando nei partiti e nelle istituzioni, oppure influenzare i partiti e controllare chi gestisce il potere.

CitizenGo è una piattaforma di petizioni online con sede a Madrid e uffici in altri paesi, tra cui l’Italia. È nota per le sue richieste di firme contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso, l’educazione sessuale o l’aborto. Un’altra sua iniziativa è l’affitto di autobus colorati che girano nelle città diffondendo slogan contro i diritti lgbt o i gruppi femministi, chiamati “femminazi”. In Italia hanno fatto scalpore due manifesti diffusi da CitizenGo per i quarant’anni della legge 194 sull’aborto: uno con la scritta “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo” e un altro, quest’anno, in occasione dell’8 marzo, con l’immagine di un feto e la scritta “Dalla parte di tutte le donne. Non una di meno”, con un riferimento provocatorio al movimento femminista.

Un’inchiesta del sito d’informazione britannico openDemocracy ha mostrato l’esistenza di un certo “coordinamento” tra la piattaforma ultracattolica e i partiti di estrema destra in Europa, verso i quali CitizenGo fa convogliare i voti per le elezioni europee.

Alcuni parlamentari ed europarlamentari di diversi paesi europei hanno scritto una lettera al vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans chiedendo che le autorità europee e quelle nazionali svolgano un’indagine su quanto emerso dall’inchiesta di openDemocracy.

Totalmente allineati

Durante il Congresso mondiale delle famiglie, un reporter di openDemocracy ha avvicinato il fondatore di CitizenGo, presentandosi come un potenziale donatore. Arsuaga gli ha descritto i rapporti piuttosto stretti con il partito di estrema destra spagnolo Vox e ha suggerito al giornalista come si potrebbero aggirare le regole di finanziamento delle campagne elettorali in Spagna: “Dare denaro a una fondazione che possa inoltrare i soldi a Vox… Questa sarebbe un’ottima opzione”.

Vox – che con le elezioni del 28 aprile 2019 è entrata nel parlamento spagnolo per la prima volta – ha promesso di costruire muri attorno alle enclave spagnole in Nordafrica, Ceuta e Melilla, di far arrestare i leader indipendentisti catalani, voler allentare le leggi sul controllo delle armi e di voler “rendere la Spagna di nuovo grande”.

Il partito, inoltre, si oppone al “politicamente corretto”, al matrimonio egualitario per le persone omosessuali e alle leggi contro la violenza di genere. Temi chiave che si sovrappongono a quelli nell’agenda di CitizenGo e della sua organizzazione partner, HazteOir. Su Twitter Arsuaga ha sostenuto pubblicamente Vox, mentre HazteOir ha definito Vox “il partito che più difende la vita, la famiglia e la libertà”.

Parlando a Verona con il giornalista di openDemocracy in incognito, Arsuaga si è spinto oltre, descrivendo i politici di Vox come suoi “amici”, offrendo al reporter di presentarglieli e affermando di aver condiviso le campagne con i funzionari del partito. Arsuaga ha quindi spiegato al reporter come si può dare un sostegno “indiretto” al partito di estrema destra.

Secondo la legge spagnola esiste un limite di 50mila euro per le donazioni individuali ai partiti politici – che scende a diecimila a campagna elettorale cominciata – e i nomi dei donatori devono essere segnalati ai funzionari elettorali.

Ma, come spiegato da Arsuaga, non esistono limiti per le donazioni a gruppi come il suo, e “se doni denaro privatamente a una non profit non c’è bisogno di denunciarlo”. Certo, ha spiegato il suo fondatore, CitizenGo non trasmette i soldi a Vox, ma supportare il gruppo aiuterebbe comunque il partito: “Parliamo con i politici, facciamo campagne in favore di certe politiche, ma non possiamo essere i finanziatori del partito”.

Arsuaga ha aggiunto che non chiederanno “mai alle persone di votare per Vox… Ma la nostra campagna aiuta Vox indirettamente”. Successivamente ha parlato al giornalista di una campagna da lanciare in Spagna “prima delle elezioni nazionali” per mostrare le “cose brutte che sono state dette” da leader di altri partiti, “per esempio in favore dell’aborto o di leggi per le persone lgbt”. Il riferimento è a una serie di manifesti contro i candidati di altri partiti affissi ad aprile, prima delle elezioni.