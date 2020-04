Il 16 aprile la sua azienda avrebbe dovuto ospitare una grande festa per celebrare il primo compleanno. “Sarebbe stato l’inizio della fase più bella, quella in cui si comincia a cambiare velocità”. Quando nel 2019 l’idea di aprire una gelateria è diventata realtà, Ina Romano non poteva prevedere l’epidemia che di lì a poco avrebbe costretto tutta l’Italia al lockdown: adesso sul suo conto in banca c’è un saldo a due cifre, una manciata di euro, e gli ultimi soldi sono andati via per pagare l’affitto di un locale che non riaprirà ancora per settimane.

Ina Romano lo sa, ma azzarda una nota di ottimismo: “Se non altro mi stanno sospendendo il mutuo per l’acquisto delle attrezzature. Non ce l’avrei fatta: nei periodi freddi dell’anno le gelaterie chiudono, avevo riaperto il 7 marzo”. Appena tre giorni dopo è arrivato il nuovo stop, stavolta per decreto del presidente del consiglio.

Così, all’improvviso, ha dovuto inventarsi un modo per tirare avanti, perché anche il marito, che gestisce un ristorante, si è trovato a sua volta senza una fonte di reddito: al momento tutta la famiglia mangia grazie alle scorte alimentari rimaste in dispensa, ma anche quelle stanno per finire. “Alla fine”, osserva Romano, “dovrei poter accedere alla cassa integrazione come socia lavoratrice della mia stessa cooperativa. Chissà quando arriveranno i primi assegni, però”.

File alla Caritas e carenze sanitarie

La storia di Ina Romano ne richiama molte altre in Sicilia, e va letta in un contesto perfino più ampio, quello delle difficoltà che sta vivendo l’intero meridione: nella parte meno ricca del paese l’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio un’economia già fragile, sommando nuovi poveri a vecchie crisi.

Per rendersene conto basta dare un’occhiata alla fila che ogni giorno si crea alla Caritas di Palermo: alla mensa di vicolo San Carlo, nel cuore del centro storico, sono sempre bastati cento pasti caldi, ma da qualche settimana le scorte vanno via in poco più di mezz’ora.

“In questi giorni”, spiega dice il vicedirettore, don Sergio Ciresi, “le persone che ci chiedono aiuto sono sempre di più. Quando il cibo finisce non sappiamo più che cosa dire a chi arriva. Li accogliamo con un sorriso, ma purtroppo le richieste sono aumentate”. Nei dormitori, gli ospiti sono diventati permanenti: cento persone vivono ormai 24 ore su 24 nelle quattro residenze comunali, che grazie ad alcune donazioni sono riuscite a comprare tavoli da ping pong, giochi di società e attrezzi da palestra.