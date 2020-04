Questa volta il paziente zero è noto e la sua storia non ha nulla di misterioso. Si tratta di un uomo di 69 anni di origine calabrese ma residente da anni a Casalpusterlengo, nella provincia di Lodi, in Lombardia. È tornato all’inizio di febbraio a Cetraro, il suo paese in provincia di Cosenza, circa mille chilometri più a sud, mentre l’epidemia di Covid-19 era ancora una realtà remota ed esotica per gli italiani. Di fatto la malattia, come assicurano ormai molti studi scientifici, aveva già cominciato a diffondersi nella pianura lombarda. Ma come avrebbe potuto quest’uomo immaginare di portare con sé il virus?

Ha dei problemi di salute (è in dialisi e probabilmente è stato contagiato proprio in ospedale) e si è isolato nella sua casa appena arrivato in Calabria. Solo tre settimane dopo, il 28 febbraio, è andato nel piccolo centro ospedaliero di Cetraro. Nel frattempo in Lombardia l’epidemia era ormai esplosa. E nell’ospedale calabrese è risultato positivo al test per il nuovo coronavirus, diventando il primo caso certo di Covid-19 in Calabria.

“La situazione poteva diventare molto complicata fin dall’inizio”, ricorda Antonio Belcastro, direttore generale dei servizi sanitari della regione. “Quest’uomo aveva viaggiato dalla Lombardia in pullman con decine di persone, ed era accompagnato dalla moglie. Abbiamo dovuto ritrovare i passeggeri e fare i tamponi a molte persone. Per fortuna sono risultati tutti negativi. La buona sorte ha voluto che qui l’inizio dell’epidemia sia stato relativamente lento e tardivo: nella notte tra il 7 e l’8 marzo, quando l’isolamento è stato decretato per tutta la Lombardia e 14 altre province dell’Italia settentrionale, migliaia di persone sono arrivate in Calabria. Fino a quel momento avevamo solo quattro casi”.

Nessun focolaio locale

Da allora l’epidemia ha cambiato dimensioni. La sera del 30 marzo, secondo i dati della protezione civile, la Calabria contava 647 casi in totale. Fra di loro 18 pazienti si trovavano in terapia intensiva e 31 erano morti dall’inizio dell’epidemia. “E tutti, senza eccezioni, sono collegati alle persone arrivate dalla Lombardia, a parte alcuni casi di chi tronava da una settimana bianca in Trentino dove aveva incontrato dei lombardi”, sottolinea Antonio Belcastro. In altre parole sul posto non è stato rilevato alcun focolaio di infezione.

Un po’ più di seicento casi per una regione di due milioni di abitanti. Per ora la minaccia sembra limitata, mentre al livello nazionale il paese registrava il 30 marzo più di undicimila morti. Una constatazione che vale del resto per tutto il sud del paese: a Napoli, per esempio, ci sono meno di mille malati. Ma questo non impedisce alla popolazione di prendere l’epidemia molto sul serio e di rispettare lo stretto isolamento che ha progressivamente interessato tutta l’Italia tra l’8 e l’11 marzo. “Tredici comuni della regione sono stati inseriti nella zona rossa”, continua Belcastro. “Abbiamo dovuto isolare completamente il piccolo comune di Fabrizia, un paese di duemila abitanti dove ci sono nove casi in tre famiglie. Bisogna agire in fretta per evitare che diventi un focolaio di infezione”.