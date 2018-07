Il palio che si guarda in tv non è lo stesso che si corre a Siena

La Rai si collega intorno alle sette di sera, le precendenti due ore di corteo storico – la sfilata in costumi “alla spagnola” , che rimandano ai tempi della Repubblica di Siena con alfieri, tamburini, balestrieri e duci, per un totale di circa 600 uomini tranne qualche tamburino donna – sono poco televisive. Anche un’ora di cavalli che scalciano e schiumano tra due corde tese in teoria è poco televisiva. Eppure si rinvia il Tg2, e secondo l’Auditel quasi un milione e mezzo di persone non guarda l’inizio della partita tra Belgio e Giappone al Mondiale per aspettare la partenza.

I miei amici devono pensare che dato che sono a Siena, sul terrazzino che il comune mette a disposizione dei giornalisti su piazza del Campo, con una visuale perfetta sulla “mossa” che segna l’inizio della corsa, io sappia esattamente perché non comincia la gara. E in effetti dopo una settimana a fare domande e a orecchiare i discorsi tra senesi ho qualche informazione in più che mi aiuta a capire cosa sta succedendo, ma pensare che ci sia una spiegazione razionale a tutto quello che succede nel palio significa fraintendere la sua essenza, quell’insieme di codici, strategie e interpretazioni accessibile a pochissimi nella sua totalità, che lo rende fondamentalmente misterioso e sfuggente anche per molti senesi. Per questo, pensando che la risposta sintetica sia la più coerente, scrivo ai miei amici che “è troppo complicato”.

“Cosa sta succedendo? Perché non si toglie da davanti?”. Gli amici che il 2 luglio mi scrivono su WhatsApp e che stanno seguendo il palio di Siena in tv, da Roma, non riescono a capire perché il fantino vestito coi colori giallo e blu della Tartuca si ostini a tenere, ormai da più di un’ora, il suo cavallo davanti al verrocchino , impedendo l’ingresso al cavallo di rincorsa – cioè quello che si avvia per ultimo e decide la partenza, e indossa i colori giallo e rosso della Chiocciola. Il mossiere ha già invalidato due partenze e richiamato tre volte i fantini fuori dai canapi, ovvero le corde che delimitano lo spazio dove i cavalli scalciano e si agitano oltre ogni ragionevole limite.

I controlli antiterrorismo limitano il numero di persone che aspettano sotto al sole, ma la piazza è piena da più di tre ore e forse per chi non c’è mai stato vale la pena sottolineare che non ci sono bagni. Chissà quanti stanno aspettando che il fantino della Tartuca si tolga di mezzo, oltretutto senza capirci niente, come vittime di un incantesimo.

In realtà, si sapeva già che quella di questo palio sarebbe stata una mossa complicata, perché in piazza ci sono tre coppie di contrade rivali. Il che significa che tra le dieci in gara, quattro correranno più o meno tranquille, mentre le altre sei faranno di tutto per ostacolare i rivali. Proveranno a non farli vincere mentre proveranno a vincere; oppure, nei casi peggiori, proveranno a non farli vincere invece di provare a vincere. Una delle rivalità, ovviamente, è quella tra Tartuca e Chiocciola, che ha origini nel seicento ma ancora oggi è accesissima – c’è persino un processo in corso per una questione di confini tra le due contrade.

Le prove di notte

Sono arrivato a Siena una settimana prima del palio per vedere sia le prove di notte del 28 giugno – quando in piazza girano più di sessanta cavalli scelti dalla commissione veterinaria – sia la “tratta” del 29, quando i cavalli sono una trentina. Se non vogliono essere scartati, gli animali devono fare almeno un paio di giri veloci.

Il primo giorno mi sono svegliato alle cinque del mattino e ho preso il caffè vicino a ventenni con la camicia sgualcita e gli anelli d’oro della propria contrada, ma ho scoperto che per via della pioggia le prove erano state rimandate alle otto e mezza. Dopo aver dormito altre due ore, sono tornato in piazza, ma anche questa volta le prove sono state rimandate, l’appuntamento è per il pomeriggio.