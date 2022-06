Nel 2012 alcuni archeologi hanno trovato le prime prove fisiche del massacro (proiettili, bottoni di uniformi della cavalleria, manufatti dei nativi e resti umani), fino a quel momento conosciuto solo attraverso le testimonianze orali e omesso nei rapporti ufficiali dell’esercito statunitense. I coloni si erano appropriati così di quasi cento chilometri quadrati di intricati sistemi di irrigazione costruiti e gestiti dalle tribù, racconta Sage Andrew Romero, un membro della tribù paiute Taos Pueblo che vive nella riserva di Big Pine: “Attraverso questi canali i nostri antenati riuscivano a portare l’acqua in tutta la valle, rendendo il terreno coltivabile e offrendo un habitat adatto per gli animali. Oggi le tracce di questi canali non sono più visibili: nel 1980 ci fu un’alluvione – ricordo ancora oggi distintamente il rumore delle rocce travolte dall’acqua – che ne ha cancellato i segni. Ciò che sopravvive viene dai racconti orali”.

Insieme al fiume Colorado e alla valle di San Joaquin, la valle di Owens – una striscia di deserto e praterie di 121 chilometri, che si sviluppa lungo la Route 395, circondata dalla Sierra Nevada a ovest e dalle White Mountains a est – fornisce un terzo dell’acqua di Los Angeles. Qui cento anni fa la nascente città di Los Angeles entrò in possesso delle terre e acquisì i diritti per sfruttare l’abbondante acqua del fiume Owens. Così una polverosa cittadina costiera di 15mila abitanti si trasformò in una metropoli abitata da milioni di persone, oggi traboccante d’acqua, canali e piscine.

Già negli anni venti dalla valle di Owens fu deviata così tanta acqua che l’agricoltura divenne impraticabile, causando la rovina economica della regione. A testimoniare questo passato ci sono ancora oggi 29 silos. Pam Vaughan, editorialista del giornale locale The Inyo Register, spiega che il dipartimento per l’acqua e l’energia di Los Angeles (Ladwp), fondato nel 1902 per fornire acqua a Los Angeles, voleva demolirli per eliminare le tracce della precedente vocazione agricola. Nel 1924 il lago di Owens, fino ad allora uno dei più grandi specchi d’acqua interni degli Stati Uniti, in cui confluiva tutta l’acqua proveniente dal fiume Owens, era completamente prosciugato. Gli agricoltori e i proprietari di ranch, esasperati, si ribellarono, sabotando e facendo saltare in aria con della dinamite una parte dell’acquedotto. L’episodio diede il via a una serie di conflitti passati alla storia come “guerre dell’acqua”.

“There it is.Take it”, eccola, prendetela: furono queste le parole di Mulholland riferendosi all’acqua durante la cerimonia di inaugurazione. La complessità di quell’opera, che fu paragonata a quella del canale di Panama, trasformò gran parte della valle di Owens in un desolato deserto e l’arido bacino di Los Angeles in un’oasi artificiale.

Il cambiamento climatico sta aggravando ulteriormente la siccità in California, minacciando le comunità su entrambe le estremità del controverso acquedotto. Il manto nevoso della Sierra Nevada fornisce il 60 per cento dell’acqua dolce della California. Da un rapporto del 2018 si prevede che entro la fine del secolo si ridurrà di più del 60 per cento se il riscaldamento globale continuerà al ritmo attuale. Negli ultimi dieci anni la California ha già registrato un livello di scioglimento decisamente più alto rispetto alla media.

La sottrazione dell’acqua dalla valle di Owens ha provocato anche un disastro ambientale. I venti che scendono dalle montagne sollevano i solfati e le particelle tossiche presenti sul fondo del lago – tra cui arsenico e cadmio – si diffondono nell’atmosfera creando violente tempeste di sabbia che causano gravi problemi di salute agli abitanti dell’area. Per contenere il problema nel 1990 il Ladwp decise di riempire nuovamente una porzione del lago, ma il progetto fallì. Si formarono delle pozze temporanee poco profonde, che ebbero solo il merito di incoraggiare il ritorno della fauna avicola. Nel 2010 sono stati contati infatti in un solo giorno quasi quarantamila uccelli autoctoni e migratori e oggi l’area è una meta per appassionati di birdwatching.

Con queste premesse, Los Angeles sta riflettendo sul proprio futuro idrico, anche in considerazione della crescente concorrenza per l’acqua del fiume Colorado. Entro il 2040 la città, in continua espansione, mira a ottenere quasi un quarto del proprio fabbisogno idrico incanalando il deflusso delle acque piovane in bacini di stoccaggio utili per ricaricare le proprie riserve idriche sotterranee. I bacini dovrebbero permettere alla città di immagazzinare più acqua durante le sempre più violente precipitazioni. Un secondo obiettivo è riciclare una maggiore quantità di acque reflue. Nonostante questi progetti, si prevede che nel 2040 il 42 per cento dell’acqua di Los Angeles continuerà ad arrivare dall’acquedotto della valle di Owens.

“La nostra flotta di vigili del fuoco attualmente conta su quattro autopompe, che ci danno la possibilità di riversare dodicimila galloni d’acqua (45mila litri) sulle fiamme in pochi minuti. Questa capacità è fondamentale, soprattutto per gli incendi lontani dalle fonti idriche. La scarsità di acqua complica un problema già difficile da gestire”. Poi aggiunge: “Crescendo a Bishop ho sempre guardato con diffidenza il Ladwp. Ma da adulta ho rivisto le mie posizioni. Per quanto possa sembrare incomprensibile, la presenza dell’agenzia è fondamentale per la valle di Owens. Ma, a causa degli errori che ha commesso in passato, ci sono molti ambientalisti, allevatori e organizzazioni che ne sorvegliano ogni mossa. Penso che sia una delle lezioni più preziose che possiamo trarre dallo studio della storia delle ‘guerre dell’acqua’: il potere corrompe ed è fondamentale per noi guardare da vicino quelli che lo detengono, per assicurarci che non ne abusino, come ha fatto storicamente il Ladwp nella valle di Owens. Oggi la situazione è migliore, dobbiamo comunque vigilare sul loro operato e nel caso intervenire”.

Gerald Lewis, un anziano della tribù paiute, teme che mentre la crisi climatica minaccia di prosciugare ulteriormente la valle, la sua comunità, che vive in una riserva di proprietà del governo federale, non avrà nessun altro posto dove andare. “Ogni volta che qui si asciuga, immagino che i bianchi si allontaneranno, ma noi non abbiamo nessun altro posto dove andare”. Sage Andrew Romero invece dice: “La valle di Owens è la mia casa ancestrale, ho abitato in tanti posti quando ero giovane ma nei miei piani c’è sempre stato quello di tornare qui per essere una risorsa per il mio popolo. Ho ancora tanto da imparare, ma è ciò che voglio fare”.

Secondo Peter Gleick, esperto di acqua e clima del Pacific Institute, “fino a quando considereremo l’acqua come un bene che qualcuno conquista e qualcun altro perde, non avremo mai un sistema equilibrato e sostenibile”.