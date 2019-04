Viaggio nella città nascosta sotto al tunnel del Brennero

Il più grande cantiere d’Europa è nascosto tra montagne innevate. Per accedervi un pomeriggio di metà marzo vado a Mules, un paesino a 800 metri di altitudine vicino a Vipiteno. Alla realizzazione del progetto da 8,3 miliardi di euro – divisi tra Italia e Austria, con un contributo europeo che può coprire fino a metà dei costi – lavorano 1.500 operai sul lato italiano e 600 sul lato austriaco. Sono quasi tutti meridionali, fanno turni di otto ore e guadagnano in media 2.300 euro al mese.

In questa intricata città sotterranea, dove basterebbe un attimo per perdersi senza ritrovare l’uscita, l’ingegnere bolognese Giorgio Malucelli si muove come a casa sua. Come vicedirettore del cantiere conosce ogni dettaglio dell’opera.

Dal punto di vista tecnico e ingegneristico, la galleriaè stata progettata per alleggerire il traffico sul tormentato asse del Brennero. L’autostrada – celebrata durante la sua inaugurazione nel 1963 come una “strada dei sogni” – si sta trasformando sempre di più in un incubo.

Sono oltre 2,5 milioni i mezzi pesanti che la attraversano ogni anno, facendo crescere l’inquinamento nelle Alpi. Il suo recente collasso, dovuto a un’abbondante nevicata, ha dimostrato tutti i limiti sopraggiunti. L’idea è che le cinquanta milioni di tonnellate di merci che ogni anno passano da qui, e che lo fanno in gran parte su gomma, in futuro passino su rotaia – in container da Verona a Innsbruck o a Monaco, e viceversa.

Tre tunnel

Anche se si parla sempre di tunnel al singolare, in realtà quelli che al momento si stanno scavando sono tre. Due sono quelli principali, con un binario unico, collegati ogni 330 metri da cunicoli trasversali, secondo le norme di sicurezza. E poi, dodici metri sotto, si sta scavando un cunicolo esplorativo, che fornisce informazioni geologiche e che è usato per il rifornimento di materiali e per il trasporto dei detriti, ma anche per il drenaggio delle acque.

I due tunnel principali sono scavati da due gigantesche frese prodotte in Germania. Ognuna ha un diametro di più di dieci metri. Le loro parti più ingombranti e pesanti hanno viaggiato sul Reno fino ad Anversa, e da lì hanno poi raggiunto su nave Porto Marghera, dove sono state caricate su un mezzi speciali.

Nella roccia granitica le frese avanzano di circa dieci metri al giorno. Finora dalla montagna sono stati estratti 21 milioni di metri cubi di materiale.