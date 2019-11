Un personaggio di Borges nel paese di Leonardo Sciascia

“Come tutti gli uomini della Biblioteca,

in gioventù ho viaggiato; ho peregrinato

in cerca di un libro, forse del catalogo dei cataloghi”.

La biblioteca di Babele, Jorge Luis Borges

In un certo senso – in un senso propriamente sciasciano – Sciascia se l’è voluta. L’ammirazione per lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, per i suoi libri, per le sue intuizioni, per una visione della vita dove le coincidenze sono l’unica scienza certa, non potevano, a un certo punto, con l’aria che tira oggi nel mondo, che far incarnare un personaggio borgesiano a Racalmuto, il paese dove Sciascia è nato l’8 gennaio 1921.

Il legame tra lo scrittore siciliano e quello argentino è antico. “L’ho conosciuto molto prima che diventasse alla moda, verso il cinquanta, come poeta. Quando è uscita nei Gettoni di Vittorini La biblioteca di Babele credo di essere stato tra i primi a scriverne sulla Gazzetta di Parma”, ha detto una volta Sciascia al giornalista Matteo Collura. Nel 1980 i due si incontrano all’hotel Excelsior di Roma. Con loro c’è anche l’interprete, ma non ne hanno bisogno: ciascuno parla nella sua lingua, e capisce l’altro. Nel 1985, un anno prima che Borges morisse, Sciascia chiude il libro Cronachette con queste parole: “Qualche anno fa l’ho definito un teologo ateo (…), che ha fatto diventare il ‘discorso su Dio’ un ‘discorso sulla letteratura’. Non Dio ha creato il mondo, ma sono i libri che lo creano. E la creazione è in atto: in magma, in caos”.

Da questo magma, da questo caos, dal mondo creato dai libri, salta fuori il personaggio borgesiano nel paese sciasciano. “Ma perché meravigliarci della causalità della casualità”, si legge in Dalla parte degli infedeli, “di tutti gli assortimenti, i ritorni, le ripetizioni, le coincidenze, le speculari rispondenze tra realtà e fantasia, le indefettibili circolarità di cui è fitta la vita e ogni vita: se rappresentano – ormai lo sappiamo – il solo ordine possibile?”. Il personaggio si chiama Pippo Di Falco e da qualche tempo si è messo in testa un’idea su cui è lui stesso il primo a essere scettico: da siciliano, da sciasciano e da borgesiano.

L’archivio

Di Falco, 63 anni, di Racalmuto, nel 2019 ha comprato la casa dove lo scrittore è cresciuto con le zie, dove ha aiutato lo zio sarto, dove è tornato quando si è sposato e dove ha visto muovere i primi passi alle due figlie, Laura e Anna Maria, fino al trasferimento della famiglia a Caltanissetta e poi a Palermo. “Sciascia è nato in un altro appartamento, a pochi metri da qui, ma è in questa casa che ha vissuto per tanto tempo”, dice Di Falco. Collura, autore della più bella biografia sullo scrittore di Racalmuto, Il maestro di Regalpetra, conferma: “Per lasciare un po’ più di spazio al nuovo arrivato (il fratello, ndr), vien fatto trasferire in casa dei nonni paterni, dove abitano anche – fatto per lui fondamentale – le zie”.

“Fino al 2002 c’ha vissuto una parente. Dopo la sua morte, i familiari hanno deciso di venderla”, racconta Di Falco mentre apre le imposte e fa entrare la luce fredda dell’inverno in quella che fu la camera da letto dei signori Sciascia. Il letto è rifatto con un lenzuolino di cotone, orlato e trapuntato con dei merletti, bianchissimo. Sui pavimenti le mattonelle in graniglia richiamano le linee e i disegni degli anni cinquanta e sessanta – in verde, bordeaux e crema.

Alto quasi due metri, robusto, arruffato nella barba e nei capelli e nella camicia, Di Falco spiega che “per qualche tempo sembrava che il comune fosse interessato a comprare la casa, ma poi non se n’è fatto niente. Così ho fatto un mutuo e l’ho presa io”. A guardarla da fuori, tre piani un po’ diroccati nel centro di un paese che oggi conta ottomila abitanti – un paese vecchio e per molti versi triste come tanti altri in Sicilia – non se ne indovinano il valore e la storia. Le mura screpolate lasciano intravedere le pietre con cui è fatta, le imposte vi si affacciano come denti cariati.

L’unico modo per fare progetti su una costruzione del genere è appendervi la corda pazza siciliana – una delle tre che, insieme a quella seria e a quella civile, Pirandello riconosceva nelle cose dell’isola. “Ci voglio fare una specie di archivio della memoria siciliana, una biblioteca”, spiega Di Falco. Sui tavoli, sulle scrivanie, sulle sedie – e nelle credenze, negli armadi, negli scaffali – ovunque ci sono libri. Su un mobile all’ingresso ci sono i volumi della collana Quaderni di Galleria – dove Sciascia fece pubblicare opere di Pier Paolo Pasolini e Franco Fortini –, nei cassetti di un altro c’è la prima edizione dell’antologia Americana di Elio Vittorini, su un tavolino ci sono i testi di Giuseppe Antonio Borgese, compreso un titolo ormai introvabile come Golia, marcia del fascismo.