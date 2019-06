Questo articolo è uscito il 4 agosto 2000 nel numero 346 di Internazionale. L’originale era uscito sulla rivista messicana Letras Libres, con il titolo Nada que declarar. Welcome to Tijuana .

In una delle loro migliori parodie, Adolfo Bioy Casares e Jorge Luis Borges inventarono uno scrittore tanto concentrato sulla propria realtà da descrivere solo quello che succedeva nell’angolo nord-nordovest della sua scrivania. Con minore prudenza di questo personaggio, ho accettato di scrivere su Tijuana, l’angolo nord-nordovest del mio paese.

Il principale svantaggio di essere un abitante della capitale è che si nota. Noi chilangos abbiamo una così cattiva fama in provincia che forse non dovremmo lasciare le nostre mura domestiche.

Noi chilangos abbiamo una così cattiva fama in provincia che forse non dovremmo lasciare le nostre mura domestiche. Inoltre Tijuana è il luogo dove il giornalista El Gato Félix aveva promosso la campagna “chilangos go home” prima di essere assassinato (per quanto si sa, non per mano di un abitante della capitale).

A mia scusante devo dire che la Grande Dogana della Baja California Norte rifiuta qualsiasi localismo. È la frontiera più attraversata del mondo, il duty free che traffica con realtà e desideri, la sponda simbolica del Villaggio globale, dove il paesaggio cambia come se rispondesse allo zapping televisivo. Per l’antropologo Néstor García Canclini si tratta di “uno dei maggiori laboratori della postmodernità”. Per lo scrittore di Tijuana Luis Humberto Crosthwaite, è “una città inventata, mutevole e poliedrica”.

Uno dei prodotti tipici di questa Mecca del sincretismo è l’insalata Cesare. I pellegrini messicani che vanno in visita in Vaticano in genere si sorprendono che nessuno gli offra l’antipasto che presumiamo sia il preferito degli italiani. La soluzione del mistero è la seguente: il Cesare che ha dato il nome all’insalata non era un personaggio di Svetonio, ma César Cardini, un ristoratore di Tijuana disposto a contrabbandare cultura.

Asini a strisce

La più cosmopolita delle nostre città, principale zona di contatto con il paese più potente del pianeta, esige una classificazione multipla. Durante il tragitto ho sfogliato il catalogo della compagnia aerea Aeroméxico fino a trovare la prevedibile cartina della Repubblica. Mi sono ricordato degli atlanti antichi, dove un Eolo soffiava con guance gonfie d’aria per simboleggiare la direzione dei venti e una legenda indicava la fine del mondo: hic sunt leones. L’orizzonte inesplorato prometteva animali feroci. Ora che i leoni sbadigliano a pagamento nei circhi, bisogna cercare altre creature sconosciute. Quale animale incarna la condizione di confine di Tijuana? Nel walkman mi è arrivata la voce di Manu Chao: “Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marijuana. Con el coyote no hay aduana”.

Le parole evocavano la destinazione del mio viaggio come una città del vizio per peccatori a basso reddito. In questo folklore duro il “coyote” è una figura onnipresente. Il problema è che si tratta di una persona degradata ad animale: un essere che pronuncia meravigliosamente bene le due lingue che parla male e dispone della chiave segreta per fare entrare i messicani negli Stati Uniti. I coyote hanno mandato talmente tanti abitanti di Oaxaca a San Diego che ormai si parla di Oaxacalifornia.

Un altro possibile simbolo della frontiera è la foca, animale indeciso tra la terra e il mare. Ma niente eguaglia il bestiame ibrido inventato a Tijuana: gli asini dipinti da zebre. Per ragioni insondabili, ai turisti piace posare accanto a questa arbitrarietà veterinaria.