L’ultima notte prima di finire per strada sistema tutto. Niente panico, niente disperazione, da un mese Vivian si prepara per questo momento. Ha venduto le cose ingombranti, spostato quelle necessarie in un magazzino in centro, ordinato quelle fondamentali nel suo zaino nero. Dopo aver pagato un semestre di college e quattro mesi per l’affitto di una piccola stanza, i diecimila dollari con cui è arrivata da Lynnwood, una cittadina vicino a Seattle, sono quasi finiti. Di certo non sono bastati per rinnovare il contratto di locazione. Non ha detto nulla alla sua famiglia, ma da settimane sa che sta per arrivare il momento in cui ogni giorno se andrà bene passerà da un divano a un altro, dovrà lavarsi nei bagni dell’università e farà la spesa al discount. Solo una cosa non ha previsto: da quel momento non dormirà per davvero, chiuderà gli occhi, ma non potrà più abbassare la guardia. Quando esce per l’ultima volta da casa, Vivian – che preferisce dire solo il suo nome per evitare che qualcuno della sua famiglia la trovi su Google – ha 22 anni, studia cinema al college pubblico di Santa Monica, nella contea di Los Angeles. È il 16 giugno 2017.

Questa giovane donna dallo sguardo fragile e al tempo stesso tenace è una dei 59mila senzatetto di una contea grande come il Trentino-Alto Adige, che dalle montagne innevate arriva al deserto e all’oceano. “Abbiamo dato un alloggio a sempre più persone, ma nonostante questo nel 2019 la popolazione dei senza dimora è aumentata del 12 per cento rispetto all’anno precedente”, sintetizza con impotenza un comunicato dell’Autorità cittadina per gli homeless (Lahsa).

Sei persone su dieci che non hanno un’abitazione stabile vivono per strada. Si accampano ai bordi delle carreggiate, spesso nei sottopassaggi, rumorosi ma protetti dal sole, oppure sui ponti, dove nessun vicino o negoziante può chiamare la polizia per farli sgomberare. Stanno lì a ricordare che in questa metropoli sfacciatamente ricca – dove spuntano ovunque cartelloni che annunciano una nuova serie tv o un nuovo premio cinematografico – le debolezze non sono perdonate. Se cadi, sei fuori dal gioco in un batter d’occhio.

Più esposti al virus

I senzatetto sono anche più vulnerabili al nuovo coronavirus. Il rischio di contagio è più alto se non si possono rispettare le misure minime di protezione: senza una casa in cui isolarsi, in cui lavarsi, senza mascherine né igienizzante per le mani. Già in tempi normali, chi vive per strada a Los Angeles ha più probabilità di ammalarsi perché è esposto a forti escursioni termiche, spesso su strade trafficate e inquinate, e non va dal dottore perché non ha l’assicurazione sanitaria. “Il nuovo coronavirus sta esasperando quello che già vedevamo tutti i giorni: la differenza tra ricchi e poveri”, sostiene Barbara Ferrer, direttrice dell’ufficio di salute pubblica della contea, specificando che nelle comunità a basso reddito il covid-19 sta uccidendo il triplo delle persone che in quelle benestanti, con una media di sedici morti poveri e cinque ricchi ogni 100mila abitanti.

La pandemia tra i senzatetto di Los Angeles è scoppiata a fine marzo, quando un impiegato della Union rescue mission, un rifugio nel centro della città, è stato ricoverato con sintomi influenzali. Positivo al covid-19, è morto pochi giorni dopo. Per rispondere a questa situazione, il sindaco Eric Garcetti ha fatto allestire enormi dormitori, con brande e servizi igienici comuni, nei centri sportivi. Dall’inizio dell’emergenza ne sono stati aperti venti con mille posti (rispetto ai seimila promessi). Una scelta molto criticata da operatori e studiosi, secondo cui la soluzione migliore sarebbe ospitare i senzatetto in hotel, in modo che possano rispettare le distanze di sicurezza. Ma il piano di sistemare 15mila persone in camere a spese del comune si è arenato, e l’obiettivo è stato genericamente rimandato all’estate. Sia Garcetti sia Ferrer pensano che la soluzione dei grandi centri dormitorio funzioni perché è rapida e permette di sottoporre a degli esami medici chi fino a poco fa viveva come un fantasma agli occhi delle istituzioni sanitarie. Eppure non ci sono dati ufficiali su quanti senzatetto hanno fatto il tampone e sono risultati positivi.