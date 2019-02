Così l’Italia vende armi al regime autoritario del Turkmenistan

Eppure, secondo i rapporti pubblicati ogni anno dall’Unione europea , tra il 2007 e il 2017 il Turkmenistan ha comprato armi per un totale di quasi 340 milioni di euro, di questi, 257 milioni (il 76 per cento) sono stati pagati ad aziende italiane. Questo fa dell’Italia il primo fornitore di armi del Turkmenistan. La maggior parte dei paesi comunica all’Ue di che armi si tratta, ma come si può vedere nella tabella, l’Italia inserisce l’insieme delle esportazioni di armi nella categoria “Varie”.

Sia gli accordi europei sia le leggi italiane sembrano applicabili al Turkmenistan, dove il governo punisce spietatamente qualsiasi manifestazione di opposizione politica o religiosa, ed esercita un controllo totale sull’accesso alle informazioni. Come scrive Human rights watch nel suo ultimo rapporto : “Le persone che criticano il governo, e le loro famiglie, anche quelle in esilio, subiscono continue minacce di rappresaglia. Decine di persone sono scomparse, e probabilmente si trovano in carcere”.

La posizione comune degli stati che fanno parte dell’Unione europea (Ue) vieta la vendita di armi a paesi in cui vige una forma di repressione interna. Inoltre, la legge italiana stabilisce che “l’esportazione e il transito di armi sono proibiti verso i paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani”.

Che armi di preciso ha comprato Berdimuhamedov con i suoi 257 milioni di euro? Rispondere a questa domanda dovrebbe essere semplice, ma le informazioni fornite dall’Italia non sono facili da decifrare.

La trasparenza all’italiana

I dati sulle licenze, le esportazioni e il transito di armi fanno parte di un documento che il presidente del consiglio italiano invia ogni anno al parlamento. È consultabile liberalmente e il suo scopo è offrire ai parlamentari e alla società civile una visione d’insieme sulla vendita delle armi prodotte in Italia, e sui paesi in cui vanno a finire.

Dei documenti governativi (d’ora in poi Dg) fanno parte i resoconti del ministero degli esteri, della difesa, dell’economia, dell’interno e dello sviluppo economico.

Le informazioni rilevanti – come quelle sul tipo di prodotto venduto e sul paese di destinazione – sono però presentate attraverso tabelle inserite in documenti diversi. Per ottenere un quadro comprensibile bisogna collegare tra loro le tabelle, ma non esistono istruzioni su come farlo. Di conseguenza non c’è una panoramica chiara. Questa frammentazione delle informazioni è un ostacolo rilevante nel cercare di monitorare l’esportazione di armi.

Inoltre il formato dei documenti (pdf e scansioni) non permette una ricerca efficace. Le tradizionali analisi per il riconoscimento ottico dei caratteri (Ocr) non possono essere usate a causa delle dimensioni e della risoluzione delle tabelle. Come se non bastasse, le tabelle non hanno un ordine preciso (a volte le informazioni sono inserite dal basso verso l’alto invece che da sinistra a destra). Spesso le informazioni sono superflue e la qualità delle scansioni è troppo bassa. La struttura dei documenti cambia negli anni, mentre i dati sono presentati in modi diversi, così che è impossibile applicare la stessa metodologia di estrazione dei dati.

Decifrare i documenti governativi

In alcuni casi siamo comunque riusciti a decifrare le informazioni sul Turkmenistan. Ecco la metodologia che abbiamo usato.

Una tabella del ministero degli esteri (Mae), che chiameremo Tabella delle licenze, mostra le autorizzazioni concesse dal ministero per anno e prodotto, ma non sono indicati i paesi che comprano le armi.

Questa informazione è contenuta in una tabella del ministero dell’economia, che chiameremo Tabella delle esportazioni. In questo documento sono indicati il numero identificativo della licenza (Mae), il nome dell’azienda che vende, il paese che compra e la cifra pagata. Fino al 2012 in questa tabella era indicato anche il l’importo totale autorizzato. Basandoci su questo indicatore possiamo collegare le due tabelle e scoprire il paese di destinazione per un certo prodotto.