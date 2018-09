Provate a immaginare il Monte Bianco senza neve

Per quanto possa sembrare un’idea strana, è ciò che potrebbe accadere tra non molto tempo a causa del cambiamento climatico. A sostenerlo sono gli esperti del centro di ricerca sugli ecosistemi alpini di Chamonix (Crea), che con l’ Atlante del Monte Bianco – 194 studi fatti da più di sessanta università, laboratori, associazioni, governi – hanno provato a capire come sarà il paesaggio intorno alla vetta del Monte Bianco alla fine di questo secolo. Il quadro che emerge è cupo.

Secoli e secoli di erosione hanno fatto del Monte Bianco uno dei paesaggi più belli del mondo, fatto di creste acuminate, vette a guglia e massicce colate glaciali. Con i suoi 4.810 metri è la vetta più alta in Europa. Per tanti è l’emblema delle Alpi stesse.

Secondo gli esperti, succederà sempre più spesso. “Ci troviamo di fronte a un circolo vizioso”, spiega Edoardo Cremonese, ricercatore dell’agenzia per la protezione ambientale della Valle d’Aosta. “I luoghi che si trovano in alta quota si stanno riscaldando molto più velocemente di quanto si pensasse. Le temperature più alte fanno sciogliere ghiaccio e neve, facendo diminuire l’effetto albedo, cioè la loro capacità di riflettere i raggi solari nell’atmosfera e mantenere la Terra più fredda”.

Le conseguenze per tutti Il processo di cui parla Delestrade è già in corso. Durante il novecento, le temperature medie sulle Alpi sono aumentate di 1,2 gradi , mentre nel resto dell’emisfero nord del mondo sono aumentate di 0,7 gradi. La stazione meteo che si trova a 4.750 metri di quota, sulle rocce che affiorano dalla calotta glaciale, dal 2015 a oggi ha registrato una temperatura che ha superato più di venti volte lo zero.

Per capire quanto sia fondamentale il loro ruolo, basti fare l’esempio del Po . Con i suoi 652 chilometri attraversa sette regioni e tocca più di 3.200 comuni. Lungo il suo bacino vivono sei milioni di persone. La sua secca mette a rischio più di un terzo della produzione agricola italiana , così come più della metà degli allevamenti. Lo scioglimento del Monte Bianco si riflette anche sulle condizioni del fiume, che a sua volta possono cambiare la vita a milioni di persone.

“In generale, il fatto che gli alberi possano crescere ad altitudini maggiori non è negativo”, dice Cremonese. “Quello che preoccupa è che, a causa di temperature sempre più miti, si diffondano anche zecche, zanzare tigre e parassiti come la processionaria del pino , che minacciano la flora e la fauna del posto”.

Per quanto spettacolare, quello di oggi è comunque un paesaggio molto diverso rispetto a quello di qualche decennio fa. All’inizio degli anni ottanta, la Mer de Glace ha cominciato a ridursi inesorabilmente. In poco più di trent’anni, il suo fronte è arretrato di 700 metri, mentre il suo livello si è abbassato di 110 metri. Gli operatori turistici hanno dovuto far costruire una scalinata per portare i visitatori alla base del ghiacciaio. E di anno in anno hanno dovuto aggiungere sempre più gradini.

L’agonia della Mer de Glace Per toccare con mano la cosa, una mattina dello scorso luglio sono andato a vedere di persona cosa sta accadendo alla Mer de Glace, il più esteso ghiacciaio del Monte Bianco. Come tutti i ghiacciai del gruppo è facilmente raggiungibile: da Chamonix, pochi chilometri oltre il confine che separa Italia e Francia, basta salire su un piccolo treno rosso a cremagliera e in venti minuti si è lì.

“Avendo effetti sia sulla temperatura sia sulle precipitazioni, il cambiamento climatico fa sì che questo bilancio sia negativo, innescando un processo per cui il ghiacciaio comincia a perdere massa e ad assottigliarsi,” spiega Delestrade. “Ciò rende i ghiacciai una sentinella affidabile delle mutazioni climatiche in atto, specialmente sulle Alpi, dove volumi e superfici sono relativamente ridotti e i cambiamenti avvengono in modo rapido”, dice Delestrade.

Stanno cambiando anche i 65 ghiacciai del Monte Bianco, come dimostra il loro bilancio di massa – ovvero la differenza tra il ghiaccio accumulato dopo le nevicate invernali e quello che si scioglie in estate.

Oggi è la scalinata a essere diventata un’attrazione. “È diventata la scala del cambiamento climatico, in grado di misurare in tempo reale lo scioglimento del ghiacciaio”, dice Jean-Marie Claret, direttore della grotta che ogni anno, da cinquant’anni, è ricreata scavando il ghiaccio sulla Mer de Glace.

Dargli torto è difficile. Percorrere quest’imponente passerella di metallo – che oggi conta circa 480 gradini – è un vero e proprio viaggio nel tempo. Ai lati ci sono dei piccoli pannelli con scritto “Livello del ghiacciaio”, ognuno con una data: 1950, 1990, 2001, 2005, fino all’ultimo, che segna l’anno 2010. Da qui bisogna salire altri 70 gradini prima di mettere piede sul ghiaccio.

“Ci sono stati anni in cui abbiamo aggiunto anche 20 gradini”, spiega Claret, che è stato costretto a scolpire la grotta sempre più in alto e sempre più in profondità, alla ricerca di ghiaccio più stabile. “Prima i turisti venivano a visitare la grotta per ammirare le sculture di ghiaccio e le luci, oggi sono più interessati a scoprire e ad analizzare sul campo gli effetti del riscaldamento globale”, aggiunge, indicando con il dito i grandi teli bianchi messi vicino all’ingresso per riflettere i raggi del sole e limitare lo scioglimento. “Sta diventando sempre più difficile lavorare in queste condizioni”, dice Claret. “Non so quanto sarà possibile andare avanti così”.

La preoccupazione di Claret è comprensibile. Oggi la Mer de Glace si ritira a un ritmo di 30-40 metri all’anno, perdendo tra i 4 e i 6 metri di spessore. E la situazione è destinata a peggiorare: nei prossimi vent’anni, secondo uno studio dell’università francese di Grenoble, potrebbe diminuire di un altro chilometro e mezzo.

Trend comune

Quello che sta succedendo alla Mer de Glace riguarda tutti i ghiacciai del Monte Bianco, sia sul versante francese sia su quello italiano. Secondo il Nuovo catasto dei ghiacciai italiani, la superficie che ricoprono in Italia è diminuita del 30 per cento negli ultimi cinquant’anni, passando da 527 chilometri quadrati a 370, mentre il numero totale di ghiacciai è aumentato, a riprova del fatto che si stanno sgretolando in fretta.

Guglielmina Diolaiuti, docente all’università Statale di Milano, coordinatrice del catasto, spiega: “La Valle d’Aosta da sola ospita circa il 36 per cento dell’intera superficie glaciale italiana. Grazie alla sua morfologia ha subìto perdite leggermente inferiori rispetto alla media, pari circa al 26 per cento”. Nel caso del massiccio del Monte Bianco, precisa che “la riduzione è stata ancora minore, grazie principalmente all’altitudine media delle sue vette, mai al di sotto dei 3.300 metri”.