Da quel momento è cominciata l’occupazione del bosco Lanerossi, uno spazio verde cresciuto nel parco della Pettinatura Lanerossi, un’area di più di undicimila metri quadri, e del bosco di Ca’ Alte, nello stesso quartiere, a ridosso dell’attuale linea ferroviaria e del fiume Retrone. Entrambe le aree dovrebbero essere abbattute per ospitare dei cantieri temporanei in cui conservare i materiali e produrre cemento per la nuova linea ferroviaria.

Succede a Vicenza, dove alla fine di aprile si è deciso di abbattere due aree boschive nel quartiere dei Ferrovieri, nella zona sudovest della città. All’arrivo degli operai del consorzio Iricav, venuti a installare le reti per delimitare il cantiere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Verona e Padova, alcuni attivisti hanno occupato l’area, le hanno tagliate e riportate nella sede dell’azienda.

“Cosimo salì fino alla forcella di un grosso ramo dove poteva stare comodo, e si sedette lì, a gambe penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno calcato sulla fronte. ‘Ti farò vedere io, appena scendi’, gli gridò nostro padre. ‘E io non scenderò più!’. E mantenne la parola”. In un atto estremo di protesta, contro le soffocanti regole della nobiltà e della sua famiglia, il protagoniste del Barone rampante di Italo Calvino decide di andare a vivere sugli alberi, passandoci tutta la vita. E per difendere i boschi, per salvare un ambiente naturale prezioso alle porte della città, alcuni attivisti sono saliti sugli alberi e, proprio come Cosimo, sono determinati a rimanerci.

L’intero quartiere verrebbe completamente stravolto dal progetto. Per portare a termine i lavori nei nove anni stimati, si prevede il transito di cinquecento camion al giorno nel bel mezzo del centro abitato. Il costo finale dei lavori per il lotto 2 (la tratta che va da Altavilla Vicentina a Vicenza, attraversando la città), sarebbe di 2,2 miliardi di euro: una cifra enorme per poco più di sei chilometri di binari. Circa 35 edifici sarebbero demoliti, espropriando le abitazioni di più duecento famiglie. In tutta Vicenza, gli attivisti stimano cinquantamila metri quadri di spazi verdi abbattuti per fare spazio alla ventina di cantieri e calcolano più di cento chilometri di opere viarie, funzionali anche allo sviluppo della zona fieristica, area in cui molti suggeriscono di spostare i cantieri.

Il piano per l’alta velocità ha coinvolto le ultime tre amministrazioni comunali a Vicenza, di centrosinistra e di centrodestra. E quella l’attuale, guidata da Giacomo Possamai, 34 anni, del Pd, eletto nel maggio 2023, che alla linea non si è mai opposto. Il progetto è cambiato più volte nel tempo: nella prima versione il tracciato ferroviario sarebbe dovuto passare a sud dei colli Berici, più lontano dalla città; la seconda prevedeva un percorso sotterraneo sotto il centro abitato. Ma è stata approvata la terza, quella con maggiori conseguenze per la città e i suoi abitanti, sostenuta anche da Confindustria. L’accelerazione degli ultimi tempi è stata possibile anche grazie ai fondi europei del Pnrr.

Per opporsi all’abbattimento delle aree verdi, in poco tempo si è formata l’Assemblea del bosco, di cui fanno parte il comitato del quartiere dei Ferrovieri, il Coordinamento salute ambiente e territorio (Cast), l’associazione Civiltà del verde, i centri sociali Caracol e Bocciodromo, il gruppo vicentino di Fridays for future, con l’appoggio di Italia nostra, Legambiente, Lipu, l’associazione dei medici per l’ambiente Isde. Cittadini comuni, attivisti dei centri sociali e membri della parrocchia organizzano insieme ogni settimana incontri, creano spazi di gioco per i bambini, ospitano eventi culturali, come quello con la comunità Laudato Si’ o la prova aperta del nuovo spettacolo della compagnia teatrale Anagoor.