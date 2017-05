Porto Torres aspetta la bonifica e una vera alternativa al petrolchimico

Un uomo con tuta protettiva e maschera antigas armeggia accanto a un capanno di lamiera. La campagna sarda è verde intenso dopo le piogge autunnali, cielo terso, la spiaggia poco distante, il mare blu, i belati di un gregge di pecore e all’orizzonte l’isola dell’Asinara, zona naturale protetta. E quella tuta bianca con maschera antigas. Sta prelevando campioni d’acqua di falda da un pozzo, spiega: “Ma voi qui non potete stare”. In effetti siamo in una zona interdetta, sotto le tubature di un oleodotto e a un tiro di schioppo dalla discarica chiamata Minciaredda, uno dei punti più contaminati del sito industriale di Porto Torres, Sardegna nordoccidentale.

Oltre la discarica si vedono le ciminiere del vecchio petrolchimico, gli impianti costruiti dalla Sir negli anni sessanta proprio a ridosso dell’abitato, e passati all’Eni intorno agli anni ottanta. Per più di quarant’anni quegli stabilimenti hanno lavorato petrolio per produrre chimica di base, dal pvc alle gomme sintetiche al polietilene; con il tempo si sono aggiunti serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi e una centrale termoelettrica, poi un indotto di aziende chimiche e metalmeccaniche, laterizi, cemento. Nel momento di massima espansione il petrolchimico occupava 15mila persone, che raddoppiavano con l’indotto.

È la storia dell’industrializzazione italiana: per alcuni decenni il polo petrolchimico ha dato lavoro a migliaia di famiglie, sfornato operai specializzati, creato professionalità. Ha anche impestato l’aria, ma allora non molti ci facevano caso. Oggi qualcuno ricorda che quando pioveva molto, dalle falde risaliva acqua inquinata, maleodorante. Ma solo più tardi, quando la chimica ha cominciato ad andare in crisi e le fabbriche a chiudere, anche a Porto Torres è apparso chiaro l’impatto di quelle fabbriche. Per decenni il petrolchimico aveva riversato reflui tossici e nocivi nell’aria e nei terreni, contaminato le falde idriche e il mare. Reflui tossici erano stati sepolti senza nessuna particolare precauzione, come a Minciaredda.

Monumenti all’inquinamento

Così, anche se in una limpida giornata d’autunno si possono voltare le spalle alle ciminiere e ammirare il mare turchese e l’isola dell’Asinara che chiude il golfo di Porto Torres, questo è uno dei siti più inquinati d’Italia. Siamo in uno dei 44 Sin, o “siti d’interesse nazionale” per la bonifica, elencati dal ministero per l’ambiente: luoghi come l’Ilva di Taranto e l’ex petrolchimico di Augusta-Priolo in Sicilia, Porto Marghera in Veneto, l’Acna di Cengio in Liguria, la valle del fiume Sacco a sud di Roma, e tanti altri. Monumenti all’inquinamento industriale della penisola.

“Aspettiamo da anni la bonifica, ora sembra che qualcosa finalmente si muova”, dice Pietro Marongiu, lavoratore del petrolchimico oggi in pensione. Il 27 gennaio di quest’anno infatti il ministero dell’ambiente e la regione Sardegna hanno approvato in via definitiva la prima fase dei progetti di risanamento ambientale; alcune attività preliminari sono cominciate, nelle prossime settimane potrebbero aprire i cantieri. “Aspettiamo anche un serio investimento per la riconversione industriale”, aggiunge Enrico Pescio, lavoratore dello stabilimento Matrìca-Eni-Versalis, che incontro una mattina nel centro di Porto Torres.