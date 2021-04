Una strada separa l’area industriale di Ravenna dalla pialassa, la laguna romagnola dove si mescolano acqua dolce e salmastra. Qua il petrolchimico, là i fenicotteri; di fronte il mare Adriatico con le piattaforme per l’estrazione del gas. E oggi tutto questo – il petrolchimico, la laguna, i pozzi off shore – è la scena di una battaglia che va ben oltre questa città romagnola: è in gioco come produrre e consumare energia in Italia nei decenni a venire. In concreto, come spendere i soldi destinati al rilancio del paese dopo la pandemia.

L’oggetto di questa battaglia ha un nome complicato: “Cattura e stoccaggio di carbonio”, abbreviato in Ccs. È un sistema per captare i fumi emessi da impianti industriali, separare l’anidride carbonica da altri gas, convogliarla in un impianto di raccolta, infine iniettarla nei giacimenti di idrocarburi ormai esauriti che si trovano di fronte alla costa adriatica. A proporlo è l’Eni, che lo descrive in termini avveniristici: una soluzione per intrappolare uno dei principali gas “di serra” responsabili del cambiamento climatico e impedire che si accumuli nell’atmosfera.

Nelle intenzioni della multinazionale italiana quello di Ravenna sarà il più grande impianto del genere in Europa, e un “hub” per il sud Europa e il Mediterraneo. L’Eni afferma che costerà circa due miliardi di euro, e per realizzarlo cerca finanziamenti pubblici. Per questo il progetto è candidato ai bandi del Fondo europeo per l’innovazione e soprattutto al piano nazionale di ripresa e resilienza, spesso indicato come recovery fund: circa 209 miliardi di euro di cui il 37 per cento sarà destinato alla “transizione ecologica” per combattere il cambiamento del clima.

Una città divisa

Ma la Ccs è davvero un modo per combattere il cambiamento del clima? Molti dissentono. Tecnologia incerta e costosa, quella di “catturare e stoccare” l’anidride carbonica è una falsa soluzione, sostiene un appello promosso lo scorso dicembre da un ampio schieramento di esperti e di associazioni ambientali dell’Emilia-Romagna. Dice che “sviluppare la Ccs significa investire miliardi di euro pubblici” che andrebbero meglio usati per “un radicale cambiamento delle politiche energetiche del nostro paese”.

Sta di fatto che il progetto dell’Eni è stato annunciato con grande enfasi nel giugno del 2020 dall’allora presidente del consiglio Giuseppe Conte. Successivamente, il centro di cattura e stoccaggio di anidride carbonica a Ravenna è entrato e uscito dalle bozze del piano nazionale di rilancio e resilienza. La versione datata 29 dicembre 2020 gli attribuiva un finanziamento di 1,35 miliardi di euro, cosa che ha suscitato molte polemiche; la bozza circolata in gennaio non lo cita in modo esplicito. E però il progetto resta sul tavolo, forse solo in modo più discreto. Di certo l’Eni, che di recente ha ottenuto la commessa per costruire un impianto analogo nella baia di Liverpool, nel Regno Unito, sul progetto di Ravenna continua a puntare.

Ravenna è divisa. A cosa affidare il rilancio della città e delle sue attività economiche? Per capire aspettative e critiche, eccoci nella città romagnola. E la prima tappa è inevitabile: la zona industriale che sorge tra la città e la costa adriatica, lungo un canale che funge da porto.