All’Aquila ragazze e ragazzi chiedono di tornare nelle loro scuole

Nel 2009 non frequentavano neanche la materna, oggi sono in terza media. In tutti questi anni, dieci dal terremoto che colpì L’Aquila e il suo comprensorio il 6 aprile 2009, la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi aquilani non hanno mai studiato in scuole in muratura.

Nel capoluogo abruzzese la ricostruzione degli edifici privati va avanti regolarmente, ma non si può dire lo stesso per quella del patrimonio pubblico, ancora al palo. Soprattutto se si pensa alle scuole dell’infanzia, primarie e medie.

Su 59, 29 sono inagibili. La maggior parte sono ospitate in 31 moduli ad uso scolastico provvisorio (musp), le strutture prefabbricate costruite dopo il terremoto.

Per la ricostruzione delle scuole sono disponibili circa 42 milioni di euro, stanziati tra il 2011 e il 2017 dai decreti dell’allora commissario della ricostruzione e dalle delibere del comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe). La maggior parte dei soldi è in cassa da anni, ma oggi è attivo un solo cantiere – aperto solo nel 2017 – per la nuova primaria Mariele Ventre, nella zona ovest della città.