Milano e il pensiero del contagio

Lunedì 24 febbraio 2020. È una bella giornata, l’ennesima. Il sole di questo lunedì è lo stesso delle ultime settimane, anzi è più forte, l’eco ideale dell’anomalia che sta attraversando Milano, la seconda città più popolosa della terza nazione più contagiata al mondo dal nuovo coronavirus, il Covid-2019; una città che deve ancora capire come rispondere a un’emergenza sanitaria e alle misure preventive che ne conseguono – e se queste misure hanno ragion d’essere o meno.

L’unico modo per conoscere una città e sondarne lo stato d’animo è camminarci, e il migliore punto di partenza, in questo caso, è la stazione Centrale. L’atmosfera è tesa, quasi silenziosa, non c’è traccia di frenesia. Per scendere verso il centro bisogna uscire in piazza Duca d’Aosta e imboccare via Vittor Pisani lasciandosi sulla destra il Pirellone e, dietro a questo, il palazzo della regione da cui si diramano le misure preventive.

Sembra una mattina di maggio: l’aria è quella di una domenica ecologica, di fine settimana ai tempi dell’austerità, di inizio vacanze. Le persone sui marciapiedi sembrano proteggersi in una membrana del raggio di qualche metro, studiando con attenzione la coreografia del passeggio urbano. Sarebbe utile un drone, oggi.

Il racconto dell’assenza

Via della Spiga è deserta. Fino all’orizzonte di San Babila si intravedono otto-dieci persone, a coppie. I negozi dell’alta moda sono vuoti, fatta eccezione per quattro ragazzi giapponesi incorniciati dalla vetrina di una bottega fiorentina. Incontro un fotografo inginocchiato di fronte a una scuola elementare, mi racconta che sta lavorando per l’Ansa. “Non è esattamente la storia più avventurosa da fotografare. Questa è la terza scuola chiusa, prima ho fatto il liceo Parini… Poi vado alla Statale e vedo com’è, di solito lì è pieno di gente”. Il racconto dell’assenza, del vuoto, della materia scavata; un esercizio che può tornare utile nelle prossime settimane, o più avanti nel tempo, quando l’accumularsi di anomalie le renderà indistinguibili.

Tornato su via Turati supero due sorelle che fingono di starnutire al telefono con la nonna, e ridono appoggiandosi l’una all’altra. Se lavori a Milano non capita spesso di passeggiare con calma lungo via Manzoni, la strada che porta alla Scala. Non capita spesso di incrociare le commesse degli show room che ascoltano i vocali dei parenti preoccupati fumando una sigaretta, i bambini ricchi in passeggino, i turisti riverenti.