A Bologna, dove vive dal 2004, Nina Zagareanu ha lavorato come badante fino a quando il corpo ha retto. Cinque ernie al disco l’hanno costretta a smettere e ora aspetta di essere operata, ma l’intervento è stato rimandato a causa del covid-19. Insieme alla salute, anche la sua condizione economica è peggiorata: “Mi serviva una mano per chiedere i buoni spesa e il sussidio per l’affitto, ma ad agosto del 2020 i caf erano chiusi e non ce l’ho fatta da sola”. Senza quegli aiuti è dura, visto che neanche il figlio lavora. “Deve studiare, si deve laureare”, dice sorridendo dietro la mascherina.

Insieme a una ventina di persone, Zagareanu ha preparato le cassette alimentari delle Brigate di mutuo soccorso. Ogni cassetta contiene frutta e verdura, latte, passata di pomodoro, riso, pasta, caffè e fette biscottate. “Nel 2020 abbiamo fatto una ricognizione delle situazioni critiche e abbiamo deciso di avviare la distribuzione”, racconta Christopher Ceresi, attivista del Teatro polivalente occupato (Tpo), uno spazio sociale autogestito nel quartiere Porto-Saragozza. Usano una loro stanza come magazzino. “Il cibo viene donato fuori dai supermercati, il venerdì mattina prepariamo le cassette. Lo facciamo insieme, non c’è distinzione tra chi le fa e chi le riceve. Siamo riusciti a contattare molte famiglie attraverso il doposcuola, che prosegue anche online”. Il figlio di Zagareanu ha aggiornato i sistemi operativi dei computer del Tpo. “I servizi sociali con cui siamo in contatto ci hanno chiesto se poteva sistemare anche i loro”, dice Viktor Zagareanu.

A marzo del 2020 il Tpo, lo spazio sociale Làbas e l’associazione Ya Basta hanno lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di cibo, medicine e articoli igienico-sanitari per le persone che dormono sotto i portici di Bologna. In un mese hanno raccolto 21mila euro e sono nate le Staffette alimentari partigiane. Làbas ha rilanciato l’iniziativa a dicembre con un nuovo nome, le Staffette solidali, e un appello a cui hanno risposto centinaia di volontari. Le persone in strada, dicono, stanno aumentando. “Da spazi culturali ci siamo ritrovati a essere hub di servizi, termine che non amo… ma è così”, dice Stefano Caselli, felpa rossa, infermiere e attivista di Làbas.

Nel corso dell’ultimo anno centinaia di iniziative di mutualismo in Italia hanno fatto rete per tamponare l’impatto socioeconomico dell’emergenza sanitaria. Più di cinquanta realtà bolognesi hanno dato vita alla campagna Don’t panic, organizziamoci! per aiutare chi ne aveva bisogno. “Durante il primo lockdown la priorità è stata la consegna di cibo e medicine a domicilio. Ma dopo un anno di limitazioni l’assenza di socialità sta diventando un problema”, racconta Fabio D’Alfonso. L’8 marzo 2021 i promotori di Don’t panic hanno inaugurato i Condomini della cura. Finora hanno aderito venti condomini. “Funziona come una banca del tempo, ci si mette a disposizione per aiutare nelle faccende quotidiane. È un modo per curare le relazioni”, dice D’Alfonso. La scelta della data, l’8 marzo, non è casuale: “Il lavoro di cura dev’essere condiviso, non può ricadere sulle spalle delle donne”.

Doposcuola e tamponi sospesi

Il 4 marzo Bologna è tornata in zona rossa. Le scuole hanno chiuso, i bambini sono rimasti a casa. “Questa volta siamo riusciti a contattarli tutti subito”. Margherita Piroi, insegnante precaria, si occupa dei due doposcuola di Làbas. “All’inizio abbiamo fatto molta fatica a raggiungere i ragazzi. Ritrovandoli ci siamo resi conto che il loro livello linguistico era peggiorato. Molti sono figli di migranti e non sono stati raggiunti dalla didattica a distanza. Così abbiamo aggiunto un giorno a settimana con un laboratorio di italiano. È un’occasione per stare insieme e per lavorare sulle relazioni più che sui compiti”.

Le adesioni sono in aumento. “Quest’anno seguiamo quaranta bimbi delle elementari e quindici delle medie. Riusciamo a farlo anche online. Certo, molti non hanno un computer, devono usare il telefono di un genitore”. Il rischio di dispersione scolastica, secondo Piroi, è altissimo. E il tempo pieno, nato proprio a Bologna, di fatto non esiste più.

In un angolo del cortile di Làbas si allestisce un gazebo. Tre file di sedie ben distanziate sono delimitate da un cordolo. Caselli ha appena staccato da un turno di lavoro, indossa una tuta bianca e i dispositivi di protezione individuale. “Il tampone sospeso, come il caffè, nasce per i lavoratori senza tutele come i rider, ma anche per molte educatrici. Sono lavoratori e lavoratrici essenziali, senza garanzie, che non possono permettersi il costo di un tampone, ripetuto ogni settimana perchè sono continuamente esposti al rischio di contagio. Poi ci sono gli studenti fuorisede che senza medico di base non hanno la ricetta per fare il tampone in farmacia”, racconta Sara Bighini, studente di medicina e attivista di Làbas. “L’ambulatorio del venerdì riceve per appuntamenti. Si fa l’orientamento ai servizi sanitari sul territorio e una prima assistenza medica se serve”. Il tampone sospeso è partito dal Laboratorio di salute popolare di Làbas insieme ad Adl Cobas e Riders union Bologna, che ha appena avviato la prima piattaforma cooperativa di “consegne etiche” a domicilio.

Cucine popolari

Iniziative di solidarietà esistevano già prima della pandemia, ma hanno subìto una accelerazione. “Siamo passati da 250 a 500 pasti al giorno”, racconta Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine popolari. In quella in via Battiferro una squadra di volontari prepara e distribuisce pasti gratuiti per i residenti del quartiere Bolognina. Le cucine attive per ora sono tre e sono a Navile, a San Donato e a Porto-Saragozza. Una quarta sta aprendo a Savena. Ne mancano due: “L’obiettivo è aprire una cucina in ognuno dei sei quartieri della città. Non mense, ma cucine, appunto. L’idea è ricreare un luogo per stare insieme, come a casa, e per parlare. Gli anziani venivano qui soprattutto per questo. Adesso purtroppo i pasti sono da asporto”.

Le Cucine popolari, convenzionate con il comune, si autofinanziano con stratagemmi sempre nuovi. La prima volta, cinque anni fa, fu un matrimonio, quello di Morgantini. “Invece di fare la lista di nozze abbiamo raccolto donazioni per 70mila euro e abbiamo aperto la prima cucina”. Mentre parla entra una coppia con un bimbo nel passeggino e altri due figli a casa. Si registrano come nuovi utenti.

“Le cose sono cambiate con il lockdown”, spiega Andrea Miti dello sportello legale di Làbas. “Facciamo un grande lavoro di coordinamento tra sportelli perché le persone che si rivolgono a noi hanno tanti problemi collegati tra loro: chi non ha un lavoro spesso ha problemi di salute, di documenti, di alloggio”.

Servizi sociali in difficoltà

“La questione abitativa è una bomba sociale pronta a esplodere”, aggiunge Tiziano Ghidelli, che si occupa dello sportello casa. “Il lavoro da fare è tanto. Si rivolgono a noi studenti, lavoratori precari e migranti con contratti in scadenza che non vengono rinnovati. È in atto una dinamica di espulsione dalla città sull’onda lunga di quello che è successo negli ultimi anni”. Il picco degli sfratti a Bologna è stato nel 2014. L’anno dopo è iniziato il boom degli alloggi su Airbnb. A risentirne sono stati soprattutto gli studenti e le giovani coppie. Nel febbraio 2021 sono state presentate più di 6.600 domande per il contributo per l’affitto, cifra che corrisponde grosso modo a un settimo di quanti abitano in affitto a Bologna. Gli sfratti per morosità sono bloccati fino al 30 giugno 2021.

“C’è una grande preoccupazione per cosa succederà al termine della sospensione. Se non si risolve diversamente il tema degli sfratti non ci sarà servizio sociale che tenga”, ha detto Maria Adele Mimmi, direttrice dell’area welfare del comune di Bologna, durante una seduta della commissione sulla situazione dei servizi sociali, il 4 marzo 2021.