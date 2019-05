I croati hanno scarsa fiducia nelle elezioni e nell’Unione europea

Alla vigilia delle elezioni per il nuovo parlamento europeo, un gruppo di storici europei ha inviato una lettera aperta all’opinione pubblica con un messaggio drammatico: il progetto europeo è in crisi e si sta sgretolando. Secondo gli storici il concetto degli stati-nazione, dominante in passato, non è più sostenibile; abbiamo bisogno di riconoscere il nostro pluralismo e non abbandonare il principio dell’unità.

Le due lettere vorrebbero spingere gli elettori ad andare a votare. Che accada davvero, però, è tutto da vedere, soprattutto negli stati dell’Europa orientale. Alle elezioni europee del 2014, per esempio, in Croazia l’affluenza è stata una delle più basse d’Europa, appena superiore al 25 per cento. Ancora peggio era andata in Repubblica Ceca (18,20 per cento) e in Slovacchia (13,05 per cento, il dato più basso). Polonia e Ungheria avevano registrato un’affluenza appena superiore, rispettivamente il 23,83 e il 28,97 per cento. In tutti questi paesi la partecipazione elettorale è stata largamente inferiore a quella dei paesi occidentali. Ma perché gli elettori dell’est non sono motivati ad andare a votare?

Tra i perdenti

La verità è che da queste parti l’Unione europea viene considerata soprattutto come un “gendarme” il cui compito è quello di allertare i diversi paesi in casi di corruzione, incapacità della magistratura o altre irregolarità. Nel campo dei finanziamenti europei la Croazia figura tra i perdenti, per un motivo evidente: molte persone non conoscono i meccanismi dei finanziamenti europei e di conseguenza il paese non riesce a goderne appieno i benefici. Inoltre l’Ue non è molto popolare perché è diffusa l’impressione che invece di sostenere la democratizzazione, lo stato di diritto e la lotta alla corruzione nell’Europa centrale l’Unione abbia scelto la via della stabilità accettando di collaborare con i regimi corrotti e autoritari.

Altri problemi non sono legati tanto alle circostanze esterne quanto con la psicologia. In generale agli europei dell’est non piace votare e raramente decidono di uscire di casa per recarsi alle urne. Questa tendenza si conferma anche in occasione delle elezioni nazionali quando si sentono chiamati direttamente in causa, mentre l’Ue appare enorme e lontana. In Croazia l’affluenza alle elezioni legislative del 2016 ha raggiunto il 52,59 per cento.