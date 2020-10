A meno di due chilometri, in piazza San Giovanni si era tenuta poche ore prima la “marcia della liberazione” dei no mask, i negazionisti scesi in piazza per protestare contro la “dittatura sanitaria” che impone l’uso della mascherina per rallentare la diffusione del covid-19. Di loro hanno parlato tutti i giornali e telegiornali.

Ma i giornalisti non ci sono. Non c’è l’Ansa, non c’è l’Agi, non ci sono i grandi giornali italiani, non c’è la Rai.

L’informazione assente Dopo di lui Giampiero Valenza, responsabile del dipartimento di comunicazione ambientale del Centro di ricerche interuniversitario in scienze ambientali dice che “sostenere l’ambiente non deve essere una pratica di moda, ma una pratica ordinaria. E i mezzi d’informazione sono fondamentali per costruire un contesto culturale dove questo possa accadere”.

Olivier Turquet, condirettore internazionale di Pressenza, agenzia stampa per la pace e la non violenza, ha appena letto la Dichiarazione di emergenza mediatica di Extinction rebellion, un invito a chi lavora nell’informazione ad appoggiare le azioni di disobbedienza civile non violente del movimento. “Crediamo che il ruolo principale di tutti i canali d’informazione debba essere da una parte educativo, in modo da informare tutta la popolazione, e dall’altra di denuncia dei tremendi interessi che stanno impedendo la messa in atto delle misure necessarie a invertire la tendenza” della crisi climatica ed ecologica.

È sabato 10 ottobre, pomeriggio. Un traffico lento si aggira per la capitale. Due signore sui cinquant’anni con mascherina Fpp2 e guanti di silicone cercano di fare volantinaggio. “Non vogliamo vendervi nulla; vogliamo solo farvi conoscere il nostro movimento” dice una. “Siamo attiviste di Extinction rebellion, un movimento non violento per salvare il pianeta dalla crisi climatica ed ecologica”, dice l’altra. Quasi nessuno si ferma; un ragazzo in motorino grida “andate a casa”. Alcuni agenti delle forze dell’ordine in borghese scattano foto agli attivisti che si sono spogliati e si consultano senza intervenire.

Mutande color carne, petto nudo, schiena dritta e mascherina bianca sul volto. Nove donne e sei uomini, tutti cittadini italiani, posano seminudi in piazza dell’Esquilino, cinque minuti a piedi dalla stazione Termini di Roma. Ciascuno di loro sorregge un cartello bianco rettangolare a nascondere l’inguine. Sui cartelli si legge “riscaldamento globale”, “siccità” , “carestia”, “ecocidio”. Seduti davanti a loro sulle scalinate, una decina di persone vestite di nero tengono in mano delle finte prime pagine di giornale con grossi titoli allarmanti sulla crisi climatica e il collasso del pianeta.

Eppure, che il nostro pianeta sia davanti a un collasso climatico ed ecologico che pone dei gravi rischi per la salute e la vita umana sulla Terra lo dice a gran voce, ormai da anni, praticamente tutta la comunità scientifica. La stessa categoria di professionisti adesso impegnata nella lotta al covid-19 e concorde nel raccomandare l’uso delle mascherine.

Francesco e Davide fanno parte di Doctors for Extinction rebellion, un collettivo di medici che riconoscendo il cambiamento climatico come una catastrofe imminente di sanità pubblica, ha deciso di intraprendere la disobbedienza civile con Extinction rebellion. Si riconoscono dagli altri attivisti perché portano un gilet fluorescente. “Siamo medici, abbiamo giurato di difendere la salute. Il nostro codice deontologico ci impone di preservare la salute dell’ambiente. La crisi climatica è per le persone innanzitutto una crisi sanitaria. Per questo lanciamo un grido di allarme al ministro della salute Roberto Speranza” dice il primo, medico specializzando in malattie infettive. Il secondo è laureando in medicina, a causa del covid-19 ha dovuto posticipare la laurea. Con fervore snocciola una lista senza fine di studi scientifici che mettono in relazione la salute umana con la distruzione degli ecosistemi naturali e il riscaldamento terrestre.

Lancet countdown on health and climate change, il conto alla rovescia della rivista scientifica The Lancet, studia dal 2012 le connessioni tra salute pubblica e riscaldamento terrestre. L’edizione 2019 dice che “la vita di ogni bambino nato oggi sarà profondamente influenzata dal cambiamento climatico. Senza un intervento accelerato, questa nuova epoca definirà la salute delle persone in ogni fase della loro vita”.

Il rapporto “La sindemia globale: obesità, malnutrizione, cambiamento climatico” sollecita “un ripensamento radicale dei modelli di business, dei sistemi alimentari, del coinvolgimento della società civile e della governance nazionale e internazionale per affrontare la sindrome globale di obesità, denutrizione e cambiamento climatico”. Un’epidemia sindemica è l’aggregazione di due o più epidemie o gruppi di malattie simultanei o sequenziali in una popolazione, che esasperano la prognosi e il carico della malattia. Nel caso del covid-19 l’Organizzazione mondiale per la sanità dice che “il cambiamento climatico può influenzare indirettamente la risposta delle persone al covid-19, poiché mina i determinanti ambientali della salute e pone ulteriore stress sui sistemi sanitari”.

Nella tribuna di The Lancet “Un impegno per la salute planetaria per unire i professionisti della salute nell’antropocene” gli scienziati ammoniscono che “la crisi climatica, l’acidificazione degli oceani e la perdita di biodiversità, tra le altre, sono le principali minacce per la salute umana”.

Una crisi nella crisi

Nel 2018 il rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) su 1,5 gradi di riscaldamento globale avvertiva che gli effetti del riscaldamento globale sono già visibili, e che limitare l’aumento del riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto a 2 gradi ridurrebbe gli impatti impegnativi sugli ecosistemi, sulla salute umana e sul benessere. In particolare ridurrebbe sostanzialmente la probabilità di siccità nella regione mediterranea, ma non solo, e con questo le carestie e le migrazioni che ne conseguono. Il rapporto nota inoltre che i gas serra e gli inquinanti atmosferici sono tipicamente emessi dalle stesse fonti. Quindi, le strategie di mitigazione che riducono i gas serra o l’uso di combustibili fossili in genere riducono anche le emissioni di inquinanti. Ogni anno ci sono circa sette milioni di morti premature a causa dell’inquinamento atmosferico interno ed esterno. Contenere l’aumento del riscaldamento entro 1,5 gradi eviterebbe tra i 110 e i 190 milioni di morti premature da qui alla fine del secolo.

Nel 2020 sono morte di covid-19 più di un milione di persone. E se la tendenza continua così, secondo le proiezioni riportate dalla rivista Nature, entro gennaio 2021 le vittime di morte prematura causate dalla pandemia potrebbero superare i 2,5 milioni. Il covid-19 è una crisi nella crisi. Papa Francesco ha reso bene l’idea: “Pensavamo di rimanere sani in un mondo malato”.