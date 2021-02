Nell’estate 2014 l’apertura al traffico dell’autostrada BreBeMi (Brescia, Bergamo, Milano) è stata una buona notizia quasi per tutti. Lo è stata per Intesa Sanpaolo e gli altri investitori, che avevano realizzato la “prima autostrada italiana in project financing”, cioè a proprio rischio, riuscendo però a raccogliere fondi pubblici e ampie garanzie di istituti di credito di proprietà pubblica (la Banca europea per gli investimenti e Cassa depositi e prestiti). Lo è stata per i governanti lombardi e nazionali, e tra loro per l’allora presidente del consiglio Matteo Renzi, che ha colto l’occasione del taglio del nastro per definire “un percorso allucinante” le verifiche ambientali previste dalla legge (“Aia, Vis, Via… senza passare dal via”, motteggiava elencandone le sigle).

In breve tempo è diventata paradossalmente una buona notizia anche per chi era contrario al progetto: la BreBeMi infatti, come prevedevano, si stava dimostrando davvero inutile. Quasi parallela e vicinissima all’A4, i suoi 62 chilometri erano un monumento al consumo di territorio e allo spreco di risorse, irrazionali sul piano ambientale, su quello contabile, su quello dei trasporti… Pochi mesi dopo, il colpo definitivo alla credibilità dell’infrastruttura è stato il filmato in cui tre militanti di un centro sociale bergamasco si scambiavano palleggi in una delle sue corsie, perfettamente deserta.

Erano tutte vere, le ragioni dell’opposizione; e allo stesso tempo erano vane. Perché guardavano indietro, come se la missione della BreBeMi fosse stata quella di collegare città che, invece, erano già prima ben connesse. Ma la visione della BreBeMi era quella di plasmare un territorio e metterlo a disposizione per nuove iniziative imprenditoriali. Gli ambientalisti guardavano indietro e facevano conti ragioneristici, mentre il capitalismo finanziario (che è anche, come vedremo, il capitalismo della logistica) esplorava terre nuove. E se non erano le Indie attese, visto che la BreBeMi restava deserta, si sarebbero dimostrate nientemeno che le Americhe.

Fallimenti

La bassa bergamasca ha un passato recente di crisi aziendali e delocalizzazioni, e dunque ogni promessa di lavoro è un canto di sirene irresistibile. Inoltre, pur trovandosi a un passo da Milano, ha costi per le nuove sedi calibrati sulla sua dimensione ancora in parte agricola. Uno studio dell’agenzia Agici del marzo 2020, reperibile sul sito della Società di progetto BreBeMi spa, dà la misura del successo dell’autostrada, elencando “22 nuovi insediamenti produttivi di cui dieci già operativi” riconducibili all’infrastruttura. Il totale è da aggiornare costantemente: Paolo Falbo di Legambiente mi dice che un altro polo logistico è stato autorizzato, nel comune di Calcio. E l’Eco di Bergamo dell’8 gennaio 2021 informa che la provincia ha deciso di non sottoporlo alla Valutazione di impatto ambientale (Via).

Lo studio Agici riconosce la domanda crescente di “spazi liberi” nella bassa bergamasca, considerandola un fatto “di per sé molto positivo” che pone i comuni di fronte a scelte “che comprendono la possibilità di modificare (…) i Piani di governo del territorio (Pgt) per cambiare la destinazione d’uso dei terreni liberi al fine di renderli appetibili per nuovi investimenti”. Fino a oggi le aree coinvolte sono soprattutto quelle individuate in “previsioni urbanistiche vecchie di un decennio”, cioè di “quando l’edilizia tirava”, osserva il Corriere della sera. Già così la situazione è tesa e porta a scontri tra sindaci anche dello stesso partito per le conseguenze (soprattutto di traffico) di insediamenti logistici decisi al di fuori dei propri confini amministrativi: è solo da immaginare cosa accadrà se i comuni dovessero mettere mano sistematicamente ai Pgt.