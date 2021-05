Afana Dieudonne ripete spesso di non essere un supereroe. È il suo modo di ammettere che per sopravvivere ha fatto cose di cui non va fiero, come avrebbe fatto chiunque si fosse trovato nella sua situazione. In aereo dal suo paese, il Camerun, alla Tunisia, poi in macchina e a piedi attraverso il deserto per entrare in Libia, e infine su un gommone nel Mediterraneo, Dieudonne ha superato molte prove di sopravvivenza.

In Libia, ricorda, i trafficanti che gestivano il centro di raccolta dei migranti gli chiedevano dei favori. Lui parla un po’ d’inglese e non voleva problemi. I trafficanti erano spesso su di giri per la droga ed erano sempre armati. A volte Dieudonne distribuiva da mangiare e da bere agli altri migranti. O denunciava chi non aveva eseguito gli ordini. Ricorda anche di essere stato costretto a usare la violenza sui compagni. Se non fosse toccato a loro, sarebbe toccato a lui, pensava.

Il 30 settembre 2014 i trafficanti ammassarono Dieudonne e altre 91 persone su un barcone. Nella notte videro le luci della costa libica svanire nell’oscurità. Dopo un giorno in mare il gommone sovraccarico era un po’ sgonfio e cominciava a imbarcare acqua. I passeggeri furono salvati dalla nave di un’ong e poi trasferiti su un’imbarcazione della guardia costiera italiana, dove Dieudonne fu separato dagli altri e portato in una stanza per essere interrogato. Ricorda che inizialmente le domande erano rapide, quasi di routine. Nome, età, nazionalità. Poi cambiarono: gli agenti volevano sapere come funzionava il traffico di esseri umani in Libia per arrestare le persone coinvolte. Volevano capire chi guidava il gommone e chi teneva in mano la bussola per navigare. “Gli ho detto e raccontato tutto, e gli ho mostrato anche chi era il ‘capitano’, tra virgolette, perché non c’è un capitano. Anche chi si ritrova a fare il capitano non lo fa per scelta”. Per i trafficanti, spiega Dieudonne, “noi siamo i clienti, e siamo anche la merce”.

Per anni gli sforzi del governo italiano e dell’Unione europea per affrontare i flussi migratori nel Mediterraneo centrale si sono concentrati sulle persone in Libia – chiamate in modo interscambiabile, a seconda di chi parla, “facilitatori”, “trafficanti”, “contrabbandieri” o “miliziani” – che aiutano ad arrivare in Europa chi può farlo solo in modo irregolare. I migranti pagano queste persone perché organizzino un viaggio estremamente pericoloso, che negli anni ha causato decine di migliaia di morti.

Gli sforzi europei per smantellare le reti di trafficanti di esseri umani hanno avuto una guida improbabile: la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna), un ufficio specializzato di magistrati con sede a Roma, diventato famoso negli anni novanta e all’inizio degli anni duemila per aver smantellato gran parte delle attività mafiose in Sicilia e in altre parti d’Italia. Secondo alcuni documenti interni mai pubblicati finora, la Dna ha assunto un ruolo di primo piano nella gestione del confine marittimo meridionale dell’Europa, in coordinamento con Frontex, l’agenzia che sorveglia le frontiere dell’Unione, e con le missioni militari europee al largo delle coste libiche.

Nel 2013, sotto la guida di Franco Roberti, un procuratore con una lunga esperienza nell’antimafia, la Dna ha sperimentato una strategia unica: da quel momento l’immigrazione irregolare in Europa è stata affrontata con gli stessi metodi usati contro la criminalità organizzata. Con questo sistema le polizie, le guardie costiere e le marine di vari paesi d’Europa – obbligate dal diritto internazionale a salvare le navi di migranti in difficoltà – avrebbero potuto compiere qualche arresto e ottenere delle condanne. L’idea era di arrestare elementi di basso livello nell’organizzazione, gli “scafisti”, per ottenere informazioni sui vertici del traffico di esseri umani, anche convincendoli a collaborare con gli inquirenti come avveniva con i collaboratori di giustizia nei processi di mafia. In questo modo si pensava che gli investigatori della polizia avrebbero potuto risalire la catena di comando e smantellare le organizzazioni dei trafficanti in Libia. Ogni volta che un barcone raggiungeva le coste italiane la polizia faceva una serie di arresti. Chiunque avesse avuto un ruolo attivo durante la traversata, dal timoniere all’addetto alla bussola fino alle persone che distribuivano acqua o che avevano riparato una falla, poteva essere arrestato in base alle nuove linee guida adottate dalla Dna di Roberti. Le accuse variavano dal semplice traffico di esseri umani all’associazione a delinquere internazionale, fino all’omicidio nel caso in cui qualcuno fosse morto soffocato sotto coperta o fosse annegato durante un naufragio. Secondo fonti giudiziarie, dal 2013 le persone arrestate sono state migliaia.

Per la polizia, gli inquirenti e i politici coinvolti, gli arresti erano un importante risultato politico sul fronte interno. All’epoca l’opinione pubblica italiana stava sviluppando una certa ostilità nei confronti degli immigrati, e le foto segnaletiche dei presunti trafficanti finivano regolarmente sulle prime pagine dei giornali. Eppure i verbali delle conversazioni a porte chiuse tra alcune persone che gestivano i casi – ottenuti da The Intercept in base alla legge italiana sulla libertà d’informazione – indicano che la maggior parte dei procedimenti della direzione antimafia si concentrava solo su figure di basso profilo, spesso semplici migranti che avevano pagato per il viaggio. In pochi casi sono stati condannati esponenti di spicco del traffico di esseri umani. I documenti relativi a una decina di processi consultati da The Intercept mostrano che alcuni procedimenti sembrano essersi basati su indagini sommarie e precipitose.

Negli anni successivi la direzione antimafia ha fatto il possibile per non interrompere gli arresti. Nel resoconto di una riunione della Dna del 2017 alcuni procuratori dicevano che le “indagini sono andate incontro a uno stallo perché non hanno potuto svolgere accertamenti in forma anticipata”, cioè non avevano potuto svolgere attività di polizia giudiziaria sulle imbarcazioni delle organizzazioni umanitarie che salvavano vite nel Mediterraneo. Per questo si esprimeva la necessità di “disciplinare l’intervento delle navi ong”. La stessa Dna ha supervisionato il processo di creazione e formazione di una nuova guardia costiera libica, sapendo che alcuni dei componenti di quel corpo militare erano d’accordo con gli stessi trafficanti che in teoria avrebbero dovuto combattere.

Fin dall’inizio delle operazioni la Dna ha potuto contare su strumenti investigativi senza precedenti. I documenti rivelano nel dettaglio come, insieme ad altri funzionari italiani ed europei, la direzione antimafia abbia indagato e perseguito i presunti trafficanti, pur riconoscendo a porte chiuse che molti di loro erano semplici migranti in fuga dalla povertà e dalla violenza.

La Dna è nata all’inizio degli anni novanta, dopo un decennio segnato dall’escalation della violenza mafiosa. All’epoca centinaia di magistrati, politici, giornalisti e agenti di polizia erano stati vittime di attentati e rapimenti, e molti altri avevano subìto le pressioni delle famiglie della criminalità organizzata che agivano in Italia e all’estero. A Palermo il giudice Giovanni Falcone era l’astro nascente della magistratura italiana. Falcone aveva ottenuto risultati senza precedenti con un metodo basato sull’analisi dei flussi finanziari, il sequestro dei beni e la centralizzazione delle prove raccolte dagli inquirenti di tutta la Sicilia. Ma la mafia stava allungando i suoi tentacoli sul resto d’Europa e gli sforzi di Falcone non furono sufficienti. Nel settembre del 1990 un commando mafioso arrivò in Sicilia dalla Germania per uccidere Rosario Livatino, un magistrato di 37 anni. Poche settimane dopo, a un posto di blocco a Napoli, fu intercettato un siciliano residente in Germania che guidava un camion carico di armi, esplosivi e droga. Un mese dopo l’arresto, Falcone andò in Germania per creare un meccanismo di condivisione delle informazioni con le autorità tedesche e portò con sé un giovane collega di Napoli, Franco Roberti.

“Ci trovammo di fronte un muro”, ricorda Roberti, ancora amareggiato nonostante siano passati trent’anni. Ha accettato di incontrarci in un bar di Napoli. Con la voce roca da fumatore, Roberti, 73 anni, descrive il problema delle mafie in Italia con un linguaggio diretto. Si lamenta della mancanza di cooperazione internazionale, che a suo dire continua ancora oggi: “Sostenevano che non c’era bisogno di fare indagini in Germania, che eravamo noi a dover indagare sugli italiani che in Germania occasionalmente erano anche mafiosi”.

Tragedia e opportunità

Mentre tornavano in Italia a mani vuote, ricorda Roberti, Falcone gli disse che avrebbero avuto bisogno di “un organo centralizzato italiano che potesse interloquire direttamente con le autorità giudiziarie straniere, e coordinare le indagini in Italia. Da lì nacque l’idea del procuratore nazionale antimafia”, spiega Roberti. I due cominciarono a costruire quella che sarebbe diventata la prima forza nazionale antimafia. All’epoca il progetto incontrò una forte opposizione. Alcuni sostenevano che Falcone e Roberti stessero creando dei “superprocuratori”, i quali avrebbero esercitato un potere esterno sui tribunali e allo stesso tempo avrebbero subìto pressioni dal governo. Agli occhi degli oppositori era un matrimonio tra polizia e giustizia, tra interessi politici e tribunali, teoricamente indipendenti: insomma era un’idea utile per ottenere condanne di mafiosi, ma pericolosa per la democrazia.

Nel gennaio del 1992 il progetto fu approvato dal parlamento. Falcone, però, non ebbe mai la possibilità di guidare il nuovo ufficio: pochi mesi dopo, un’autobomba uccise lui, la moglie e tre agenti della scorta. L’attentato cancellò anche le ultime critiche al progetto di Falcone. La Direzione nazionale antimafia è diventata una delle istituzioni più importanti del paese, l’autorità su tutte le questioni legate alla criminalità organizzata, capace di liberare in parte l’Italia da una piaga antica. Nei decenni successivi alla morte di Falcone la Dna è riuscita a fare quello che molti in Italia ritenevano impossibile: sconfiggere in buona parte le cinque principali famiglie criminali italiane, dimezzando il tasso di omicidi di stampo mafioso.

Tuttavia, quando nel 2013 Roberti assunse il controllo della Dna, erano passati anni dall’ultimo grande processo di mafia, e l’influenza di quest’ufficio stava diminuendo. Intanto l’Italia doveva affrontare l’arrivo dal mare di un numero senza precedenti di migranti. E così Roberti ebbe un’idea: la Dna si sarebbe occupata di quella che ai suoi occhi era una mafia di tipo diverso. E concentrò la sua attenzione sulla Libia. “Pensammo che si dovesse fare qualcosa di più coordinato per contrastare questi traffici”, ricorda Roberti. “Così misi tutti intorno a un tavolo”.

“L’obiettivo principale era salvare vite, sequestrare navi e catturare scafisti. Cosa che facemmo”, dice.

Mare nostro

Nell’agosto del 2014 Dieudonne arrivò nella città portuale libica di Zuwara. Gli mancava l’ultima tappa del suo viaggio: attraversare il Mediterraneo per raggiungere l’Europa. I trafficanti che aveva pagato per portarlo sull’altra sponda gli avevano portato via tutto ciò che aveva e lo avevano rinchiuso in un edificio abbandonato dove avrebbe aspettato il momento di partire.

Dieudonne ci racconta la sua storia nel piccolo ufficio di Bari da cui gestisce una cooperativa che aiuta gli immigrati appena arrivati in Italia a iscriversi a scuola. È incisivo e carismatico. Si muove in continuazione: parla, scrive messaggi, telefona, gesticola. Ogni volta che dice una cosa importante batte le nocche sul tavolo ritmicamente. Ha insistito perché pubblicassimo il suo vero nome. Altri migranti che hanno compiuto il suo stesso viaggio più recentemente – e sono ancora in attesa di una decisione sul permesso di soggiorno o lo status di rifugiato – sono meno disposti a parlare apertamente.