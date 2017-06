Un porno diverso e più creativo

Detesto il modo in cui il mio ragazzo fa sesso con me. Ha quarant’anni. Una volta andava tutto bene, ma un anno fa ha cominciato ad aggiungere mosse chiaramente prese dal porno: mi dà gli schiaffi sulla fica, strofina forte il clitoride, mi prende per il collo. Io non ho nulla contro il porno; quel che mi dà fastidio è che, anche se gli dico che queste cose non mi danno piacere e mi fanno male, lui se ne frega. Gli ho spiegato che per me è doloroso quando mi prende a schiaffi e mi maltratta il clitoride, ma mi risponde che a lui piace e che dovrei essere contenta visto che ha ancora voglia di scopare con me sei volte a settimana. Non è che voglio togliergli il divertimento, ma non penso che per il suo piacere debba sacrificare il mio. Non so cosa fare per farmi ascoltare.

Il tuo ragazzo ti ha ascoltato eccome, PLEASE. Tu gli hai detto che queste nuove mosse da film porno non ti piacciono; lui ti ha risposto che gli piacciono e che continuerà a farle. Il punto qui non è l’ascolto, è la cura dell’altro. Il tuo fidanzato ti fa male e “se ne frega”. Mandalo affanculo e stop. E anche se non hai nulla contro il porno, PLEASE, così come certamente non ce l’ho io, a quanto pare il porno — che per troppe persone, giovani e vecchie, rappresenta l’unico tipo di educazione sessuale — c’entra con il problema.

“L’industria del porno, come qualsiasi altro settore della cultura popolare, è dominata da un circuito chiuso di maschi bianchi che parlano di maschi bianchi ad altri maschi bianchi”, dice Cindy Gallop, guru della pubblicità, consulente e conferenziera. “Il porno etero mainstream più facilmente accessibile è tutto incentrato sull’uomo, senza la minima empatia per l’esperienza femminile, cosa che produce estremi assurdi (e per le donne dolorosi)”.

Come me e te, PLEASE, nemmeno Gallop ha nulla contro il porno. Però combatte il porno di merda — e le aspettative di merda che crea — mettendolo in contrasto con la vita reale attraverso il suo innovativo sito di #realworldsex Makelovenotporn.com.

“È una piattaforma di condivisione video ideata per controbilanciare l’industria del porno promuovendo valori e comportamenti sessuali positivi”, spiega Gallop. “Bisogna avere la possibilità di vedere del sesso ben fatto ma reale — in tutta la sua complicata, buffa, bellissima, sciocca, meravigliosa e ridicola umanità — con lo stesso mezzo che usiamo per vedere il porno: la rete. Ecco perché è nato Makelovenotporn. Noi siamo prosesso, proporno e e per saper distinguere le due cose”.

L’obbiettivo di Gallop non è solo di bilanciare il porno con il #realworldsex condiviso in modo social, ma di vedere il mercato invaso dalla pornografia realizzata da donne — che non significa porno per le donne, sottolinea lei, ma porno diverso e più creativo per tutti. “Se vedessimo del porno innovativo, e che sia arrapante anche per gli uomini, il risultato sarebbe che a letto tutti ci divertiremmo di più”, dice Gallop. “Gli uomini devono rendersi conto che niente è più eccitante che andare a letto con una persona sapendo che quella si diverte tantissimo grazie a te”.

Purtroppo, PLEASE, grazie a lui tu sei molto infelice.

“Anche il fidanzato di PLEASE si muove in un circuito chiuso tutto suo”, dice Gallop, “ovvero è convinto che la gratificazione sessuale riguardi solo lui. Non ha idea di cosa possa essere davvero. Deve lasciarlo”.

Seguite Cindy Gallop su Twitter: @CindyGallop.

