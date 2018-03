Giochi per adulti

Sono una trentatreenne di Melbourne, in Australia, e frequento un uomo di 24 anni. Ci vediamo all’incirca da otto mesi, ed è un rapporto esclusivo e ufficiale. Lui è affettuoso e gentile, attento e generoso, e ha un pene divino. Il fatto, mi ha confessato di recente, è che non “sente” granché. Per come me l’ha spiegato lui, le uniche emozioni che prova sono la paura e l’ansia di deludere le persone a cui tiene. Dice di non essersi mai innamorato e che in questo somiglia a suo padre. Mi rendo conto che “sente” solo quand’è fatto, cosa che avviene con discreta frequenza. Quando prende l’mdma (ecstasy) è come se rinascesse: in quei momenti sembra una persona “normale” innamorata, ma da sobrio è come se cercasse di imitare le cose che una persona innamorata direbbe o farebbe. Gli ho da poco confessato che mi sto innamorando di lui, e che non glielo dicevo aspettandomi che lui provasse le stesse cose. Volevo solo che lo sapesse. Mi ha risposto che a me ci tiene un sacco, e basta. Adesso ho paura che non mi amerà mai. Siccome non voglio figli, per me il tempo non è un fattore chiave, ma non voglio stare con una persona che non mi amerà mai.

Non usi la parola che inizia per P (psicopatico), LOVE, e nemmeno quella che inizia per S (sociopatico), ma leggendo la tua lettera a me sono venute in mente entrambe. Una persona che non è in grado di sentire? Non è il caso da manuale di persona P/S?

“Quando una persona non ‘sente’, il timore è che possa essere psicopatica o sociopatica, termini che vengono usati in modo intercambiabile”, dice Jon Ronson, autore di Psicopatici al potere: viaggio nel cuore oscuro dell’ambizione. “E molte delle caratteristiche che indicano psicopatia hanno a che fare con un’incapacità di sentire emozioni profonde, per esempio ‘superficialità affettiva’, ‘mancanza di empatia’, ‘assenza di rimorso’. Ciò nonostante, LOVE, ho una buona notizia per te! La tua frase-chiave è: ‘Le uniche emozioni che prova sono la paura e l’ansia di deludere le persone a cui tiene’. Gli psicopatici non provano ansia. Anzi, le mie parole preferite sentite al riguardo da uno psicologo sono state: ‘Se temi di essere psicopatico, allora vuol dire che non lo sei’. Un’altra cosa di cui agli psicopatici non importa nulla è deludere le persone care! Tutte le emozioni legate a un’iperattività dell’amigdala – paura, rimorso, senso di colpa, rimpianto, empatia – gli psicopatici non le sentono”.

Perciò il tuo ragazzo non è psicopatico. Non che tu me l’avessi chiesto, ma te lo dico nell’eventualità che fosse stato un tuo timore. Ad ogni modo… La mia impressione, LOVE, è che il problema del tuo ragazzo non sia l’incapacità di provare amore, bensì quella di riconoscere come amore (anche solo in potenza, visto che si parla di otto mesi) i sentimenti che prova. Cos’è infatti l’amore romantico, se non un forte desiderio di stare con una persona? Il desiderio di trattarla con affetto, prendersene cura, fare cose per lei? Forse lui con te si limita a simulare i comportamenti dell’amore – forse lo fa consapevolmente, nella speranza che con il tempo lo portino a dei sentimenti veri – o forse la doppia sfiga di aver avuto un padre problematico e vivere circondato dalla mascolinità tossica imperante gli hanno provocato un blocco, LOVE, una specie di costipazione emotiva.

E se è vero che di mdma si può abusare – moderazione in tutto, ragazzi, compresa la moderazione – l’effetto che ha su di lui lascia ben sperare. L’mdma non è un allucinogeno delle emozioni, bensì una droga che viene usata nelle terapie di coppia e per curare il disturbo post-traumatico da stress, e non perché fa provare sentimenti inesistenti (così come un allucinogeno fa vedere cose inesistenti), ma perché permette ai sentimenti autentici di emergere e, per qualche ora, di essere avvertiti in modo intenso. Insomma lui è in grado di provare amore; deve solo imparare a entrare in contatto con quelle emozioni e/o a riconoscerle senza l’ausilio dell’mdma.

Jon Ronson ha un ultimo consiglio per te, LOVE: “Sposa lui e il suo divino pene!”. Io, va da sé, concordo con Jon, ma un lungo e tranquillo fidanzamento s’impone. Con quest’uomo e la divinità che porta tra le gambe ti frequenti da otto mesi, non fargli proposte per almeno un altro annetto, LOVE, e come condizione per sposarlo metti che veda uno strizzacervelli con frequenza almeno quadrupla rispetto a quella con cui vede chi gli vende l’mdma.

