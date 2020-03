Ho una domanda su come gestire le “zone grigie” dell’intimità durante la pandemia. Ho un amante/amico con cui mi vedo – scopiamo, beviamo il tè, facciamo due passi, prendiamo un gelato, guardiamo un film e altre attività – da circa nove mesi. Lui ha 36 anni ed è stato sposato per dieci, esperienza che lo ha reso emotivamente un po’ “chiuso”, anche se resta una persona dolcissima e brava a comunicare. Io sto seguendo un doppio master, per cui finora mi è andata bene passare poco tempo insieme. Veniamo al problema: fa il medico di pronto soccorso. Continuo a vederlo, durante la pandemia? Mi sono appena trasferita nella città dove viviamo entrambi per seguire il master, e lui qui è la mia principale fonte di affetto, calore e sostegno. Vedersi dà sempre molto sollievo a entrambi, e il legame sembra emotivamente sano. So benissimo che lui corre un grosso rischio di contagio, e non essendo un partner stabile, né uno con cui convivo, non so se ricade dentro o fuori dal mio confine di distanziamento sociale. Da un punto di vista logico, la cosa migliore credo sarebbe rinchiudermi con il mio gatto e non vedere anima viva finché non inventano un vaccino o roba simile, ma appunto non so quando succederà.

“A conti fatti è un calcolo costi/benefici per la propria persona”, risponde il dottor Daniel Summers, un pediatra che vive e lavora nei pressi di Boston. “Vista la sua situazione, i rischi che PDDAD è disposta ad accettare potrebbero essere diversi da quelli di un’altra persona”. Vedersi ha certamente un beneficio per la salute – siamo animali sociali e l’isolamento ci fa male – ma il tuo amante rischia molto. Anche di questo va tenuto conto nel calcolo costi/benefici. Non solo: lì dove lavora il tuo ragazzo – che chiamerò così per ragioni di chiarezza – hanno i dispositivi di protezione necessari a minimizzare il rischio di contagio?

“Stiamo tutti facendo del nostro meglio per adottare il maggior numero possibile di misure atte a ridurre questo rischio”, dice il dottor Summers, “ma in tutto il paese c’è ancora un’esasperante e inaccettabile carenza di strumenti di protezione come mascherine, camici e guanti. Spero che lui abbia la possibilità di procurarsene a sufficienza. Se corre il rischio di esporsi al virus sul lavoro? Certamente”.

Il dottor Summers vive con il marito e i quattro figli, e oltre alle precauzioni che prende sul lavoro – dov’è possibile che veda pazienti affetti da coronavirus (non può saperlo con certezza perché i tamponi non sono ancora disponibili) – quando torna a casa si toglie tutto tranne le mutande sulla veranda di casa. Gli abiti finiscono dritti in lavatrice, e lui dritto nella doccia.

“Ho comunque paura di portarmelo dietro”, dice. “Ma con quattro bambini a casa da scuola, la salute mentale di mio marito dipende anche dal fatto che io sia il più presente possibile. Stare lontano da casa, per me, è escluso. Lo stesso non vale per PDDAD. È lei a dover decidere se non vale la pena correre il rischio. Oppure può decidere che il legame con quel ragazzo è abbastanza importante per il suo benessere da correrlo. Ma può deciderlo solo lei”.

Se decidi che il rischio di contagiarti è troppo grande – o se il tuo ragazzo decide che è troppo grande quello di contagiare te – potete comunque essere presenti l’una per l’altro usando Skype e Zoom, tramite i messaggi e il sexting; puoi lasciargli la spesa sulla veranda e salutarlo dal marciapiede. Ma se decidete di continuare a frequentarvi di persona, PDDAD, dovrete ridurre al massimo gli spostamenti per andare a casa dell’altro. Il che significa – con buona pace delle chiusure emotive – scegliere in quale dei due appartamenti rinchiudersi per un po’.

