Ho una domanda. Sono gay e in coppia. Da quando ci siamo conosciuti, un anno fa, siamo entrambi molto felici. E siamo “aperti”, nel senso che lui vuole la possibilità di avere rapporti intimi con altri, se scatta la scintilla, e in cambio dice che approverebbe se volessi praticare i miei gusti sessuali. Ma io ancora non ho fatto niente per paura. A farmi paura non sono i miei gusti. Temo che, se gli chiedessi di poter fare certe cose, creerei dei problemi. Abbiamo un rapporto molto equilibrato, ma negli aspetti meno tradizionali della mia sessualità sono sottomesso, e ho bisogno di un rapporto di potere. Mi manca poter esprimere tutto questo, ed è come se nella mia vita ci fosse un vuoto. Può sembrare stupido ma è così. Credo anche che reprimere tutto questo abbia un prezzo per la mia salute mentale. Qualche consiglio?

– Guy’s Abandoned Yearnings Subtly Undermining Bond

Se quello del tuo ragazzo è un bluff, GAYSUB, è meglio scoprirlo prima che poi.

Questo fidanzato relativamente recente ti ha dato il permesso di praticare le tue fantasie, e contestualmente ti ha chiesto quello di scopare con altri. Tu gli hai dato l’ok, GAYSUB, e immagino fosse sincero; che tu davvero intendessi dirgli che può, se e quando dovesse “scattare la scintilla”, scoparsi un altro in tranquillità. Avendo lui incassato il tuo „sì” per quel che riguarda le sue “scintille”, GAYSUB, penso che anche tu dovresti incassare il suo „sì” sulle tue fantasie. Insomma, trovati un bel Dom a cui sottometterti e di’ al fidanzato che realizzerai le tue fantasie. Se viene fuori che ha mentito – se è uno di quelli che vogliono la libertà di divertirsi altrove (su cui gli hai dato l’ok) ma non vogliono che il partner faccia lo stesso (e il suo ok non era sincero) – è meglio scoprirlo dopo dodici piccoli mesi di rapporto che dopo dieci anni e con un mutuo, un figlio e due cani in più.

La sensazione di vuoto che dici di sentire, poi, è comprensibile per chiunque abbia gusti sessuali meno canonici, GAYSUB, e anche chi ama il sesso canonico, fermandosi un attimo a riflettere, sarebbe in grado di capirla (voi che amate il sesso canonico: immaginate di non poterlo fare mai. Ecco). I tuoi gusti sono un aspetto intrinseco della tua sessualità e reprimerli – non avere modo di esplorarli o esprimerli – ha indubbiamente un costo emotivo. Può anche alimentare del risentimento, se il motivo per cui non si ha modo di esplorarli o esprimerli è il partner. Questo significa che, se il fidanzato vuole vederti felice e anche avere un buon fidanzato, deve lasciarti la libertà di essere come sei. Ad alcuni basta il porno, per sfogare i propri gusti sessuali, ma la maggior parte vuole esperienze reali.

Spesso il partner canonico è disponibile e in grado di soddisfare le esigenze di un partner meno tradizionale. Ma a volte il partner canonico non ce la fa, o non riesce a fingere, o fa le cose male per evitare di sentirsele chiedere di nuovo. E ad alcuni sapere che si tratta di una concessione impedisce di entrare nella mentalità di sottomissione necessaria. In entrambi i casi, il vuoto va colmato altrove.