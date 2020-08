Sono un maschio cis di quasi trent’anni. Ultimamente sono ossessionato da una fantasia molto specifica che temo sia impraticabile, timore aggravato da vari tentativi falliti di realizzarla. Un po’ di contesto: esclusi un paio di incontri e relativo petting con uomini, ho sempre avuto rapporti sessuali con donne. Mi è capitato di invaghirmi di maschi, e spesso ho pensato di essere bisessuale o pansessuale, anche se non mi sono mai masturbato pensando a uomini o guardando porno gay (non preoccuparti, Dan: non sto per chiederti se sono gay. Giuro). In generale ho una vita sessuale fortunata. Non sono mai stato lasciato e ricevo pochi rifiuti. Ma all’inizio del 2020 mi è scomparsa la libido. Ho smesso di masturbarmi e ho avuto giusto uno o due orgasmi al mese quando la mia ex insisteva per fare sesso. Poi però, un paio di settimane fa, ho cominciato a immaginarmi in una coppia gay innamorata, che al posto della penetrazione mm fa solo sesso mmf. Con questo partner, la mia vita sessuale consisterebbe nell’uscire a cercare donne sottomesse per rapporti a tre. Da allora mi masturbo pensandoci ogni giorno e mi eccita la possibilità di scoprire un nuovo stile di vita che possa rendermi davvero felice. Ma mi è anche venuta la paura che poi nient’altro possa eccitarmi altrettanto. E temo anche che ogni minima variazione a questa fantasia la possa rovinare. Non solo, per realizzarla mi servirebbe un uomo che sia almeno tutte queste cose:

– Can Anyone Tell Me Anything Now

Veniamo alle domande: secondo te una persona del genere esiste? La fantasia che descrivo ha un nome? Esiste una comunità che la pratica? Somiglia a qualche altro feticismo esistente e accessibile? La scomparsa della mia libido e questa specifica fantasia dicono di me qualcosa di così lampante da non riuscire a vederlo?

Partiamo dalla cosa più importante, CATMAN: le fantasie sessuali non si “sfogano” sugli altri: si condividono per goderne insieme. Quello “sfogare” forse è stato un lapsus, un’anteprima precoce del linguaggio che useresti a letto; chi ama i giochi d/s spesso si eccita a parlare delle sue fantasie – sesso non protetto, tortura del solletico o delle palle e del cazzo – come se fossero cose che un dominatore sadico può realmente fare a un sottomesso inerme. Quella è la fantasia, CATMAN, ma nella realtà dominatore e sottomesso prima discutono dei loro desideri, cercando di capire dove si sovrappongono, e stabiliscono dei limiti (non solo i passivi: anche gli attivi hanno dei limiti). Per quanto a un esterno trattative del genere possano sembrare brutali, o addirittura umilianti, questi giochi di ruolo sono consensuali e piacevoli per entrambi, e se non lo sono, CATMAN, allora non si tratta di giochi di ruolo. È violenza sessuale.

Ripeto, forse il tuo è stato un lapsus e la mia una reazione un po’ stronza; in effetti hai specificato di voler trovare donne sottomesse, CATMAN, e immagino significhi che intendi cercare donne desiderose di essere “usate e violate” da due bisessuali innamorati. E sei fortunato: di donne a cui una situazione del genere può piacere ne esistono – qualche lettrice si sarà bagnata, leggendo la tua lettera – ma difficilmente riuscirai a conoscerle andando in giro la sera. Insomma non devi pensare di rimorchiarle in giro, CATMAN, ma piuttosto di coltivare rapporti online, o agli eventi bdsm, con donne sottomesse a cui potrebbe piacere concedersi a te e al tuo amico immaginario.

Trovare un uomo che soddisfi il tuo lungo elenco di requisiti è compito più arduo. Sinceramente non mi pare che tu stia cercando un compagno, ovvero una persona di cui soddisfare i bisogni, ma un uomo da inserire nelle tue fantasie masturbatorie. Dev’essere bisessuale ma non usare il culo, dev’essere una brava persona, attraente, sottomesso con te e dominante con le donne… e qualsiasi deviazione da quel lungo elenco non solo lo esclude come possibile candidato a ruolo di tuo partner e complice, ma rende ogni voce dell’elenco una condizione irrinunciabile.

Le relazioni richiedono compromessi, CATMAN, nessuno ottiene tutto ciò che vuole, e un lungo elenco di condizioni irrinunciabili rende tutto più difficile. Se non sei disposto a cedere nemmeno su un punto… Allora ti conviene valutare l’acquisto di una (o due) bambole gonfiabili. E ti conviene riflettere non solo sulla lunghezza e la rigidità di quell’elenco di condizioni, ma sul perché sia così lungo e rigido da rendere improbabile – come tu stesso sospetti – trovare qualcuno.