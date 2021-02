Sono una donna eterosessuale di trent’anni e sto con il mio compagno, anche lui trentenne, da tre. Conviviamo. Io lo amo, lui mi ama e vuole farsi una vita con me. Tuttavia, con la pandemia lo stress è aumentato al punto da farmi perdere completamente il desiderio sessuale. In questo momento non ho voglia di essere toccata, nemmeno da me stessa. Mi sento in modalità di sopravvivenza. Ho perso il lavoro che amavo per compensare devo farne altri quattro. Sto anche affrontando in terapia un trauma sessuale del passato, cosa che diminuisce ulteriormente il desiderio di contatto. Lui è molto paziente e dice che insieme possiamo superarla, ma io temo davvero che per la nostra relazione sia la campana a morto. Sto cercando di trovare modi per rimettermi in piedi, Dan, ma la verità è che per ora mi limito a sopravvivere da un giorno all’altro. Mi aiuti?

– Witty Acronym Here

Innanzitutto non sei la sola. Le persone che vivono un crollo della libido dovuto allo stress causato dai lockdown e dalla perdita del lavoro sono così tante che i ricercatori cominciano a parlare, documentandola, di “recessione sessuale da pandemia”. Ma tu che cosa puoi fare?

Hai davanti una salita lunga e faticosa, sul fronte personale come su quello professionale, e devi ritagliarti il tempo e lo spazio che ti occorrono per superarla. A tale scopo dovrai non solo azzerare le aspettative del tuo compagno per tutta la durata della pandemia e/o fino a quando non ti sarai rimessa professionalmente ed emotivamente in piedi: dovrai anche prendere per buoni i suoi sì. Se lui ti dice che è disposto a resistere/menarselo finché non sarai meno stressata, meno carica di lavoro e meno travolta, e se non reagisce in modo passivo-aggressivo alla tua mancanza di desiderio, tu devi credergli sulla parola. Se non cerca di instillarti sensi di colpa perché in questo momento non fate sesso, WAH, non te li instillare da sola.

Niente può garantire che come coppia sopravviviate a questo (la pandemia), quello (la mole di lavoro schiacciante) o quell’altro ancora (il trauma che stai affrontando in terapia). Uno qualsiasi di questi fattori, oppure un altro, potrebbe suonare la campana a morto della relazione. Ma l’unico modo per scoprire se il desiderio per lui tornerà a ingranare dopo la pandemia, la crisi professionale e il superamento del trauma sessuale è tenere duro, WAH, e rifare il punto della situazione a ostacoli superati. Starete ancora insieme quando tu sarai uscita dalla modalità di sopravvivenza? Sopravvivi e lo scoprirai. Buona fortuna.