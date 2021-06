Un anno fa ho avuto un ictus. La donna con cui stavo si è allontanata. Non gliene voglio, ma sento di nuovo il bisogno di intimità. Sono profondamente grato di non aver riportato danni fisici evidenti, ma ho ancora pochissima resistenza e potrei rimanere così. Cosa che mi rende impacciato e insicuro nel sesso. Sarebbe troppo dire a una persona che ho avuto un ictus prima di andarci a letto per la prima volta? Temo che rischi di ammazzare l’atmosfera, e di sicuro rende il tutto meno divertente. Sono tenuto a dirlo?

– Outwardly Okay Privately Struggling

Non si è tenuti a informare un persona delle proprie condizioni di salute prima di andarci a letto per la prima volta, OOPS, ma nel tuo caso forse ti conviene. Ti preoccupa la tua resistenza dopo l’ictus perché hai paura di non soddisfare le esigenze di una nuova partner, timori che derivano dalle presunte aspettative di un’eventuale nuova partner sulla tua resistenza a letto, a loro volta ricavate dal fatto che in generale sembri in salute. Resettare le aspettative dell’altro diminuisce senz’altro la pressione, anzi, se a una nuova partner dirai che hai da poco avuto un ictus, OOPS, è assai probabile che le sue (resettate) aspettative siano superate. E come gradito regalo potrebbe aumentarti l’autostima sessuale.

***

Sono un maschio etero di 42 anni, da poco separato. Sto cominciando a usare delle app d’incontri, e ho conosciuto una ragazza stupenda con cui rido, che mi fa le playlist su Spotify e in generale è meravigliosa. Ovviamente c’è un ma: non ne sono attratto. Ci ho provato, ma credo che il legame sentimentale debba finire. Negli ultimi due mesi mi ha detto diverse volte che nessuno l’ha mai trattata bene come me (mi scoppia il cervello: cioè, preparare una cena, mandare qualche fiore e rispondere ai messaggi mi colloca un spanna sopra tutti?). La mia domanda è: come si dà una notizia del genere senza passare per stronzi?

– Anxiously Hesitating Over Looming End

Parlavamo di aspettative.

Ti sei appena separato e ti vedi con questa da un paio di mesi. Se le sue aspettative sono ragionevoli e le tiene sotto controllo, AHOLE, allora sapeva che difficilmente sarebbe durata. Ci rimarrà comunque male e potrebbe considerarti uno stronzo perché l’hai lasciata – potrebbe anzi averne bisogno, per cicatrizzare la ferita emotiva (per cui tu se ti dà dello stronzo non ribattere), ma a meno che tu non le abbia fatto dichiarazioni di amore eterno premature, AHOLE, difficilmente penserà che tu sia uno stronzo per sempre. E guardando i lati positivi: dopo essere stata con te, è meno probabile che si faccia andar bene uomini che non cucinano, non mandano fiori e non rispondono ai messaggi in tempi ragionevoli.