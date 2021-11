Ho un amico trans. È uscito da poco da una relazione di merda. La sua ex ha smesso all’improvviso di essere attratto da lui e non voleva sforzarsi per risolvere le cose. Ha il cuore spezzato. Mi ha detto che le donne spesso lo respingono quando scoprono che è trans, e lui è stufo di questa serie infinita di rifiuti. Ci siamo conosciuti nella cittadina universitaria dove lui vive ancora oggi, ma tutto il nostro giro d’amici (me compresa) se n’è andato altrove. Anche per chi non è trans, non è facile essere un uomo celibe sulla trentina in una cittadina universitaria liberal. È convinto che il suo destino sia rimanere solo. Non voglio sottovalutare la sua esperienza da persona trans (io sono una donna cis), ma continuo a cercare un delicato equilibrio e a incoraggiare il mio amico ad aprirsi al mondo, a incontrare persone partecipando a eventi della sua comunità, a fare volontariato e così via. Mi ha anche detto che le persone della nostra età (trentenni) sono più transfobici di quelle più giovani, ma non vuole diventare uno di quei pervertiti trentenni che escono con gente di vent’anni. Soffro molto per il mio amico. Hai qualche consiglio per fargli avere più amici e/o trovare un nuovo partner sentimentale?

–Friend Really In Extreme Distress

L’unica cosa peggiore dell’essere scaricati da qualcuno che non vuole “sforzarsi di risolvere la cosa” è essere scaricato da qualcuno che aveva già deciso di scaricarti – nel senso che la relazione era già morta – ma poi ha buttato via mesi o anni della tua vita fingendo di sforzarsi di farlo. Per questo, se l’ex del tuo amico sapeva che era finita, cara amica FRIED, gli ha fatto un favore rifiutandosi di sottoporsi allo strazio dello “sforzarsi di risolvere la cosa”.

La cosa sarà una magra consolazione per il tuo amico, naturalmente, quindi non dirglielo. Ma continua a dargli i consigli che gli hai dato finora, che sono al contempo prevedibili ed eccellenti. Esci di casa, fai cose, vai in giro, incontra persone: è lo stesso consiglio che gli avrei dato io ed è lo stesso consiglio che qualsiasi responsabile di rubriche di aiuto gli avrebbe dato. E, quasi senza alcun dubbio, è lo stesso consiglio che il tuo amico avrebbe dato, o ha già dato, a un suo amico dopo una rottura. Il fatto che il tuo amico non abbia ancora accettato il tuo suggerimento – e che continui a crogiolarsi nel suo dolore – non significa che questo fosse sbagliato, FRIED, ma solo che non è ancora pronto a metterlo in pratica.

Quanto all’uscire con dei trans…

Ho visitato un sacco di cittadine universitarie liberal, e tendono a essere luoghi più accoglienti e comprensivi nei confronti delle persone trans – tanto per fare un esempio – della media dei villaggi di pescatori dell’Alaska. E la maggior parte delle donne – cisgender o trans – non vorranno scopare o uscire con il tuo amico (lui è disposto a uscire con donne trans, vero?). Io sono gay e la maggior parte degli uomini – cisgender o trans – non vuole venire a letto con me. Ora, è vero che gli uomini che mi trovano attraente non mi respingono quando si rendono conto che sono gay. Ma essere respinto da una donna che inizialmente lo trovava attraente, dopo che ha rivelato di essere trans? Il rifiuto ferirà di più. Ma il tuo amico può evitare quel genere di rifiuto rivelando la verità da subito. I miei amici sieropositivi che non vogliono passare dal difficile momento della rivelazione, ed essere respinti per questo, rivelano la cosa da subito. Dal momento che il tuo amico dovrà prima o poi spiegare la cosa alle donne con cui esce, esplicitare il fatto di essere trans sul suo profilo nelle app d’incontri – rivelarlo subito – spinge le donne che potrebbero avere un problema al riguardo a passare oltre. In altri termini, FRIED, il tuo amico ha il potere di ribaltare il copione del rifiuto dicendo in sostanza: “Sono trans e se non sei pronta a uscire con un uomo trans, quella è la porta”. Invece di aspettare di essere respinto da donne cisgender che non escono con uomini trans, sarà lui per primo a respingere quelle donne.

E per finire…

Se dei ventenni adulti e vaccinati vogliono uscire con lui, il tuo amico dovrebbe accettarlo. Rifiutare di uscire con delle persone a causa di una caratteristica di loro stessi che non possono controllare e cambiare – la loro età – appare discriminatorio (non si discriminano i giovani!), paternalistico (i ventenni sono adulti!) e, nel caso del tuo amico, ipocrita (visto che non gli piace essere respinto per un qualcosa che non può controllare o cambiare). Ma la mia impressione è che il tuo amico stia solo cercando delle scuse. Lascia pure che si pianga addosso ancora per un po’, FRIED, continua a dirgli di fare ciò che è ovvio (uscire, andare in giro, fare cose, conoscere persone) e tra pochi mesi il tuo amico ti presenterà il suo nuovo partner. E sarà probabilmente un ventenne che ha conosciuto a un evento della sua comunità. E che più tardi ha visto il suo profilo su Tinder, e ha strisciato a destra, attratto da suo culo apertamente trans.