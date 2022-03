Il mio ragazzo e io non facciamo sesso da più di due anni. La prima volta che gli ho fatto delle domande al riguardo, ha tentennato. Quando ho insistito, mi ha detto che non gli interessa molto. Mi è sembrato che non mi dicesse tutta la verità. Quando gli ho suggerito di parlarne con il suo dottore, il mio ragazzo mi ha detto che non poteva farlo perché è un vecchio amico di famiglia. E non ne consulterà un altro. Non so cosa fare. Avere una relazione a lungo termine senza sesso non mi attrae. Ma lo amo, e quindi non prendo in considerazione l’idea di lasciarlo. Su altri piani abbiamo un rapporto fantastico. Ma mi manca il suo cazzo e mi manca l’intimità. Ho provato varie cose, ma sono stufo dei suoi rifiuti. Toglie la mia mano dal suo cazzo quando gliel’appoggio sopra, e sembra non avere più erezioni. Prima pensavo fosse colpa mia ma adesso non accetto più l’idea di essere io responsabile. Che posso fare?

–Unhappy Not Having Any Penetration Play In Literally Years

Se hai deciso di non lasciarlo, UNHAPPILY, le opzioni a tua disposizione sono: restare con lui e sopportare un’esistenza senza sesso oppure rimanere con lui e fare sesso con altre persone. Se vuoi evitare l’accusa di tradimento, dovrai chiedere al tuo ragazzo il permesso di cercare il sesso altrove. Se non vuoi chiedere il suo permesso oppure lo chiedi e non l’ottieni, be’, allora dovrai sopportare un’esistenza senza sesso o scopare discretamente con altre persone quando ne avrai l’occasione (esito a descrivere la cosa come un tradimento, in casi come il tuo, UNHAPPILY, visto che faresti con altri qualcosa che lui non sembra desiderare fare con te).

***

Sono un uomo gay di 65 anni e negli ultimi anni ho perso ogni interesse nel fare sesso con altri uomini. Tuttavia, per pura coincidenza, il piacere che provo dalla prostata ha toccato livelli mai visti. Oggi provo gli orgasmi prostatici più intensi e potenti che si potrebbero desiderare: un’intensità come se toccassi il cielo. Dovrei vedere un terapeuta?

–My Orgasms Are Now Sensational

Solo se ti senti infelice, MOANS, e non mi sembri infelice (e se lo fossi, forse faresti meglio a vedere un lavoratore del sesso).

***

Mi sono lasciato con il mio ragazzo circa un mese fa, dopo quasi un anno insieme. Ho 22 anni e lui 20, e ci siamo conosciuti al lavoro. Un mese dopo che abbiamo cominciato a uscire, sua madre è morta. È una persona gelosa e che ama il controllo, mentre io sono una persona molto amichevole ed estroversa e a lui non piaceva che avessi degli amici. Era sempre preoccupato che lo tradissi e io lo rassicuravo come meglio potevo. Ho provato a reagire con comprensione perché, di nuovo, sua madre era appena morta. Ma la situazione non migliorava. Un mese fa ha cominciato a urlarmi che ormai sapeva con certezza che l’avevo tradito almeno tre volte, anche se non ha alcuna prova (non l’ho mai tradito). E così, l’ho lasciato. Ma continua a mandarmi decine di messaggi di testo violenti ogni giorno. E al contempo s’inventa delle scuse per potermi vedere. Due settimane fa è tornato da me per recuperare il caricatore del suo telefono, che non era in casa mia. Tra una di queste visite a sorpresa e l’altra mi manda messaggi in cui mi dice che sarebbe felice se mi succedesse qualcosa di terribile. Cosa dovrei fare? Bloccarlo non è possibile, perché continuiamo a lavorare insieme e devo comunicare con lui per questioni di lavoro.

–Pushy Ex Abusing Confused Ex

Fallo licenziare, PEACE. Fai vedere i suoi messaggi di testo al tuo capo o all’ufficio risorse umane, ed esigi che facciano qualcosa a proposito dell’ambiente di lavoro ostile che ha creato nei tuoi confronti. Dì per esempio al tuo capo che ti aspetti che lo licenzino. Se il tuo datore di lavoro non dovesse licenziare il tuo ex, PEACE, discuti con un avvocato della possibilità di denunciare il tuo datore di lavoro e, se devi, cercati un lavoro altrove. Mi dispiace che tu debba subire questo, PEACE, e in futuro… Un pezzo di merda possessivo, che ti controlla e che si “preoccupa costantemente” che tu lo tradisca dev’essere scaricato immediatamente. Perché alla fine questo genere di “preoccupazioni” diventano sempre – ma proprio sempre – accuse violente.