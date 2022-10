Sono un uomo cis di 31 anni sposato con una persona non binaria di 33, e il nostro sesso è sempre stato molto soft. Negli ultimi anni ho scoperto di avere dei kink, in particolare un doppio interesse per la dominazione e la sottomissione. Mi ci è voluto molto tempo per trovare il coraggio di parlarne in coppia, perché dall’altra parte c’è un insieme di fattori che potrebbero complicare i giochi basati sulle dinamiche di potere. Tra questi, trascorsi di traumi e abusi sessuali, problemi legati all’ansia, all’aspetto del proprio corpo e all’autostima, nonché strascichi di senso di colpa religioso. In passato, anche solo parlare di sesso e sessualità è stato motivo di tensione. Ma a sorpresa il nostro primo confronto sull’argomento è andato bene. Ha cautamente accettato di provare la sottomissione, ed è disponibile a portare avanti il discorso. Sono sinceramente convinto che le pratiche d/s, se improntate al consenso, al rispetto dei limiti e alla comunicazione, possano addirittura farle affrontare il sesso con maggior rilassatezza. E spero non siano solo ragionamenti del (mio) cazzo.

Ebbene, ora che ho ottenuto il risultato, ho il terrore di fare casini. Come mi consigli di traghettare con delicatezza un rapporto sessualmente soft verso il d/s? Puoi indicarmi qualche libro o podcast che tratti di questo kink a un livello strettamente da principianti e con l’accento su sicurezza e consenso? Stiamo parlando di una persona nata per leggere e studiare, e quello potrebbe essere un buon modo per sondare l’idea usando strumenti con cui si sente a suo agio.

– Don’t Overwhelm My Spouse

“Cominciamo dall’elefante in soggiorno”, risponde Rena Martine. “Perché una persona sessualmente traumatizzata dovrebbe essere interessata al sesso d/s?”

Martine è una coach specializzata in intimità sessuale che aiuta le coppie a familiarizzare con il bdsm e altre pratiche erotiche legate alla cessione di potere. È stata anche una procuratrice specializzata in reati sessuali, cosa che l’ha resa particolarmente sensibile ai problemi delle persone vittime di aggressioni e abusi sessuali.

“Nel trattamento dei traumi, esiste un concetto noto come ‘reinscenamento’”, spiega Martine. “Significa che la vittima di trauma prende una situazione nella quale si è sentita impotente e la ‘rimette in scena’ collocandosi sulla sedia del regista e scegliendo di cedere in parte il controllo”.

Sebbene il bdsm non sia una forma di terapia, per chi ha desideri di sottomissione e trascorsi sessuali traumatici cedere il controllo a un partner fidato può risultare rassicurante e moderatamente terapeutico. Se fino a quel momento il controllo è stato un bene sottratto da una persona indegna di fiducia, attraverso il reinscenamento diventa qualcosa di prezioso da cedere in prestito a qualcuno di cui ci si fida. E lo si fa sapendo che sarà restituito, in un momento prestabilito o non appena il sub userà la parola di sicurezza.

“Studi condotti dal dottor Justin Lehmiller ci dicono che le vittime di reati sessuali sono di fatto più inclini, rispetto a chi non ne ha subiti, a coltivare fantasie su tutti gli aspetti del bdsm”, aggiunge Martine. “Chiunque sia interessato a un’analisi scientifica delle fantasie sessuali dovrebbe leggere il suo libro Tell me what you want. E anche Reclaiming pleasure di Holly Richmond è un ottimo punto di partenza per chiunque abbia subìto aggressioni sessuali”.

Prima di tentare giochi d/s o anche solo cominciare a discutere le vostre fantasie nel dettaglio, Martine vi consiglia di riflettere sui bisogni emotivi che danno forma a queste fantasie.

“Quali suggestioni li attirano verso la dominazione e la sottomissione?”, chiede Martine. “Quali aspetti del d/s li eccitano? Discutere dei perché gli permetterà di avvicinarsi a una dinamica nuova con un atteggiamento compassionevole e prudente”.

Ora, DOMS, se tu hai già riflettuto sul “perché” e la risposta sincera è “perché mi eccita”, può bastare. E se la risposta sincera dall’altra parte è “Perché al mio compagno interessa e a me interessa provare”, basta anche quello. Se è vero che la maggior parte degli amanti del bdsm è in grado di indicare una specifica esperienza o dettaglio che l’ha formata in senso lato (per esempio, un’educazione religiosa), nessuno è in dovere di giustificare il proprio interesse per il d/s o il bdsm compilando un elenco di esperienze traumatiche. Se questo tipo di gioco – di teatro a due – eccita entrambi, come motivo per esplorare il d/s è più che sufficiente.

Quanto a come cominciare, Martine ha un ottimo consiglio.

“Il mio suggerimento preferito per i principianti in cerca di un approccio morbido al d/s è quello di usare una mascherina per dormire”, dice. “È innocua, facile da togliere, e permette a chi gioca di allenarsi a cedere il controllo rinunciando a uno dei cinque sensi”.

Un piccolo passo del genere – giocare semplicemente bendati – è un modo perfetto per saggiare il terreno mentre si porta avanti la discussione su altri kink “da principianti” che entrambi ve la sentite di esplorare insieme.

“E per altri consigli generali sul d/s”, conclude Martine, “ascoltate il podcast di Lina Dune Ask a sub”.