Sono un uomo gay di 25 anni. I miei genitori sono divorziati da che ero piccolo e mio padre mi ha rivelato di essere gay quando avevo quindici anni. Io ho fatto coming out con lui e con tutti gli altri quando ne avevo diciotto__. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, ma non ci vediamo spesso perché viviamo su coste diverse. Tra di noi parliamo di sesso più apertamente della maggior parte dei padri e dei figli, ma senza eccessi inopportuni. Una delle ultime volte che ci siamo visti, per esempio, ci siamo detti quali app da incontri usavamo per bloccarci a vicenda. Lui si è anche assicurato che fossi prudente su cose come il sesso occasionale, le droghe e la Prep. Grazie a questi scambi ho scoperto che è un po’ kinky e che gli piace il bondage, anche se non conosco i dettagli di cosa gli piace.

L’ultima volta che sono andato a trovarlo, un giorno è passato a prenderlo un suo amico. Mio padre non aveva specificato che era un incontro sessuale, ma quando l’amico è arrivato ho capito che le loro intenzioni erano quelle. Prima che andassero a casa dell’altro, l’ospite ha cominciato a flirtare con me, anche se io non l’ho preso sul serio. Mentre se ne andavano, però, l’amico ha detto che sarebbe stato eccitante se mi fossi unito anch’io per una situazione incestuosa. A quel punto mio padre ha fatto una battuta sul fatto che sarebbe stato un modo “per stringere il legame padre-figlio, letteralmente!”. Non l’ho trovato divertente, ma ho comunque riso aggiungendo che non ero interessato, dopodiché se ne sono andati. Mi sono fermato altri due giorni, mio padre non ha più detto cose imbarazzanti e del suo amico e di quella battuta non abbiamo più parlato.

Io non credo che mio padre mi si voglia scopare, e probabilmente, se avessi preso la cosa sul serio e risposto di sì, sarebbe andato nel pallone. So che era solo una battuta di cattivo gusto, ma da quel giorno ho cominciato ad avere pensieri indesiderati, e cercare di evitarli non fa che renderli più presenti. A me il bondage leggero piace e vorrei continuare a praticarlo, ma adesso non riesco più a pensarci senza che mi venga il pensiero di mio padre che mi lega, cosa che non desidero affatto e a cui non voglio pensare. Nella mia vita ci sono un paio di uomini più grandi che incontro regolarmente per fare sesso, e che mi diverto a chiamare “daddy”, una parola che prima d’ora non mi aveva mai fatto pensare a mio padre. L’ultima volta che l’ho pronunciata facendo sesso mi si è ammosciato, tanto che al mio scopamico ho detto che non mi sentivo bene e me ne sono andato.

Come faccio a superare questa situazione? È il caso di parlarne con mio padre? O non farei che peggiorare la situazione? Lui di sicuro si scuserebbe, ma non avendomi messo in testa questi pensieri di proposito, non credo che delle scuse possano farli sparire. Di rinunciare al bondage non mi va, perché mi piace, e il termine “daddy” è talmente comune nell’ambiente gay che sfuggirgli sarebbe impossibile, anche se io stesso smettessi di usarlo. Non sono mai andato da uno psicologo, ma per liberarsi dei pensieri indesiderati bisogna fare così?

– Stupid Humorous Remark Involving Nasty Kink

“Penso che SHRINK debba assolutamente parlare con suo padre di quanto è accaduto”, afferma il dottor Joe Kort, psicoterapeuta specializzato in sesso e relazioni nonché autore di Cracking the erotic code: helping gay men understand their sexual fantasies. “A giudicare da ciò che scrive SHRINK, l’impressione è che il padre si sia sempre comportato correttamente, proteggendolo dalle dinamiche interne della sua vita sessuale, proprio come lui ha protetto il padre dalle dinamiche interne della propria. Sono stati entrambi molto bravi”.

Fino all’ultima volta.

“Con tutta probabilità il padre di SHRINK si è sentito in imbarazzo tanto quanto lui, quando l’amico ha detto ciò che ha detto”, riflette il dottor Kort. “Salvo poi fare quella battuta infelice”.

Tu pensi che tuo padre abbia fatto una battuta stupida, SHRINK, il dottor Kort la trova una battuta infelice e io la trovo una battuta imperdonabile. Ma perché tuo padre l’avrebbe fatta?

Probabilmente nel tentativo di non mettere in imbarazzo l’ospite. Lo scopamico di tuo padre ha detto qualcosa di assolutamente sconveniente, SHRINK, e tuo padre, anziché tutelare la tua sensibilità mettendolo a tacere – cosa che sarebbe stata d’obbligo – ha deciso di prodursi in una delle peggiori battute di cattivo gusto nella lunga e squallida storia delle battute di cattivo gusto. Per risparmiare al suo amico l’imbarazzo di sentirsi il pervertito che è, SHRINK, tuo padre se n’è uscito con uno stupido doppio senso (la parola “legame” riferita al bondage). Avrebbe potuto fare una battuta simile senza avallare implicitamente la proposta di un rapporto a tre incestuoso dello scopamico (”Mi spiace ma è un tipo di legame padre-figlio che non ci interessa”), ma la tensione del momento lo ha portato – e qui concedo a tuo padre il beneficio del dubbio – a scegliere la prima (e peggior) versione della battuta che gli è venuta in mente.

E in quel momento tuo padre ha messo te – suo figlio – nella scomoda posizione di scontrarti con lui oppure riderci su.

“SHRINK deve far sapere a suo padre come si è sentito in quel momento, il fatto che non gli è piaciuto e che lo ha fatto sentire a disagio”, prosegue il dottor Kort. “L’obiettivo non è ottenere da suo padre delle scuse o una spiegazione, ma che SHRINK possa, almeno psicologicamente, liberarsi. È dal giorno in cui è successo che si porta dentro questo peso, e deve pensare che, spiegando a suo padre come lo ha fatto sentire, se ne libererà una volta per tutte”.